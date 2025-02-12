絕美海濱藝術盛宴！屏東「落山風藝術節」必訪景點與餐廳

東北季風乍起，恆春半島便颳起一陣陣威力強勁的落山風。以此為名，屏東縣政府近幾年興辦融合地景特色的落山風藝術節，吸引人們循著冬日暖陽、粼粼波光及不停歇的風，遠道而來，朗誦一首山海的詩意篇章。

車過枋寮，窗外時不時閃現一望無際的大海。遠遠地，深深淺淺的藍在陽光照耀下擺盪，一道道因風撩撥而起的浪角被細緻地上釉，旋轉、舞動，然後消散成片片白浪。──每逢冬季，當北部城市籠罩在一片陰雨或霧霾中時，島之南卻日日恆春，日日照拂著暖陽與落山風。

每年10月至隔年4月，翻過中央山脈南段的東北季風，在恆春半島西岸形成強勁的下降風。由於陣風瞬間強度可達輕颱威力，不僅深深影響車城、牡丹及恆春等地居民的生活方式，更使該地進入漫長的觀光淡季。2018年，屏東縣政府逆風翻盤，於車城鄉海口港舉辦首屆落山風藝術節，為南島帶來不同的冬遊提案。

療癒可愛的巨大雕塑

以風為名的村落復興

伴著浪潮隨風飄逸的教堂、恍如墜落孤獨星球的發光種子、行走於海灘上的竹製仿生獸……藝術節走過6年，在海口港腹地及其周邊沙灘展出許多詩意又吸睛的作品，隨之躋身為社群媒體寵兒。原先荒廢多年的海口港候船室也以此為契機，重新翻修為兼具遊客服務中沙灘展區作品〈有海的夢〉藝術旅店計畫街道展區巧遇作品主角心與展覽空間的看海美術館，定期引進海內外藝術家特展。

2021年起，團隊又於跨年前的週末新增一檔表演節目，推出以山海夕照為背景的現代舞劇，至此吸引許多藝文愛好者年年專門於此時造訪。品味藝術之餘，亦順道享受一趟迎接新年的輕旅行，成就一場復興半島的地景藝術盛宴。

街道展區巧遇作品主角

呼應藝術節以地景為特色，今年團隊以「在海邊的人」為題，邀請訪客深入探訪恆春半島，了解人們如何在此與風、與海共生。值得一提的是，活動今年擴大展區，除看海美術館與海口沙灘，另於鄰近的海口村設展，打造街道展區的《海口50人貨櫃展》與村落展區的《反響定位展》。

前者由日本插畫家山內庸資操刀，後者則與日本大地藝術祭重要推手北川富朗帶領的藝廊Art Front Gallery合作。山內庸資以風格簡練的似顏繪作品聞名，本次他以駐地創作的形式，為50位海口村的居民創作，呈現小漁村的質樸魅力。除了平面作品，另設計成四組藝術裝置妝點於街道上，雜貨舖的老闆娘、漁具行的老闆、坐鎮海口港的代天宮王爺、睡在美術館外頭的小黃狗……漫步其中，還有機會與「真人版」來場可愛相遇！

此外，今年更首次策畫「藝術旅店」，攜手墾丁長灘休閒飯店與「Hayata紅柴。居」旅店，打造6間藝術房空間。推門或是走進敘述著魯凱族巴冷公主的故事劇場，或是瞧見巨大的章魚，皆滿溢藝術家的奇思妙想。展期結束後，藝術房將開放旅客入住，沉浸式感受藝術與旅行交織的美好。

沙灘展區作品〈有海的夢〉 藝術旅店計畫

島民冬季限定樂事

強風吹拂，恆春半島即便號稱四季恆春，冬季仍可感到些許涼意，最是泡湯好時機！距海口港約10分鐘車程，環繞在群山盆地中的四重溪，因有天然溫泉自地下湧出，古稱「出湯」。日治時期，拉起該地發展為溫泉區的序幕。

四重溪清泉日式溫泉館保留宣仁親王的蜜月湯屋 ©陳育陞/旅讀

四重溪溫泉源頭來自附近的茄芝萊山，水源終年不斷。因不含硫磺質，清澈無味，浴後使肌膚光滑，被譽為美人湯，更因昭和天皇之弟宣仁親王曾偕新婚妻子來此度蜜月而名噪一時。2012年，沒落的溫泉區在當地政府引領下，開辦四重溪溫泉季，每年入冬便於溫泉小鎮布置燈飾，舉辦相關美食活動，娓娓訴說此地湯道。

可愛的是，不少「島民」也將四重溪列為冬季專屬秘境。──每每於深秋後造訪半島，已習於溫暖氣候的恆春朋友總會在溫度稍降於24度時，直呼「好冷」，並詢問待會下班後是否要一起去泡湯。

四重溪溫泉吉祥物燈

私心而言，我認為恆春半島最適合造訪的時間正是風起之時。陣陣山風吹散了溽暑的炙熱，也帶走擁擠的人潮，此時漫遊半島郊山格外清幽：距海口港約5分鐘車程的龜山步道平緩好走，海拔僅72公尺卻坐擁絕佳海景；名列台灣本島最南端小百岳的大山母山，步道沿途可眺望大尖石山，頂峰得以展望半島三面環海的景緻；離開恆春鎮，沿線道200號向滿州門馬羅山前進，則有一望無際的呆風草原。

陽光普照，空氣清朗不已，冬季的恆春半島目光所及皆是大山大海。無論是向郊山而行，抑或尋覓海灘小徑，生活在此自然成為一部清新的小品電影。

大山母山徒步路線一段 ©陳育陞/旅讀

半島私藏餐廳

迷你小橘子

位在恆春鎮上的迷你小橘子，我封它為恆春最強早午餐。每樣品項皆為店家精心製作，特別推薦法式吐司，選用招牌厚磚土司，外層以奶油慢烤，搭配蜂蜜、鮮奶油與杏仁脆片等，每一口皆是幸福的代名詞。

迷你小橘子

迷你小橘子

迷你小橘子

海丘

海丘為去年墾丁一帶全新開幕的餐廳兼民宿，因著空間選址埔頂大草原，猶如電影中矗立海崖邊的莊園，備受熱議。餐廳營運由恆春知名的餐飲旅宿品牌迷路規劃，旗下旅宿過去的私廚料理至今仍令我念念不忘，秉持團隊一貫品味，海丘提供融合在地食材的現代法式料理。

海丘

HU BBQ BAR

同樣藏於恆春鎮的HU餐酒館，主打義大利麵、燉飯及炸物等料理，是許多在地居民的愛店。對我而言，HU更深遠的意義則來自其店主兼主廚小芳。小芳是我低潮期在恆春換宿時認識的青旅老闆娘，當時她日日以溫暖的笑容和美味的料理招呼眾人，深深療癒我在恆春的日子。

2024落山風藝術節 五大展區｜看海美術館、村落展區、街道展區、沙灘展區、藝術旅店(長灘、紅柴居)

展出時間｜2024.12.20-2025.03.02

室內展館｜10:00-18:00

戶外亮燈｜17:00-20:00

●文章授權轉載自《旅讀or》雜誌第156期：神在的地方—多面尼泊爾，未經同意，請勿轉載。