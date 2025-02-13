《集合》漫畫出版雙周年！特刊《修補員的誕生》話說與陳澄波關係與歷史台灣的故事如何孕育

「這套漫畫究竟與陳澄波有什麼關係呢？」這是讀者最常提出的問題之一。

上個月，《集合》系列漫畫暫緩了正刊進度，在出版滿兩週年之際，隆重推出特刊號《修補員的誕生》，這本特刊除了作為《集合》出版兩周年的一個逗號，更重要的是與目前正在台灣博物館鐵道園區展出的 「走揣．咱的所在—陳澄波百三特展」 相互呼應。

此外，自《集合》漫畫自誕生以來，經常收到讀者提問漫畫與陳澄波的關聯性，在特刊《集合！RENDEZVOUS：特 001 修補員的誕生》1月3日出版上市，將從陳澄波文化基金會的長期研究工作說起，不只正式為大家解答，同時也帶領讀者回到故事的起點，揭開修補員的成長之路。

《集合》系列漫畫於1月暫緩正刊進度，推出特刊號《修補員的誕生》。

特刊故事核心

特刊以主角雲的尋父之旅為核心，背景設定於莫拉克風災前後，描繪北回歸線、黑潮與西南季風如何共同塑造台灣島嶼的自然景觀與人文故事。透過自然與人性的交織，展現島嶼深刻的生命力。

《集合！RENDEZVOUS 特001 修補員的誕生》書籍內頁。

回到2009年的那個夏天

2009年8月，莫拉克颱風來襲，成為台灣史上帶來最多傷亡的颱風。當年8月4日，颱風於菲律賓北方海域生成，雖然在登陸東部前仍屬中度颱風，但因行進緩慢、吸飽水氣，半徑竟長達250公里，再加上強勁的西南季風助長，成為可吞沒台灣的猛獸。

其中，高雄甲仙鄉的小林村（現為小林里）遭受重創。8月8日，暴雨未見減緩，山洪與土石流包圍整個村落，通訊早已中斷，直至兩天後，外界才得知：因大規模崩塌與土石掩埋，小林村從地圖上消失。

災難看似一夕之間發生，實則是多重因素的疊加。當地土石鬆散破碎，雨量充足、坡地傾斜，促成土石流的爆發。而村落上方的旗山溪被落土阻塞，形成堰塞湖，隨著降雨持續，最終潰堤，洪水瞬間吞沒曾有六百人生活的家園。

小林村紀念公園紀念碑。圖片來源：https://khh.travel/zh-tw/album/112/。

極端氣候與不穩定的地質結構，是島嶼居民不得不面對的課題。颱風帶來甘霖，也摧毀家園，成為難以抹滅的傷痛。然而，在集合特刊號《修補員的誕生》中，作為一名修補員，雲雖無法改變歷史，卻能將過去的話語帶回現在，這也正是《集合》想要訴說的故事。

〈偵察機空照 找不到小林村〉圖片來源：中央社影像空間。

《集合！RENDEZVOUS 特001 修補員的誕生》書籍內頁。

漫畫與歷史的交會

這本特刊選在今年一月發行，不僅象徵《集合》出版兩週年的一個逗號，更與台灣博物館鐵道園區展出的「走揣．咱的所在——陳澄波百三特展」相互呼應。

「走揣・咱的所在：陳澄波百三特展」展覽現場。在展場中，也可以見到《集合》角色的身影，快到現場找找！圖片來源：文化部。

許多讀者曾問：「這套漫畫與陳澄波有何關聯？」答案，可追溯至陳澄波文化基金會的長期研究工作。

多年來，基金會持續探究陳澄波的畫作與收藏，發現他對台灣土地的熱愛深植於筆觸之間。當研究告一段落，團隊進一步將視野擴展至1930年代其他畫家的作品，過程中，《集合》漫畫發起人陳立栢先生注意到，這些畫家如何在畫作中展現三股自然力量——北回歸線、黑潮、西南季風——交匯並作用於台灣島。

這樣的發現，促使團隊思考，還有什麼方式能表達對這片土地的認識與關懷？於是，一套以台灣故事為題材的漫畫誕生了。

《集合》系列漫畫中，台灣特有種或常見動物的精靈角色。由左至右分別為小海（大翅鯨）、阿山（台灣獼猴）、原原（梅花鹿）。

在創作過程中，圖像部分從畫作中的風景出發，轉換為台灣特有種的精靈角色，再進一步轉化為漫畫表現；故事則取材於台灣風景裡的人，以層層轉譯與創意集結，形成每一集的內容。

過去，《集合》已出版的十二集正刊如同一層層的切片，以特定人物、事件及遺址作為故事原型。而這一集特刊，則更直接點出三股自然力量的交會，希望讓下一代的孩子理解這座島嶼的身世與故事。

「走揣・咱的所在：陳澄波百三特展」展覽現場。第一展間與「博物學家」的工作桌。圖片來源：文化部。

如果能搭配「走揣．咱的所在——陳澄波百三特展」一起閱讀特刊，相信讀者會對台灣的過去與當下，產生更深的體悟與感受。