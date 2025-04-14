從漫畫《乞丐頭與貓老大》看台灣百年前的社會邊緣人

時間過得飛快，《集合》出版邁入第三年，第十三集也已於三月初與大家見面！本集《乞丐頭與貓老大》的故事取材自日治時期的慈善先驅——施乾的事蹟。施乾出身富裕，卻因目睹街頭行乞者的困境而放棄優渥生活，創立「愛愛寮」，為流浪者提供庇護與重生的機會。他不僅籌募資金、忙於收容遊民，還積極募款、演講，甚至獲得日本皇室支持。

放下一切、投入乞丐撲滅運動的施乾

1899年，生於滬尾的施乾，父親是警界的巡查補。施乾自滬尾公學校畢業後， 1914年考入台籍子弟極難踏入的台灣總督府工業講習所（今國立台北科技大學），足見他的優秀。畢業後，1919年施乾進入總督府殖產局商工課工作，負責工商調查與統計事務。

施乾為愛愛寮乞丐清理身體。圖片來源：財團法人台北市私立愛愛院。

​然而，因為工作所需，施乾在調查艋舺地區的過程中，看見當地貧民的生活狀態，看見這些「明明與自己生活在同塊土地」的人們，和自己卻過著截然不同的生活，施乾無法克制地生起惻隱之心。不久後，他開始自掏腰包為貧民醫治痼疾、教其兒女識字讀書，為了幫助更多的當地乞丐，施乾散盡個人積蓄並遊說親友資助，並向大伯施坤山募得木材，買下艋舺綠町一帶的土地興建房舍，作為乞丐救濟收容所，將之題名為「愛愛寮」——也就是《乞丐頭與貓老大》中「望寮」的取材原型。

​愛愛寮建畢後，施乾辭去總督府的工作，以照顧乞丐和無家者為己職，全心投入乞丐撲滅的社會救助事業。他不僅親自為乞丐清潔身體、上藥、教導他們簡單的勞動工作，更提供他們在後院種菜、養豬以培養自立技能的機會。

位於淡水國小施乾文化廣場入口旁的施乾像（今新北市淡水區中山路 一信陸橋旁）。圖片來源：淡水維基館。

​除了幫助乞丐尋求自立，施乾更發揮身為知識份子的敏銳眼光與覺察力，他將自己親身與乞丐相處的「田野調查」經驗整理成文章，提出乞丐撲滅的策略，並透過到各地宣講、在報章雜誌上發表文章、成立乞丐撲滅協會，於1925年出版《乞食撲滅論》與《乞丐的社會生活》，呼籲社會大眾正視乞丐作為現代社會底層的事實，共思改善辦法。

《集合！RENDEZVOUS 013 乞丐頭與貓老大》書籍內頁。

望寮的原型：從愛愛寮到愛愛院

你知道嗎？經過一個世紀，愛愛寮至今仍然存在！

如今，它已更名為財團法人臺北市私立愛愛院，位於台北市萬華區大理街。1932年，施乾因積勞成疾英年早逝，愛愛寮的經營便交由他的妻子——清水照子女士接手。她不僅繼續收容乞丐，還擴大範圍，收留貧病殘疾者、精神病患與孤兒。

財團法人臺北市私立愛愛院院區剪影。圖片來源：財團法人台北市私立愛愛院。

〈臺灣製糖與愛愛寮〉，國家圖書館(NCL-Taiwan)典藏 / 李道義 / 日治時期 (1895-1945) / 14.4×10.5cm / 《影饗》。遠處高高矗立的是糖廠的煙囪，近處的低木屋及菜園則是專門收容乞丐的「愛愛寮」（今之「臺北市立愛愛院」）。圖片來源：國家圖書館。

談到愛愛院，就不能不提到清水照子女士。

她遠從日本嫁來台灣，面對人生地不熟的環境，還要適應乞丐寮的特殊生活，身心壓力可想而知。此外，由於施乾先生時常外出募款、協助政府事務，照子女士幾乎獨力承擔整個院區的日常運作。

愛愛寮相關建物與人物照。作者，不詳，典藏者，國立臺灣文學館。圖片來源：開放博物館。

施乾驟然離世後，她曾萌生回日本的念頭，但看到百餘名院民即將無家可歸、再度流落街頭，她深感不忍。在院民苦苦哀求下，最終，她選擇堅守這個家，為愛愛院付出一生。

戰後，愛愛寮改名為台北愛愛院，設立育幼所、習藝所、殘病教養所及婦女教養所。1953年，配合社會局政策，開始收容醫院久治不癒的殘疾長者，並停止育幼業務，轉型為養護機構。堪稱台北市最早成立的老人安養機構。1976年，正式更名為北市私立愛愛院，沿用至今。

愛愛寮相關建物與人物照。作者，不詳，典藏者，國立臺灣文學館。圖片來源：開放博物館。

從愛愛寮到愛愛院，經歷時代變遷，機構的角色也隨之轉變，但它始終肩負著照顧弱勢的使命。《乞丐頭與貓老大》中的「望寮」，正是這段歷史的某種映照。如今，愛愛院仍靜靜地佇立在萬華，見證著社會的發展與變遷。

《集合！RENDEZVOUS 013 乞丐頭與貓老大》書籍內頁。

他們為何流浪？日治時期的「浮浪者」與「無賴漢」

除了望前之外，你或許也對漫畫中那位在街頭遊蕩、時而懲兇鬥狠、時而落魄不堪的阿進印象深刻。

《集合！RENDEZVOUS 013 乞丐頭與貓老大》書籍內頁。

然而，在日治時期的台灣，像阿進這樣的人，社會是如何看待的？

在當時的用語中，他們被稱為「浮浪者」與「無賴漢」。這兩個詞乍聽相似，實際上卻有細微的區別。「浮浪者」指的是無固定住所、沒有穩定職業，在外流浪的人。而「無賴漢」則更帶有社會標籤，指的是那些被認為不願工作、四處滋事，甚至靠乞討或偷竊維生的人。

日治時期立石鐵臣所繪之老鰻。老鰻，即流氓、無賴漢。圖片來源：《灣生．風土．立石鐵臣》，雄獅圖書出版。

火燒島臺灣人浮浪者收容所，典藏者：國立臺灣圖書館。火燒島浮浪者收容所，是日治時期台灣總督府在火燒島（今臺東縣綠島鄉）設立的收容機構，用以收容台灣島內無家無業或有前科的治安顧慮份子。

彼時，臺灣總督府對無家可歸者的管理，是著眼於維持殖民地的社會秩序。透過警察與行政機關的介入，將流浪者分類管理——對於可能影響社會治安與風俗的浮浪者，先加以告誡，勸導其定居與就業；若無法改善，則強制送往收容所，進行勞動訓練，直到他們展現願意改過遷善的態度後，才被允許離開。

所方一再強調，收容所雖安置「不良分子」，但其性質不同於監獄，目的不在懲罰，而在於透過教化與規律訓練，使其能夠自立更生、不再遊蕩。所內推動語言教育、生活技藝培訓，甚至進行精神改造，希望將「浮浪者」塑造成「皇民典範」。

書名：《集合！RENDEZVOUS 013 乞丐頭與貓老大》

作者：Rendezvous Studio

出版社：澄波藝術文化有限公司／紅螞蟻圖書書籍封面。

出版時間：2025-03-03

在當時的社會環境下，許多浮浪者其實是因經濟困難、社會變遷，甚至是戰爭影響而被迫流離失所。如果你生活在那個時代，會怎麼看待這群被社會遺忘的人？他們的故事，又是否仍在今日的街頭巷尾悄然上演呢？

而你是否也會好奇：就算家境再怎麼富裕，或因個人工作關係與關懷，是什麼樣的人願意放下一切、投入無家者的救助工作？如果你是施乾，當時會做下這個決定嗎？或許，這個故事的開始，正是一種時代精神的縮影也說不定。

●本文由澄波藝術文化授權琅琅悅讀刊登，完整內容《集合！RENDEZVOUS》0013：乞丐頭與貓老大，可至琅琅書店查詢，未經同意，請勿轉載。