餘光未盡，他用以色列的香料與酒擺一席家鄉味：吐司利亞創辦人 Tomer Feldman

文.柳希莫依

圖.吐司利亞

「葡萄種了幾千年,酒,在我們的生活當然重要。」吐司利亞創辦人Tomer怎麼也想不起初嚐葡萄酒的記憶,那些難言的司空見慣,往往是日常裡缺之不可的事物,「像是烤肉拼盤可能就需要配點紅酒,如果要吃火烤章魚腳來杯白酒也挺適合。」若非得在「葡萄酒之於地中海的重要性」上給出一個答案,「我想就是歷史必然,葡萄藤在富挑戰性的地中海氣候下得以倖存,就註定會成為這裡的文化基石。」

以色列馬哈尼耶胡達市場,知名的街頭市場,廣受當地人和遊客歡迎,各式攤販林立,販售水果、蔬菜、服飾與熟食。圖/日日好日提供

歐亞非的文化結晶在餐桌一覽無遺

耶路撒冷舊城區的古城牆,由淺黃色的耶路撒冷石砌成,白日陽光斜照,曬出一片金光粼粼,「金色耶路撒冷」是文明交流的十字路口,「該怎麼形容我的家鄉呢?像是活在史跡中吧!」歷史在地中海掀起的每一絲波瀾,都在Tomer的家鄉留下道道刻印。史、時透明,以人證物證為記,三大天啟宗教的信徒是歷史的人證,飲食則是時間的物證。古希臘、羅馬帝國奠定以橄欖油、葡萄酒、麵包為核心的飲食基礎;豐富的香料與甜點技術是拜阿拉伯世界所賜;地理大發現後帶來番茄、馬鈴薯、辣椒等美洲食材。歐亞非三洲的珍饈美味,是Tomer童年飯桌上的風采,那股香氣隨著他的步伐,最終落腳於吐司利亞的菜單。「我因為主廚身分,很常被問為什麼對料理感興趣,真的答不出來,從小身邊的人都會煮飯,烹飪就是聯繫情誼的社交活動,下廚並不是一個需要突然感興趣的東西,你不是突然發現說話很有趣,才從某一刻開口說話的吧?」有些情感比起言語表述,料理是更很好的載體,「單是說“I’m here for you.”是『告訴』對方你會在他旁邊。但逾越節和家人共同準備一桌好菜,這桌菜就在傳達“We’re there for each other.” 『真正』信守了陪伴的承諾。」

吐司利亞創始店。Tomer 2001年初抵臺灣,發現幾乎沒有能滿足自己熟悉且想念的地中海料理。另一方面,在探索傳統市場時,看到新鮮蔬菜、水果和各類肉品的品質都非常優良,便開始在腦海中構思吐司利亞菜單,創始店應運而生。圖/日日好日提供

沒那麼甜的葡萄是家鄉的味道

味蕾是依靠空氣、土壤、民情,多年搭建起來的價值系統,「所以每道料理都有故事。」吐司利亞點餐率高的夏卡蘇卡原是北非的家常菜餚,傳入以色列後成為經典早餐之一,夏卡蘇卡拌攪著鷹嘴豆泥,舀進母親手烤的皮塔餅,年幼的Tomer大口嚥下整天所需的精、氣、神。環地中海遍地的葡萄園,吐司利亞獨鍾「耶路撒冷葡萄酒莊」,原因無他,「那是我的家鄉風味。」以色列國土面積一半以上受沙漠覆蓋,土壤養分與有機質含量低,限制葡萄生長期間的糖分累積,「所以我們種出的葡萄,甜度不比臺灣或其他土壤肥沃地區,不過,這也反映我們當地農業的獨特性。」此一特性恰恰是葡萄酒所需要的,釀酒是糖分發酵為酒精的過程,因此甜度高的葡萄伴隨酒感過濃的風險,與葡萄酒追求的「架構平衡」背道而馳,「沒那麼甜的葡萄,實現了糖分和酸度恰到好處的理想口感。讓客人喝到自己家鄉釀造的葡萄酒,對我來說,是一件很驕傲的事。」

今日的耶路撒冷美食,匯聚了來自保加利亞、羅馬尼亞、北非、葉門、衣索比亞、喬治亞、巴爾幹半島、黎巴嫩、敘利亞、賽普勒斯和土耳其等地的風味。吐司利亞是Tomer對這些回憶與靈感的體現,他至今仍致力將耶路撒冷豐富多元的美食文化,帶給臺灣的食客。圖/日日好日提供

好酒配上美食,已足夠特別

2008年五坪大的吐司利亞創始店,有著把整片地中海風情移植臺灣的野心。而今,吐司利亞在全臺擁有三間分店,從原本的帕尼尼專賣店,拓展為全天候地中海料理供應,舌尖上品味的故事,可以遠到追溯至鄂圖曼土耳其,也能近如上週聖殿山上吹拂的鹹風,「酒後聽過什麼特別的故事嗎?有美食、好酒,This is already special enough, isn’t it?」

吐司利亞創辦人 Tomer Feldman 。圖/日日好日提供

●文章授權轉載自《日日好日》第5月號/2025春季號NO.31:酒杯裡的山景期,未經同意,請勿轉載。

日日好日:NO.31:酒杯裡的山景期

出刊頻率:季刊

出版時間:2025-05-20