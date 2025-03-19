南美館打卡新熱點：「溫度：蒲添生x蒲浩明父子雕塑展」雕刻百年記憶

文／邱琳婷（策展人）

「溫度」的靈感來自於與蒲家人的訪談以及蒲添生、蒲浩明作品的感染力，還有蒲浩志館長盲人觸摸藝術的推廣。這個展覧的內容，主要從以下幾個子題，呈現出二十世紀台灣雕塑史的發展特色。

曾經留學日本並在朝倉文夫工作室習藝的蒲添生，代表了二十世紀前半葉，台灣雕塑發展與東亞日本的關連；曾經遊學比利時和巴黎並受教於Martin Guyaux、Etienne Martin的蒲浩明，則代表二十世紀後半葉，台灣雕塑發展與西歐的關係。

其次，我們還可以分別從親情的角度：血緣、姻親；以名人像寫台灣歷史（歷史人物如伏羲氏、鄭成功等人；政治人物如孫中山、蔣介石等人；文化圈如蔣渭水、杜聰明、楊肇嘉、顏水龍、謝里法、蔡瑞月等人；體育界如謝國城、王貞治等人）；人體的力與美（蒲添生重古典形式、蒲浩明偏重哲思內涵）創作觀的實踐，來思考溫度不同層面的呈現。再者，作為公共藝術的作品，如林靖娟老師紀念像，也突顯了藝術作品可以將不幸的社會事件昇華成永恆記憶的溫度。

南美館「温度：蒲添生ｘ蒲浩明父子雕塑展」在南美館1館2樓展出。（南美館提供）

蒲添生小傳

蒲添生1912年出生於嘉義美街，祖父蒲榮玉是佛像雕刻師，父親蒲嬰則以裱畫為業，在嘉義美街開設「文錦裱畫店」。如此的家學背景，可視為是蒲添生的藝術啟蒙。1919年，蒲添生進入玉川公學校（嘉義第一公學校、現嘉義崇文國小）就讀，陳澄波即為他的導師。

1931年，薄添生赴日，入東京川端畫學校學習素描。隔年（1932）則進入日本帝國美術學校(即今武藏野大學的前身)，先進膠彩畫科後轉雕塑科。1934年，蒲添生轉入朝倉文夫的私墊，師事朝倉文夫長達八年。

1939年蒲添生返台與昔日導師陳澄波長女陳紫薇結婚，直到1941年決定回台定居。1945年舉家由嘉義北上，先在台北巿中山北路三條通開設工作室，之後遷至鄭州路，並完成以歷史、政治、藝文人士為主的銅像作品。1963年，則將工作室遷至林森北路的現址，並親自設計格局，以因應大型作品的製作空間。

從蒲添生的出生與早期經歷，反映出台灣藝術史在世紀交替時的轉變樣貌。日治時期以前，從大陸來台從事工藝的匠人，帶來傳統水墨、佛像雕刻、裝裱等的技藝，例如蒲添生的祖父與父親，即是從事相關的傳統工藝，甚至在嘉義開設「文錦裱畫店」為業。

然而，出生於日治時期的蒲添生，則決定追求現代的新美術，選擇前往日本接受學院教育的訓練，爾後則師事日本雕塑家朝倉文夫門下。回台後的蒲添生，再度迎來台灣畫壇的另一次轉變，1946年台灣省美術展覽會（簡稱「省展」）成立，蒲添生成為省展雕塑部的審查委員。這是台灣官方美展首次有雕塑部的競賽項目，蒲添生的參與，對於形塑台灣雕塑史的發展方向，扮演著重要且關鍵的角色。

本次展出從小件雕像到巨幅雕塑，自名人銅像到律動感的舞蹈動態等主題的作品都可欣賞到。（南美館提供）

南美館於1館推出「温度：蒲添生ｘ蒲浩明父子雕塑展」，展出蒲添生與蒲浩明兩位雕塑家各時期的重要代表作。（南美館提供）

蒲浩明小傳

另一位展出的雕塑家蒲浩明，出生於1944年的嘉義。出生的隔年，舉家即北上定居。1945年父親蒲添生在台北成立了藝術作品鑄銅工廠，引入日本的翻銅技術。

蒲浩明1967年自中國文化學院（今文化大學）美術系畢業後，曾追隨父親學習並參與雕像的製作，達十三年之久。後來在妻子鄭泰女的鼓勵之下，於1980年遠赴歐洲，先於比利時布魯塞爾皇家藝術學院雕塑教授Martin Guyaux的工作室學習兩年，爾後再赴法國隨巴黎國立高等美術學校教授Etinne Martin及比利時雕塑家Pol Bury的工作室繼續深造兩年。

蒲浩明的歐遊經驗，也反映在他日後作品的多元面向。如他以具有哲思的命題，定義雙手創作的人體系列；又如他以不銹鋼的材質，重新形塑來自民間工藝的剪紙造型；還有以金屬線、馬賽克等多樣的材料，進行各式各樣造形多變的創作。

此外，為了讓觀眾可以直接感受到藝術家創作時的觸感以及區分青銅、石膏、FRP、不銹鋼等材質，本展覽也特別規劃觸摸體驗區，並請蒲家的第三代蒲宜君製作可觸摸的作品。

最後，歡迎大家一起來感受雕塑的溫度，以及搭配藝集圖像思維藝術課程，讓藝術豐富您的感官。

展覽開闢了可觸摸原作的展區，展出青銅、石膏、ＦＲＰ等不同材質的雕塑作品，讓觀眾感受不同媒材的觸感與溫度，同時提供視障觀眾欣賞藝術作品的機會。（南美館提供）

策展人邱琳婷在開幕式後為在場貴賓進行展間導覽。（南美館提供）

展覽資訊 「溫度：蒲添生ｘ蒲浩明父子雕塑展」 展出時間：2025/02/25～2025/06/01 展覽地點：臺南市美術館1館 展覽室 B-H及公共空間