518國際博物館日／全臺30+館所優免攻略：故宮、北美館、新美館免費入館 文學館主場明起盛大登場

迎接 5 月 18 日「國際博物館日」（International Museum Day），全臺各大博物館、美術館及文化園區紛紛祭出免費入館、門票折扣及期間限定活動。2026 年國際博物館日以「博物館聯結歧異的世界：對話、諒解、包容、和平」（Museums Uniting a Divided World）為主題，強調博物館在動盪時代中作為促進社會和諧與跨文化交流的關鍵角色。

值得一提的是，大部分的藝文館所通常週一休館，這次為了響應活動，霸氣破例在5月18日當天特別免費開放，或是提前於5月16日、5月17日週末舉辦免費參觀活動。琅琅悅讀特別為讀者彙整全臺各地30個優免資訊與精選活動，無論是想要沉浸在藝術氣息中，或是帶孩子體驗趣味工作坊，這份攻略絕對要收藏！

全台博物館優免活動名單

文章目錄 全台博物館優免活動名單

【北部】

🏛01 線上 開放博物館

🏛02 新北市立十三行博物館

🏛03 臺北市立美術館

🏛04 富邦美術館

🏛05 國立故宮博物院(北部院區)

🏛06 國立臺灣博物館

🏛07 國立歷史博物館

🏛08 國家人權博物館

🏛09 新北市立黃金博物館

🏛10 新北市美術館

🏛11 新北市鶯歌陶瓷博物館

🏛12 新北市坪林茶業博物館

🏛13 國定古蹟林本源園邸

🏛14 郵政博物館

🏛15 世界宗教博物館

🏛16 橫山書法藝術館

🏛17 桃園市立美術館 (機關) / 桃園市兒童美術館

🏛18 朱銘美術館

🏛19 陽明海洋文化藝術館

🏛***20 國立海洋科技博物館

【中部】

🏛21 中台世界博物館

🏛22 國立臺灣美術館

🏛23 臺中市立美術館

🏛24 國立自然科學博物館

【東部】

🏛25 花蓮縣石雕博物館

🏛26 花蓮美術館

🏛27 國立臺灣史前文化博物館

【南部】

🏛28 國立故宮博物院 南部院區

🏛29 嘉義市立博物館

🏛30 嘉義市立美術館

🏛31 國家廣播文物館

🏛32 高雄市立美術館

🏛33 國立臺灣歷史博物館

🏛34 國立臺灣文學館

【外島】

🏛35 澎湖生活博物館

【北部】

🏛01 線上 開放博物館

圖／取自開放博物館

響應 2026 國際博物館日主題「博物館聯結歧異的世界」，中央研究院數位文化中心「開放博物館」於國際博物館日推出全新「萬象召喚」線上體驗，化身為跨越疆界的數位橋樑，運用AI主題分析技術，將標本、古籍、社會運動、等不同類內容，帶領大眾探索推薦各種不同展覽資訊。

👉 立即體驗

🏛02 新北市立十三行博物館

提前在5/16-17舉辦「十三綠時尚」，超過 240攤親子二手、小老闆手作等你來挖寶，還有友善美食、親子體驗、街頭演出，從早到晚都好逛好玩。

（地址／營業：新北市八里區博物館路200號，週一至週五9:30~17:00、週六週日9:30~18:00，每月第一個星期一為休館日）

🏛03 臺北市立美術館

這是臺灣首座現代美術館，也是許多台北極具指標性的館所，空間與展品的規劃新潮前衛，最新三大展覽《超現實主義：對話中的世界》、《物質世界》和《共感》，在超現實主義誕生百年之際，邀觀者走進現實與潛意識交界，同時也歡迎大家趁周六免票，進館與大師級藝術展品近距離接觸！

富邦美術館慶祝國際博物館日，5/18當天全面免費開放，無需門票、不限時段，可以自由參觀，目前富邦典藏展正展出《共鳴：光、愛與色彩的交響》及《常玉》，匯聚多位國內外藝術家作品，呈現藝術如何從生活、記憶與土地之中汲取靈感。邀請大家放慢腳步，走進展場，好好感受藝術帶來的啟發。

（地址／營業：台北市信義區松高路79號，週一至週日11:00 - 18:00，每週二休館）

位於臺北市士林區，主體在1965年8月落成，收藏中國歷代的文物及藝術品，主要展示的文物以明清宮廷文物為主，包括書畫、玉器、陶瓷、漆器、銅器、竹木牙角器等。台灣館場之首的國立故宮博物院，故宮北院恰好開利多檔新展，包含國寶《龍藏經》展、繪畫類《獨騷》、書法類《真假乾隆－清高宗的御筆與代》等等，還有小朋友最愛的《神獸再現 — 文物中的奇幻生物》，期待大家一起同樂！

（地址／營業：111台北市士林區至善路二段221號，週一至週日9:00~17:00）

🏛06 國立臺灣博物館

當世界轉動得越來越快，不同的聲音、多元的文化，有時讓我們感到新奇，有時卻也帶來了距離。國立臺灣博物館今年以「臺博群像：我們如何在一起？」為主題響應，在這個充滿變動與差異的時代，我們該「如何在一起」？也歡迎觀展省思，並獲得解答。

1. 本館 臺北市中正區襄陽路2號(二二八和平公園內)，週二到週日每日9:30-17:00，周一休館。

2. 古生物館 臺北市中正區襄陽路25號，週二到週日每日9:30-17:00，周一休館。

3. 南門館 臺北市中正區南昌路一段1號，園區：周一至周日6:00-22:00、展示館：週二到週日每日9:30-17:00

4. 鐵道部園區 臺北市大同區延平北路一段2號，週二到週日每日9:30-17:00，周一休館。

🏛07 國立歷史博物館

國立歷史博物館響應2026國際博物館日，5/18(一)當日特別開館且全台民眾免費入館！今年以「天馬行空」為主題，5/16-5/18更有親子專屬「摺摺撐騎」摺紙體驗，邀請大家跨越分歧、連結多元世界！

（地址／營業： 100台北市中正區南海路49號，週一至週日10:00~18:00，週一休館）

🏛08 國家人權博物館

常態免票參觀的國家人權博物館，為了響應國際博物館日，星期一的休館日仍照常開館。今年以「記憶、對話、和平」為核心，推出白色恐怖地景走讀與人權影展；更特別舉辦「致自由」工作坊，邀請民眾透過史料對話，守護民主與包容的價值。5月18日「國際博物館日」及5月19日「白色恐怖記憶日」期間，出版品享7折優惠、文創品全面9折優惠，一般消費滿500元或文化幣消費滿200元即贈推廣品1份。

（地址／營業：新北市新店區復興路131號，週二至週日9:00~17:00，週一休館，若逢國定假日照常開放）

🏛09 新北市立黃金博物館

黃金博物館為國內第一座以生態博物館為理念的博物館，地處昔日採金史跡遍佈整個金瓜石聚落及周圍礦區，留下許多採金時期的舊建物、坑道、採礦器具，訴說金瓜石的礦業歷史與文化。

迎接518國際博物館日，黃金博物館響應今年「新北文化友善年」精神，將於 5/16（六）至 5/18（一） 推出「礦山不設限」系列活動！我們打破族群與年齡的界線，準備有趣豐富的活動，包含動人的音樂與技藝演出、免費的定時導覽服務、解穿梭四連棟、煉金樓、大地館、金工館尋找解答的尋寶活動，5/18 當天更開放全館免費入館，邀請大家作伙上山，體驗無障礙、零距離的文化之美。

(新北市瑞芳區金光路8號，週一至週五9:30~17:00、週六週日9:30~18:00，每月第一個星期一為休館日）

🏛10 新北市美術館

四月底才剛慶祝完一周年的新北市美術館為（簡稱新美館）是新北市第一座公有美術館，它不僅推動藝術、文化，以及讓交流平台藉著美術館延伸國內外，凝聚更多的藝術愛好者，更寄託落實「全民生活美學」落實與全市民的期待！

響應 518 國際博物館日， 全票票價100元，5/18 全館免費入場（特展需另購票），展覽從新北市的紡織與礦業歷史出發《棉線與石頭》到民俗文化符碼典藏展《擺渡：回望民間》，展展藏驚喜，邀請大家週一鶯歌享受悠閒的藝術午後！

（地址／營業：新北市鶯歌區館前路300號，週二至週五10:00~17:30、週六週日9:00~18:30，每周一休館）

🏛11 新北市鶯歌陶瓷博物館

鶯歌陶瓷博物館響應國際博物館日，5/18(一)當日免票入館！今年配合「博物館：聯結世界的橋樑」主題，推出愛心小陶盤 DIY 體驗課程，邀請大家來鶯歌感受陶瓷藝術與溫度！

（地址／營業：新北市鶯歌區文化路200號，週二至週五09:30~17:00、週六週日9:00~18:30，每周一休館）

🏛12 新北市坪林茶業博物館

坪林茶業博物館，是一座閩南安溪風格的四合院建築，博物館內含展示館、體驗館、茶藝教室等空間，並由館方定期辦理各式茶相關主題特展。今年配合「博物館：聯結世界的橋樑」主題，以及新北市推出的「文化友善年」為題，與新美館、鶯歌陶瓷博物館、世界宗教博物館、林家花園等等，多個館所一起參與響應活動，從空間、展覽到參與方式，讓文化更貼近每一個人。在這個特別的日子，邀請你走進博物館，慢慢感受多元、包容與共融的文化風景。

（地址／營業：新北市坪林區水德里水聳淒坑19-1號，週一至週五9:00~17:00、週六週日9:00~17:30，每月第一個星期一為休館日）

🏛13 國定古蹟林本源園邸

林本源園邸（板橋林家花園）位於新北市板橋區，為清代富商林本源家族於19世紀中葉興建，融合江南庭園風格，集結了住宅、園林、戲台、書齋等多種建築形式，是清末富紳生活與建築美學的縮影，也是台北地區極少數保存完整的傳統園林建築群。

響應新北市推出的「文化友善年」為題，參加花園定時導覽，將可獲得本次「518限定資料夾」乙份！(數量有限，送完為止)。

（地址／營業：新北市板橋區西門街9號，週一至週日9:00-17:00）

🏛14 郵政博物館

郵政博物館是郵政專業博物館，其設立宗旨係透過郵票、郵政文物之蒐集、典藏與策展，以及專業典籍、檔案資料的撰述與彙編，以傳揚郵政使命與文化。

郵政博物館最霸氣，慶祝國際博物館日，5月17日(星期日)及5月19日(星期二)開放民眾免票參觀。

1. 郵政博物館（地址／營業：臺北市重慶南路2段45號，週二至週日9:00~17:00，週一休館）

2. 台北館（地址／營業：臺北市中正區忠孝西路1段114號2樓，週二至週日9:00~17:00，週一休館）

3. 高雄館（地址／營業：高雄市三民區建國三路2-2號2樓，週二至週日9:00~17:00，週一休館）

圖／取自郵政博物館官網

🏛15 世界宗教博物館

世界宗教博物館5 月推出「應光而生」系列活動，5/16-5/17 購票即升等「一票通」暢遊三大特展！5/16 有靜心梵唱表演，5/17 則有日本「鯉魚の祝福」文化體驗。全月完成展區打卡任務，還能兌換限量心靈小禮，邀您在光影中尋找生命力量！

3. 高雄館（地址／營業：新北市永和區中山路一段236號7樓，週二至週日10:00~17:00，週一休館）

🏛16 橫山書法藝術館

全台首座書藝主題館橫山書法藝術館，18日限時推出免票參觀！現正展出《躲貓貓：王意淳書法創作展》特展，歡迎喜歡逛博物館、美術館的朋友（或 #貓奴），前來橫山書藝館，在充滿禪意的建築空間中，用書法玩一場「躲貓貓」，在書寫呈現中追尋自我。

（地址／營業：桃園市大園區青峰里大仁路100號，週一至週日9:30-17:00，每周二休館）

🏛17 桃園市立美術館 (機關) / 桃園市兒童美術館

深耕兒童美學教育的桃園市兒童美術館，將於5月16日（六）至5月17日（日）在戶外草地舉辦「藝起野！」親子藝術活動，邀請民眾走進以自然為舞台的戶外空間，參與一系列適合親子共遊的多元體驗內容，在綠意之中感受藝術與生活的緊密連結，打造別具特色的城市文化風景。

（地址／營業：桃園市中壢區高鐵南路二段90號-捷運A19桃園體育園區站，週三至週一09:30-17:00，最後入場16:30）

🏛18 朱銘美術館

朱銘美術館由雕塑大師朱銘親自設計並耗時 12 年打造，占地 11 公頃，園區依山傍海，將巨型雕塑融入山林景觀，是全臺灣最大的戶外藝術博物館。現場有最新展覽《恆形》打卡任務，完成分享即贈限量資料夾並可抽獎。全館單人全票是350元，館方響應博物館日活動，推出16-17日限時免費，喜歡大自然和雕塑藝術的朋友，千萬別錯過！

（地址／營業：新北市金山區西勢湖2號，10: 00 – 17: 00，16: 00停止售票，周一休館）

🏛19 陽明海洋文化藝術館

陽明海洋文化藝術館循著博物館日主題，舉辦兩場走讀活動，邀請大家一同探索現今的港口世界，體驗東南亞新移民的生活風貌，同時，漫步在基隆舊火車站旁的古蹟建築，感受海港文化的永續魅力！

（地址／營業：基隆市仁愛區港西街4號，週二至週日 09:00-17:00，週一固定休館）

🏛***20 國立海洋科技博物館

國立海洋科技博物館於5月17至18日推出限時活動，主題館與特展套票兩人同行一人免費，典藏館免費參觀。現場安排《海『馬』來了》將從海科館的典藏標本出發，帶領您潛入水下，尋找這些名字裡藏著「馬」字的奇妙生物，邀請民眾把握機會前來參與。

【中部】

🏛21 中台世界博物館

中台世界博物館恰逢建館十周年也為了響應博物館日，五月起就陸續有活動登場！

今年霸氣推出本館＆木雕分館連續四個月免門票（115/5/1– 8/31），不只提供古色古香的展覽環境，特展與講座也等待觀眾一起共襄盛舉走進博物館好好探索。

（地址／營業：南投縣埔鎮中台路6號，每周一休館，每日09:00～17:00，最後入場16:30）

🏛22 國立臺灣美術館

國立臺灣美術館響應國際博物館日，休館日5/18(一) 特別開館，今年國美館將以「交錯的相會」為題，最新展覽推出社群活動，及即日起至5/18，配合301展覽室「引光顯影：20世紀前期臺灣美術的在地色彩」展覽，照見「摩登年代」，指定貼文打卡上傳摩登照，或者是摩登打扮參觀，即有機會獲得專屬小禮。邀請粉絲們跟著我們從典藏出發，一起感受時空與文化的相會！

（地址／營業：台中市西區公民里五權西路一段2號，週二至週五 09:00-17:00、週六、週日 09:00-18:00）

🏛23 臺中市立美術館

最有話題感的綠美圖，也就是台中市立美術館將於5月15日推出「熱暑人－熱／暑的文化與當代藝術」展覽，將於台灣、菲律賓及巴拿馬三國巡迴展出，以台中作為首站，帶領觀眾從藝術視角重新理解「熱」的多層意義。配合博物館日，首三日5月15日至17日開放免票入場！

（地址／營業： 臺中市西屯區中科路 2201 號，週日、週二至週五9:00–17:00、週六9:00–20:00，國定假日照常開放，周一休館）

🏛24 國立自然科學博物館

科博館響應博物館日，17日免費參觀，本週末兩天也規劃許多動手做、長知識的好玩活動，邀稿大家一起同樂。

【東部】

🏛25 花蓮縣石雕博物館

石雕博物館位於花蓮文化園區內，靠山臨海視野廣闊，園區內有廣大的休閒綠地、圖書館、演藝廳、文物館，周邊更有許多綠地公園、自行車道、觀光飯店、美食餐廳等，是享受花蓮悠閒生活的最佳去處。

為響應一年一度的博物館日，文化局在5月16日(六)至5月17日(日)接連兩天在花蓮市的石雕博物館、美術館，以及壽豐鄉考古博物館皆有一系列博物館日的響應活動。5月16日(六)提供石雕博物館、花蓮美術館兩館供民眾免費入館參觀外，分別於兩館舉辦饒富教育意義的導覽、工作坊、音樂表演，館方開館至夜間19時，並邀請阿美族音樂人谷拉司、森淮分別在下午與晚間各舉辦一場音樂表演，為這個充滿文化氣息的週末畫下句點。

（地址／營業：花蓮市文復路6號，週二至週日9:00~17:00，週一休館）

🏛26 花蓮美術館



（地址／營業：花蓮縣花蓮市文復路4號，週二至週日9:00~17:00，週一休館）

🏛27 國立臺灣史前文化博物館

國立臺灣史前文化博物館(史前館)這週末5/16-18三天開館免票外，改成週二5/19休館，除了可以免費參觀看展之外，史前館聯手「書書果實 」三度合作，周末兩天將在康樂本館除了帶來市集活動，還有期間限定展場說書、秘寶解說、互動遊戲攤位填滿大家的週末時間。

（地址／營業：康樂本館 臺東縣臺東市豐田里博物館路1號，週二至週日09:00~17:00，周一休館，節日另行通知）

【南部】

🏛28 國立故宮博物院 南部院區

響應國際博物館日，故宮南北院區 5/16 至 5/18 連三天免票入館！南院於高雄旅展搶先造勢，現場完成打卡或投壺遊戲即送好禮。夏日主打「人氣國寶」熱鬧開展中，同時也預告6月18日端午節前夕，即將登場的「銷夏」特展，看古人如何透過透氣腰帶與鑿冰消暑，是暑假避暑的藝術首選！

（地址／營業：嘉義縣太保市故宮大道888號，週二至週日9:00~17:00）

🏛29 嘉義市立博物館

為響應2026年518國際博物館日活動，本館於115年5月17日(日)，開放免費入館參觀。今年嘉博以「眷村」為題，推出「眷戀食光：媽媽的嘉鄉味」系列活動，邀請眷村職人親自分享料理與故事，帶大家從味蕾走進歷史，探索嘉義眷村昔日濃厚人情味與城市記憶。

此外，目前嘉博館場內的宜居城市文化館《諸羅紀：人在・神在・城就在》展覽倒數，只到5月底，以民俗信仰的角度探索嘉義城市歷史與面貌，歡迎大家一起深度探索。

（嘉博館 地址／營業：嘉義市忠孝路275-1號，週二至週日9:00~17:00，周一休館，最後售票16:30）

（艾木村 地址／營業：嘉義市西區文化路909-3號，週一至週日9:00~17:00，周二休館，最後售票16:30）

🏛30 嘉義市立美術館

嘉義市立美術館響應 518 國際博物館日，提前17日周日免票參觀！今年除了有三大展覽《辯者之石》、《夢露環遊世界》、《嘉義宇宙》外，嘉義藝術節部且特別結合推出結合Pikmin Bloom，推出 「Pikmin Bloom 迷你散步」，讓可愛的皮克敏陪著您在街巷與藝術之間穿梭！喜歡藝術皮克敏的人周末一定要把握時間，漫步嘉美館和城市角落，發現隱藏角落驚喜！

（地址／營業：嘉義市廣寧街101號，週二至週日9:00~17:00，周一休館，最後售票16:30）

🏛31 國家廣播文物館

國家廣播文物館前身為1940年興建的台北放送局民雄放送所，二戰後作為中央廣播電台民雄分台，1999年成立「國家廣播文物館」，做為展示廣播相關文物的博物館，以巨大天線地標為標誌。18 日原為本館週一例行休館日，但為響應國際博物館日，當天將特別開館，並提供免費參觀！歡迎大家把握難得的週一開館日，走進文物館，聽見廣播故事，也一起感受博物館串起人與人之間連結的力量。

（地址／營業：嘉義縣民雄鄉寮頂村民權路74號，週二至週日上午09:00~11:00下午13:30~16:00）

🏛32 高雄市立美術館

除了與大家一樣高雄市立美術館博物館（高美館）日參觀免票之外。高美館今年還主打「美術館不只有展覽，還藏著許多館員們私心愛用的小東西」，從館長、研究員、志工姐姐、保安大哥等館員們，親自公開自己的「口袋私藏」！期間限定66折，遲遲沒下手的美術館周邊，歡迎大家參觀之餘也可以購買回家做紀念！

（地址／營業：高雄市鼓山區美術館路80號，週二至週日，上午9:30至下午5:30，週一休館、除夕休館）

🏛33 國立臺灣歷史博物館

活動豐富性多且有趣的國立臺灣歷史博物館，今年博物館也沒有缺席！2026國際博物館日是16日週六響應免票參觀，同時搭配甫剛開展的《亞洲在場：臺灣與亞洲運動會》，籌辦一系列活動登場，特展系列活動第1場邀請十項全能運動國寶「吳阿民」老師和退役後仍活躍網壇的台灣網球一哥盧彥勳開講，邀請大家感受運動場上的熱血、感動與不為人知的一面！

（地址／營業：臺南市安南區長和路一段250號，週二至週日09:00-17:00 ，最後入場時間為16:30）

🏛34 國立臺灣文學館

文化部5/15至5/18於國立臺灣文學館盛大啟動！今年以「永續、平權、共融」為核心，集結全臺13個館所，將博物館轉化為共學的「社會實驗室」。現場規畫近20場跨界工作坊、講座與表演，展示無障礙設計與多元族群詮釋。5/18週一特別開館，邀請大眾走進場館，透過文化力量跨越歧異、連結和平！

🏛️合作館所如下：國立臺灣文學館、國家人權博物館、國立國父紀念館、國立歷史博物館、國立臺灣歷史博物館、國立臺灣史前文化博物館、國立臺灣美術館、臺南國家美術館籌備處、新北市立鶯歌陶瓷博物館、臺南市美術館、國立臺灣博物館、宜蘭縣立蘭陽博物館、國立自然科學博物館​

（地址／營業： 700台南市中西區湯德章大道1號，週一至週日09:00~18:00，週一休館）

【外島】

🏛35 澎湖生活博物館

澎湖生活博物館 / 開拓館 / 海洋資源館 / 化石館

（地址／營業：澎湖縣馬公市新生路327號，每週四至週二，上午9點至下午5點）