臺灣老屋修復達人來開講！北中南3大在地企業對談 發現永續再生行動

文字／廖芷瑩

攝影／啦嘟嘟工作室

新竹 X 臺南新化 X 彰化鹿港

若我們跨出新竹，能發現臺灣北中南各地也不乏修復老建築的前輩。為了解各地不同的情形，我們邀請了北中南三間做老建築修復的在地新創企業， 進行線上對談。

除了新竹「鴻梅文創志業股份有限公司」的陳添順執行長Ben ，還有臺南新化的「山海屯社會企業」負責人許明揚先生、彰化鹿港的「小鎮文化資產管理有限公司」負責人許書基先生。藉著三位的實戰經驗，我們整理他們的對答，帶讀者認識臺灣不同地方的自力老建築再生營業者，面對修復及活化時的選擇、方法及未來發展。對談過程精彩，但受限於篇幅，以下內容為三位對談時的重點節錄。

台南新化山海屯社會企業團隊。

1. 彰化鹿港：小鎮資產管理有限公司 X 許書基

小鎮資產管理有限公司及小鎮文化，致力於修好每間鹿港值得留下的老屋，並媒合在地屋主以及回鄉青年，讓在地老屋得到最恰當的使用。公司目前已修築39 間老建築，事業體內的店家也提供在地導覽、住宿、教育等服務。

許書基，出生於鹿港，大學時期參與「鹿港大專文青會」，開始認識這座小鎮。就業後接觸了文化資產修復，但也發現官方的文資保護並不全面，因此四十歲回鹿港，發起「準文化資產」的保存，並和在地夥伴共同創立公司。（閱讀更多：千面鹿港 與老屋共生的平民英雄）

2. 臺南新化：山海屯社會企業 X 許明揚

山海屯社會企業，一家以新化為基地的社會企業，希望以老屋作為載體，推動老建築活化與再利用，並使其與商業融合，與青年共同為在地事業打拼。事業內容包括農村的文創產銷、地方創生的事業發展，目前也嘗試跨出新化。

許明揚，長期投入臺南社區工作，希望社區產業化，年輕人才有機會投入，並成立「拾荒流工作室」與發起社會企業。幾年前，全球第八大的農藥廠要進新化時，他擔任環境運動發起人，過程中和多位青年交流，一起發現老屋承載地方故事的價值，並將其作為老街區永續發展的基礎，希望以商業操作，解套老屋再生的限制。（閱讀更多：百年米店、西藥房變身創新基地——山海屯讓新點子在老街區發酵）

3. 新竹：鴻梅文創志業 X 陳添順

鴻梅文創志業股份有限公司及或者團隊，新竹在地的文創企業，營業內容包括書店、旅社、飲食、文化活動等，期望以「五感閱讀」帶領來到新竹的人們，挖掘新竹特色，核心精神是：讓在地人驕傲、旅行者憧憬。

陳添順， 人稱Ben， 人生前半段投入科技業，後回新竹創立鴻梅文化藝術基金會，並陸續開展或者系列店。以前人常說「一府二鹿三艋舺」，卻會忘記後面的「四竹塹，五諸羅」。他期望自己奠基於新竹豐富的文化基礎，以新舊融合之術營運老房子，讓更多人認識這座城市。（閱讀更多：或者，需要的不只是一間書店！）

小鎮資產管理有限公司創辦人許書基、山海屯社會企業創辦人許明揚、鴻梅文創志業創辦人陳添順。（由左至右）

老屋很像你們事業的夥伴，那你們如何選擇老建築？

許明揚

我們其實無法決定要哪間房子，但可以透過政府調查過的老屋、配合營運規劃與屋主意願去決定我們要投入的修復程度。2016 年時，我們決定以「文化與商業可以共存的經營模式」經營地方事業，也「放風聲」讓地方知道這個訊息，當時恰巧被一間老西藥房聽到，也即時阻止他們賣掉文物。地方許多這樣的例子，也反映出最基本的道理：這是一件無法確定的事情。

然而，在鎖定修復老屋上，依然可以有一些劃定範圍。像是在設想修築老屋的目標範圍時，恰巧當時臺南市政府的「街區振興自治條例」劃定臺南的歷史街區並標定老建築，新化老街也有40 幾棟，我們因此可以把這些老屋劃為優先考慮修整活化標的。第二點，它必須要能配合我們的營運方向，以合乎我們田調及規劃的成本。最後，如果屋主很積極，那也是我們會慎重考慮的原因。

地方政府的政策也是讓我們能有機會修復老屋的契機之一。要提一個陳執行長會羨慕的地方：臺南市政府所推動的私有老建築成案數最高的原因是自力修復老建築時，文化部最多補助50%，屋主要負擔50%，但臺南市文化局會加碼20％，而那是能不能成案的關鍵。

其實一般屋主對於申請補助修整等事情，都興致缺缺，而我們即是要扮演協助的角色。如果市府有加碼，就有利於我們這種團隊去說服屋主。但另一方面，這也要看政策怎麼推廣，像是很多人在國外的屋主，根本不會知道政策的變動，也無法理解臺灣的脈絡，所以就算政策再好也找不到屋主本人。

許書基

在「如何選擇老屋」方面，其實目前我們所整修的 39 棟，只有第一棟是我去找人家，其他都是人家找我。然而，我們的確非常需要地方的對應政策與推廣，像是最近地方的「鹿僑」投資與目前正推行的「老屋信託基金」都是讓老屋能夠被修復的推力。

許執行長（許明揚）提到的「外國的屋主」，雖然聽起來有點無解，但在鹿港，他們反倒是文化推手，因為鹿港目前在推「鹿僑」（鹿港僑民）投資。近日，在地屋主修屋時，除了從政府拿到的 50% 的補助外，許多鹿僑也會回來投資另外50%。在此基礎上，我會勸他們將老屋公共化，由此一來，年輕人可以在過程中取得較低租金。

此外，現在鹿港地方提出老屋信託基金，除了「鹿僑」外，若自行負擔剩下的50%，也能考慮由地方信託基金幫忙。國發會近年也想策動大型企業，提出企業社會責任方案，此動向對地方老屋的修繕也會有幫助，但好事總是多磨，需要再耐心等待。

陳添順

臺南和彰化的歷程，實在都令新竹羨慕！我們的設定則是以公司營運、建築美學及發展可能去做選擇。配合公司整體規劃「旅人能以步行方式逛街區」，因此設定建築物是在火車站附近「走路十幾分鐘」能抵達的地方；建築選擇上，它要保留一定的歷史美感；文化上則可能對於這城市有特定的意義；另外也會考慮其可發展的商業模式、大小、動線、街區關係等。

此建築為許書基開設的「桂花巷人文茶館」，也是他回鄉後，修築老建築的起點。

選擇什麼樣的商業模式？

企業經營老屋和基金會經營老屋有什麼不一樣？

陳添順

「公司」吸引的人才與發展的潛力，與「基金會」大不相同，因此經營的項目與方向也很不一樣。我也有基金會，鴻梅文化藝術基金會，因此分別經營公司與基金會時即能發現：公司的人才比較活潑多元。我們團隊經營大部分為自營，總人數 60 幾人，公司需要許多專長的人才，一起構想活化街區的方法和案例。

許明揚

在商業模式上，我們選擇能以地方永續經營的營業項目為主，且將此處當作「育成中心」吸引及輔導回鄉青年創業，也一起共好。我們是把老屋修復當作地方生活事業，希望能朝向體驗經濟有關的、對應到地方創生的活動。但我實在無法像陳執行長那麼有勇氣，所以反而會希望青年團隊進來，因此經營時包含自營，以及吸引想回鄉的青年進駐。過程中，我們會收取權利金，並協助他們創業，就像我最近的工作，是拿著他們的資料到處去找銀行，協助貸款。因為青年或一人工作室很難得到銀行的青睞，而我就會跟銀行解釋「我們的事業」是什麼，而不是讓他們單打獨鬥。另外，我們也會從提供空間，並收取部分費用，輔導團隊也會盡所能協助達成協議：如果他們事業有成，會再收取10% 的金額。自營方面，我們則是會和旅行社合作辦理生活體驗遊程增加自己營運的收入。

許書基

我的作法比較是「控股公司」，有核心團隊，但彼此不是聘僱關係，反倒是我投資他們創業或修老屋。我的本業是修理建築，在團隊工作上，也負責撮合屋主與要創業的人。團隊內的核心成員不到十人，而外部（被投資者）的有上百人，當然這十人不是我聘僱，但是他們是我投資的對象，我就佔一部分的股權，我希望大家在鹿港一起耕作一塊田。

陳添順

我很好奇，你還可以找到屋主出錢讓你修，他們為什麼會有這樣的意識？

許書基

我會先不講太多文化理想，而是要講很多實際事情後，文化理想是同意的關鍵。例如：「一個月租金1 萬塊，一年有12 萬，你把30 年給我，我幫你處理地價稅其他的修繕。」我跟他說你不用拿 360 萬，但時間要給我（註：意思是會將屋子修理好，並讓人承租，讓屋主賺取租金）。然而，一般來說，最後他們還是會出錢，因為他們不會讓你用 30 年，之後我們的合作模式，就變成「以修代租」。

許書基團隊修築老建築的工作照。

用商業模式經營老屋或老街，活化後會有租金調漲等問題。那你們有面對這樣的問題了嗎？

許書基

現代社會中，我們要比他人更快想好應對方式。我覺得有一個「夾娃娃機指標」，就是當改建的老屋被當作夾娃娃屋時，就要注意。然而「你只能被抄襲，不能被超越」，所以我們要比來襲的人更快想好第二步的做法。

許明揚

全臺灣的老屋就是會死在租金啊！所以我們一開始就有一套機制對應：屋主的利益，我們該給的就會給，再者，會協助屋主讓房子的生命延續，之後談十年的租期。十年後呢？我也跟團隊說要自己去面對市場機制。

陳添順

我用「重資本」方式買房子避免這些問題。我覺得這是一個happy problem，這個問題之前有和大稻埕交流過，他們也嘗試將房東變成股東但失敗了。所以我採取重資本以買下房子避免那些糾紛，但未來還是有考慮以兩位的方式進行老屋經營。

許書基

其實我對於資產的配置非常廣泛，輕資產、重資產我都做。市場來了你很難拒絕，鹿港有四千多棟老屋，你可以選其他更適合的地方。

許明揚

最近團隊剛好在處理台南左鎮的案例，同時也剛好發現，相同的價格，如果在新化可以買一棟屋子，那左鎮可以買一條街。（大家驚呼！）所以既使是同樣的資產，在不同地方時，使用的活化方式還是非常不同。

鹿港街景：鹿港天后宮，創建於明末 1591 年，已有超過四百年歷史，是臺灣重要的國定古蹟。

鹿港街景：鹿港龍山寺創建於1786年，不僅歷史悠久，更是臺灣少數極具藝術價值的傳統寺廟之一。

●本文為 《貢丸湯》26 期「風城大宅院」授權刊登於聯合新聞網「琅琅悅讀」頻道。原文為「臺灣老屋修復實例：新竹鴻梅文創、臺南山海屯社會企業、鹿港小鎮資產有限公司，看見在地企業的永續再生行動」，未經同意，請勿轉載。

《貢丸湯》Vol.26〈風城大宅院〉