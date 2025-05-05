4個屏東村落走讀體驗：從農務、捕撈等，感受台灣山海之美

文、圖_Jamie慢森活/旅讀

有別以往的農業博覽會，2025屏東熱帶農業博覽會，以專注展現自身特色收獲許多好評。盛會甫結束，不妨再深入屏東4個里山、里海的小村落，聆聽寶島的山海絮語。

坐落台灣西部、南北最狹長的屏東，一年四季皆熱如夏。去年深冬，縣府農業處精選4個社區，與在地居民合作，設計出結合農漁業教育的綠色旅遊路線。短暫的兩天，我們依著小型巴士慢悠悠的節奏，尋訪四個秉持永續旅遊發展的農村。

在職人引領下，走訪內埔鄉的隘寮社區、佳冬鄉的塭豐社區、枋寮鄉的新龍社區與萬巒鄉的赤山社區，發掘南島山、海、農、林及人文的豐沛資源。藉由步行、腳踏車認識小漁村的地理樣貌，收藏質樸農村經光線刻畫的小巷子、恬靜海港的美好訊息，認識鄉村常見的植物及現捕的海產，實踐永續旅遊與美學並行的體驗。

里海：塭豐村、新龍村

初訪早期以種稻、近海捕魚為業的塭豐社區前，對佳冬鄉的印象僅停留在新聞報導中的地層下陷畫面，陌生而扁平。直到本次實地走讀，走進一間老屋，入內能逕直觸摸到天花板，才對塭豐村有了更深度的了解。

塭豐村早期居民多投入養殖鰻苗，大量超抽地下水使此地地層下陷。現今人口約2000多，7成仍從事養殖漁業，其中不乏年輕人。在村落內隨意散步，可看見居民將屋內外加高，有的甚至一下多了兩層樓，試圖對抗日益嚴重的地層下陷。

塭豐社區地層下陷屋

為有效轉型產業，塭豐村近年積極發展永續旅遊，社區發展協會以開闊的魚塭為景，特邀社區媽媽們手製美味下午茶，帶來結合地方產業景緻的午茶體驗。在冬天仍是熱情的國境裡，感受清風徐來，咀嚼甜點飲品的同時，感受小村充滿活力的一面。此外，居民們也在地層下陷屋打造出「漁人攝影展」的場域，透過展陳的影像作品，一探當地傳統漁法的傳承，以及漁人們的日常即景。

騎鐵馬走讀塭豐社區

塭豐社區漁人特展

無獨有偶，新龍社區也重新思考產業對環境所帶來的衝擊。新龍社區位於枋寮鄉，同樣以漁業為重，早期以近海捕撈吻仔魚、旗魚、白帶魚等為主。然而，實為多種魚類幼苗的吻仔魚，捕撈上極具爭議，新龍社區遂逐步發展世界第一的龍膽石斑培育技術。

無愧於龍膽石斑的故鄉，上至社區內一比一打造的裝置藝術作品，下至在魚塭內掀起巨大水花的「真身」，都足見每條從新龍社區出產的龍膽石斑體積驚人。貫徹其漁業體驗，社區以此特有條件規劃樂魚、漫魚體驗，帶領旅人選用當地五仔魚、野菜、石斑及龍骨麵等食材，學習烹飪新鮮味美的料理。在社區媽媽的指導下，即便是個廚房小白也能端上一桌好菜，讓煮菜變得有趣，完整體驗食魚樂趣。

新龍社區動手做料理 新龍社區動手做料理

里山：隘寮村、赤山村

告別小漁村，延續深度體驗的主軸，里山則以大武山腳下的隘寮社區為起點。相會在185縣道與187縣道，身兼導覽員的隘寮社區潘理事長說，隘寮一帶早期是平埔族馬卡道族的住居地，隨著歷史變遷、不同族群融合，衍生出專屬屏東的近山文化。

他表示，早年村落因洪水氾濫四散，後分為舊隘寮（久愛）與新隘寮，現今的隘寮社區活動中心即屬新隘寮。他笑稱，在社區活動中心尚未成立前，這裡曾是沒人敢靠近的香蕉園，直至近年活化後才成為村子長輩們的活動據點，漸漸延伸出對面的商圈。因鄰近涼山瀑布，且擁有黃荊這一天然資源，隘寮社區期望未來此地不僅作為往來涼山的重要休憩站，更可藉由村子遍地的黃荊，設計出一系列體驗活動，為旅客提供更多元的遊程選擇。

隘寮社區活動中心

採摘隘寮社區植物黃荊

續行185線道，來到同樣坐落於大武山下的赤山社區。赤山村下轄於萬巒鄉，既不特別靠近城鎮，亦不特別靠山。在居民無償提供經改建的老屋「老厝54」，我們得以探索萬巒除了豬腳特產外，還有什麼特色物產。事實上，赤山村八成以上的居民皆以種植金鑽鳳梨為生，村落利用得天獨厚的環境，種植超過20餘種的鳳梨，開發出農村綠色循環系列商品及相關體驗行程。

走進鳳梨園，近距離與金鑽鳳梨接觸，學習諸如芒果鳳梨、西瓜鳳梨等不同品種的鳳梨葉片有何差異；再取側苗帶一顆鳳梨回家，體驗農夫之樂。不知如何開啟台灣的里山、里海之旅？以上4個屏東小村落，開啟你認識寶島的第一步！

赤山社區鳳梨園導覽

金鑽鳳梨

永續遊程╳在地物產

塭豐社區：傳承傳統漁法「牽罟」

致力發展漁村觀光的塭豐社區，每年不僅於塭豐海堤舉辦「牽罟」活動傳承傳統漁法，透過大家奮力將繩子往岸上拉的雙手，體驗象徵團結與分享的捕魚文化。

枋寮漁港剛上岸的白帶魚

塭豐社區 傳承傳統漁法「牽罟」

隘寮社區：採「黃荊」植物做瓶舒緩膏

來隘寮社區，採集村子常見植物黃荊，動手做一瓶天然舒緩膏吧。黃荊盡量挑選老的，最好有5個葉片以上、顏色深綠，數量還一定要多。去掉葉梗只留葉片下油鍋，提取天然原料，製成舒緩膏。

隘寮社區 採「黃荊」植物做瓶舒緩膏

隘寮社區 採「黃荊」植物做瓶舒緩膏

赤山社區：手作下午茶

赤山社區使用鳳梨開發出具有農村綠色循環系列產品，也推出農遊體驗，從下田採鳳梨到動手將鳳梨做成果醬，或手做新推出的鳳梨司康，步驟簡單，一套在「老厝54」基地舒服享用的下午茶便完成。

赤山社區 手作下午茶

鳳梨果醬

●文章授權轉載自《旅讀or》雜誌第158期：在伊斯坦堡尋找鄂圖曼，未經同意，請勿轉載。

旅讀 第158期

出版頻率：月刊

出版日期：2025-04-01