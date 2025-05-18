是毒也是癌友救命藥？宮廷秘史常見的「砒霜」與「鶴頂紅」有何差異
文_甘炤文/旅讀
圖_視覺中國、123RF
電影《九品芝麻官》裡，「回春堂」藥鋪掌櫃幾經奸人收買，誣陷戚秦氏在其店內添購一斤砒霜，意圖謀害親夫；而小說《金瓶梅》裡的潘金蓮同樣在王婆的獻計下，利用攙了砒霜的湯藥將武大郎置之死地……是的，若要論在宮廷秘史、民間戲曲中勢頭最盛的「毒」字輩漢藥，若砒霜稱第二，想來沒有其他敢列位第一！
事實上，砒霜的主要成分是三氧化二砷，經純化後外觀多呈白色，唯古代受限於提煉技術，在製作之際經常使用混有硫化物的紅信石為原料，其成品色澤相對緋豔，故而此類純度不夠高的砒霜，又被喚作「鶴頂紅」。
李時珍在《本草綱目》一書裡點明了砒霜的可怕：「砒乃大熱大毒之藥，而砒霜之毒尤烈。鼠雀食少許，即死；貓犬食鼠雀亦殆；人服至一錢許，亦死。」然而儘管砒霜內蘊的毒性令人心驚又心寒，但若應用巧妙，它也有機會成為救命的法寶。
談到其在漢藥體系中的應用，傳統上砒霜多用來除蟲或散結，治療惡瘡和梅毒等病症，外用內服均可，唯須嚴密控管劑量；及至現代醫學的領域，砒霜（三氧化二砷）更是蒙獲認肯，例如在處理急性早幼粒細胞白血病方面，臨床上便可透過靜脈注射的方式給予患者三氧化二砷，從而促使體內的癌細胞凋亡，且療程本身幾無明顯副作用，故廣泛為醫界所接受。
回到砒霜本身，除了文學、戲曲建構的虛擬情節，歷史上和砒霜有關的傳說故事同樣說不盡──從拿破崙到慈禧太后，試問古代還有多少王侯將相，疑似遭到砒霜害命？而在17世紀的法國，砒霜甚至一度獲得「繼承粉末」的諢名，主因在於某些心存不良的婦女利用它除掉枕邊人、從而坐享亡夫的遺產，心思真可謂比砒霜歹毒多了！
另一種毒藥：
馬錢子（ㄇㄚˇㄑㄧㄢˊㄗ˙）
醫典原文：傷寒熱病，咽喉痹痛，消痞塊，并含之咽汁，或磨水噙咽。──《本草綱目》
釋義
除了鶴頂紅，另一樣出鏡率特高的毒物「牽機藥」，原料則來自於馬錢子。馬錢子得名自其如馬之連錢的外形，別稱番木鱉、苦實把豆兒等，本品分屬木質大藤本植物雲南馬錢或馬錢成熟乾燥的種子。
由於味苦性寒，具一定毒性，在臨床上常用以祛風散結，並主治風濕痹痛、瘰癧（多指淋巴結核一類）腫痛等病症。其毒性源自於番木鱉鹼等多重生物鹼，因具強烈神經刺激作用，提煉後可作中樞神經興奮劑，唯劑量務必嚴控。
●文章授權轉載自《旅讀or》雜誌第159期：北京‧早C晚A，未經同意，請勿轉載。
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