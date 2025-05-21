皇帝豆怎麼吃？從豆種介紹到料理指南：皇帝豆排骨湯

文字╱攝影 潘家欣，取自《鄉間小路》2024年5月號

冬去春來，市場上出現一麻袋一麻袋裝的新鮮皇帝豆，這也是南臺灣的旬之味。皇帝豆原產於中美洲，十九世紀引入臺灣種植，因為植株強壯耐旱、少病蟲害，成為南部農村常見的兼作植物。

皇帝豆本名「萊豆」，臺灣農業栽培的品種多為白色大粒種Phaseolus limensis Macf.（大萊豆），另有一種Phaseolus lunatus Linn.（小萊豆）較常見於東部原住民部落。別名皇帝豆，應是因為種仁的尺寸遠大於其他的豆科植物，飽滿而大氣，營養成分極高。而皇帝豆僅取用種仁，果莢粗硬無法食用，剝殼時要像轉毛巾那樣扭轉，豆莢才能打開，而且取出來的重量往往只有含莢的一半而已。市場上所販售的麻袋裝皇帝豆看著很大一袋，其實剝起來只有一小碗。都市消費者生活忙碌，沒有那個閒情剝殼，現在市面販售的皇帝豆多半已經剝好，而且，賣皇帝豆的小販，通常也賣新鮮菱角，買了豆子菱角，還會附一把翠綠的芫荽─因為無論燉菱角排骨湯或是皇帝豆排骨湯，必須撒上馨香的芫荽碎來提點。

我對皇帝豆的最初印象，卻不是來自排骨湯，而是小學營養午餐與便當裡面常見的醬滷蘿蔔皇帝豆。

書名：《人生喜事》

作者：騷夏

出版社：時報出版

出版時間：2025-03-28

皇帝豆雖然富含澱粉與蛋白質，但是畢竟是豆子，單吃稍嫌澀口，草腥味重了點。於是皇帝豆料理通常借用豬肉的油脂潤澤，不然就是用醬油燒糖來馥郁口感。而同為冬季盛產的白蘿蔔與紅蘿蔔，單吃也是澀口，三者加總在一起，以醬油燒滷，紅蘿蔔甘甜，白蘿蔔清爽，皇帝豆粉糯，竟迸出絕妙的平衡感。

作家騷夏在散文集《人生喜事》中，提到每次從南部老家返回臺北，行李總是塞得滿滿，不免提些家裡親戚相贈的自栽菜蔬。作家不諳廚藝，對剝豆子倒是感覺新鮮，硬是扛了一袋皇帝豆莢回臺北慢慢剝，雖然剝出了一碗幼嫩的豆仁很有趣，卻不知如何料理。於是到處問食譜怎麼煮皇帝豆，散文家友人建議煮皇帝豆排骨湯；詩人朋友則建議煮臺南風格的醬油糖滷。一葷一素，兩全其美。

料理步驟

皇帝豆排骨湯 食材：皇帝豆1包 50元／豬小排（或排骨） 50元／鹽與白胡椒 適量

1 皇帝豆去種皮──這步驟見仁見智，有些人不喜歡皇帝豆厚實的種皮口感，可先以滾水汆燙約1分鐘後拿出沖冷水，即可輕鬆剝除。南部包潤餅，也包入去種皮的皇帝豆仁。

2 豬小排汆燙去血水，加入約1公升清水小火燉煮40 分鐘，然後加入皇帝豆仁、少許鹽，燉煮10分鐘即可，煮太久皇帝豆會碎裂融化喔。

3 撒上白胡椒粉、芫荽，燒燒食一碗，袂輸做皇帝！

同場加映：醬油糖滷皇帝豆。作法相似，只是改為加入少量水、醬油和冰糖滷透，直到豆仁變色收汁，也好好吃！

1.皇帝豆去種皮──這步驟見仁見智，有些人不喜歡皇帝豆厚實的種皮口感，可先以滾水汆燙約1分鐘後拿出沖冷水，即可輕鬆剝除。南部包潤餅，也包入去種皮的皇帝豆仁。

2.豬小排汆燙去血水，加入約1公升清水小火燉煮40 分鐘，然後加入皇帝豆仁、少許鹽，燉煮10分鐘即可，煮太久皇帝豆會碎裂融化喔。 3.撒上白胡椒粉、芫荽，燒燒食一碗，袂輸做皇帝！

同場加映：醬油糖滷皇帝豆。作法相似，只是改為加入少量水、醬油和冰糖滷透，直到豆仁變色收汁，也好好吃！

本文作者： 作者 潘家欣

一九八四年生，迷戀各種氣味和玩具，著有散文集《玩物誌》；詩集《如蜜帖》、《如廁帖》、《負子獸》等八冊；藝術文集《藝術家的一日廚房—學校沒教的藝術史：向26位藝壇大師致敬的家常菜》；插畫作品《暗夜的螃蟹》、《虎姑婆》等。

●本文節錄自《鄉間小路》雜誌2025年5月號：臺灣風土果醬，未經同意，請勿轉載。

鄉間小路 2025年5月號

出刊頻率：月刊

出版時間：2025-05-01