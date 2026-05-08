全台最大跨校畢展！2026松菸學園祭「翻開新頁」今起開展！44所大學校系、連續六週展現青春世代創作量能

松山文創園區年度重點活動「2026松山文創學園祭」於5月8日至6月15日盛大展開！延續去年創下超過110萬參觀人次的歷屆新高，今年集結全台44所校系展出藝術設計、建築景觀、傳播創意及文化應用等多元領域的畢業成果，並分別於六大主題週接續呈現，展覽橫跨園區1至5號倉庫、北向及南向製菸工廠、多功能展演廳及創意空間，全區免費開放參觀，邀請民眾走入松菸場域，近距離感受新世代的創作能量！

松山文創園區趙釧玲總監給予參展同學勉勵，並邀請民眾親臨松菸，共同見證新世代的創意能量。。圖／松山文創園區提供

台北市文化局蔡詩萍局長蒞臨松山文創學園祭開幕記者會，期許年輕人的創意能從松菸擴散至臺北市、甚至走向世界。圖／松山文創園區提供

松山文創學園祭今年邁入第十五屆，台北市文化局蔡詩萍局長今(8)出席開幕記者會致詞表示：「這十五年來松菸就像創意的孵化基地，全方位支持學生策展，也讓學園祭成為了全台眾多校系指名的畢業展演平台。」蔡局長期許年輕人的創意能從松菸擴散至臺北市、甚至走向世界，讓更多人看見青年學子的熱情與潛力。

累積十五屆能量 全勤與新血校系齊聚松菸翻開新頁

松山文創學園祭以扶植原創精神為核心，從策展規劃、展演場域到行銷推廣，全方位支持學生創意，自2012年首屆舉辦至今累積超過139所學校、179個校系參與，現已成為全台規模最大、展期最長、科系最豐富的學生畢業展平台。今年活動意象以「翻頁」為主軸，象徵畢業生在面對未知時，所展開的集體蛻變，過去的經驗、學習、挫折與嘗試，都在翻開新頁的瞬間被重新定義，成為推動前行的力量；本屆亦推出宣傳形象影片，以「用一場學園祭，寫下青春的畢業展」破題，透過影像捕捉創作歷程中反覆試驗與修正的軌跡，呈現從靈感萌芽到作品完成的轉化歷程，象徵學生從校園走向世界的第一場重要冒險。

「2026松山文創學園祭」主視覺。圖／松山文創園區提供

邁入第十五屆，學園祭長年累積的參展能量持續發酵，不僅展現教育的多元樣貌，也見證許多校系長期深耕的成果。其中，台南應用科技大學室內設計系及正修科技大學建築與室內設計系連續十五屆全勤參與；中華民國景觀學會也持續號召全台景觀相關校系參展，累計已超過十屆，顯示松山文創學園祭已成為大專院校畢業展的重要指標平台。另一方面，今年亦迎來多組首次參展校系，包括德明財經科技大學企業管理系時尚經營管理組與多媒體設計系、世新大學影視進修學士學位學程等，為展覽注入全新觀點。

蔡詩萍局長與趙釧玲總監一同聆聽校系導覽。圖／松山文創園區提供

參展學生向蔡局長介紹畢業展作品。法圖／松山文創園區提供

六大主題分週登場 產學對接精準媒合

延續近年策展機制，學園祭規劃六大主題週，包含「藝術與時尚週」、「廣告與大眾傳播週」、「空間與室內設計週」、「都市與景觀設計週」、「文化創意設計週」及「建築與都市設計週」，透過分週策展，能讓各個專業領域的學生作品聚焦呈現，並促進相關系所之間的觀摩與交流，產業界亦能依主題精準鎖定潛力人才，打造學界與業界接軌的重要平台。

除展覽本身外，學園祭亦持續推動產學合作，讓學生創意於松山文創園區落地實踐。例如輔仁大學織品服裝學系參與設計園區志工背心、學生國際大使領巾，以及園區吉祥物「松鴨桑」的2025世壯運特別版服裝，並屢次於巴洛克花園辦理走秀活動，將設計成果轉化為具體展演，呈現從創意發想到實務應用的完整歷程。透過此類合作，不僅提升學生實戰經驗，也讓企業與一般民眾得以近距離接觸新銳創意、發掘人才，進一步強化教育與產業需求之間的連結。

台北市文化局蔡詩萍局長、松山文創園區趙釧玲總監、戴星磊副總監與中國文化大學美術學系合影。圖／松山文創園區提供

松山文創學園祭以扶植原創精神為核心，從策展規劃、展演場域到行銷推廣，全方位支持學生創意，現已成為全台規模最大、展期最長、科系最豐富的學生畢業展平台。圖／松山文創園區提供

整合線上線下資源 全方位支持學生創作

今年學園祭擴大串聯多方異業資源，以支持學生創作，包括連續兩年與123RF圖庫合作，將圖庫資源提供學生用於畢業製作；攜手字型設計團隊justfont舉辦專業講座，並授權字型用於畢展主視覺設計；另與雀客旅館CHECK inn合作提供住宿優惠，支援外縣市學生的參展需求。此外，本屆亦深化媒體合作，攜手「琅琅悅讀」、「設計王DesignWant」及「DFUN設計風尚誌」、「i室設圈︱漂亮家居」等媒體平台進行專題報導及參展校系專訪，透過多元媒體視角挖掘創作背後的觀點與故事，進一步擴大畢業展的能見度與影響力。

松山文創學園祭持續透過多元資源整合與平台建構，為台灣原創人才創造更多被看見的機會，拓展青年視野、提升創新能力，讓每一位參與其中的創作者，都能在翻開新頁的此刻，帶著累積的能量，邁向更寬廣的未來。邀請民眾於5月8日至6月15日親臨松菸，共同見證新世代的創意綻放，為即將翻開人生新頁的創作者們加油喝采！更多資訊可至松山文創園區官網，或臉書粉專查詢。

2026松山文創學園祭於5月8日至6月15日盛大展開！今年集結全台44所校系，分別於六大主題週接續呈現，全區免費開放參觀。圖／松山文創園區提供

展覽資訊： 2026第十五屆松山文創學園祭

日期｜2026年5月8日(五)至6月15日(一)

地點｜松山文創園區（詳細地點依各展覽公告為主）

官網｜https://sccp.tw/ss02x7fEf