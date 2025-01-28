中國最古老書院、千年漢墓、辣湘菜！走訪文化盛地「湖南」 細讀長沙之美與創新

文、無_張慧萱/旅讀

設計_張美娟/旅讀

擁有芙蓉國美名的湖南，千年來孕育出無數文人墨客。從中國最古老的書院嶽麓書院，到如今最時髦的茶飲茶顏悅色，湖南千年來因著生活其中的人們熠熠生輝。隨我走入瀟湘地區，一同感受此地湧動不止的文化風潮。

一代人的青春有一代人的回憶，父母輩年輕時看的小說不外乎瓊瑤與三毛，90後與00後的我們則是著迷於中國大陸的網路小說。當時最火紅的文學網除了晉江文學之外就是瀟湘書院，在還未了解湖南之前，我先認識了瀟湘一詞。自古以來湖南這塊土地孕育出的才子不勝枚舉，像是西漢名臣賈誼、湘軍領袖曾國藩、洋務派代表左宗棠、中國小說家沈從文、畫壇巨擘齊白石等。因此以瀟湘為文學網取名，確實格外貼切。

瀟湘人多情又執著

瀟湘這個詞最早出現於漢朝的《山海經‧中山經》：「帝之二女居之，是常游於江淵。澧沅之風，交瀟湘之淵。」它代表了瀟水與湘江的並稱，即為湖南地區。古人常道湘女多情，祖籍湖南的大主管對這個詞卻有不一樣的見解，湘女的多情亦是長情。也有人說湖南人是騾子脾氣，但這其實反映出當地人不怕吃苦的硬頸精神。湖南東南西三面環繞著慕阜、南嶺與武陵山等山脈，唯一的北方出口面向洞庭湖，在唐宋前被視為荊蠻之地，卻在唐宋後成為地靈人傑之所在。

范仲淹《岳陽樓記》也曾提及：「然則北通巫峽，南極瀟湘，遷客騷人，多會於此，覽物之情，得無異乎？」無數騷人墨客途經此地，更有一眾文人在此互相切磋。可見得湖南才子數量繁多絕非偶然，中國最古老的書院嶽麓書院至今仍舊屹立此地，於深山中千年如一日地作育英才……

大學城內的嶽麓書院

千年書院代有人才出

沿著麓山南路前行，一回神，人就已經站在嶽麓書院大門口了。如今的湖南大學並未特別設立圍牆，大學城與長沙居民區交融在一起，廣納所有來客的精神與佇立此地逾千年的嶽麓書院不謀而合。北宋開寶元年，潭洲太守朱洞創立嶽麓書院，自此開啟長沙成為文人重鎮的漫漫長路。書院坐落於文風鼎盛的瀟湘地區，一直享有著中國四大書院美名，傳承百代，至今屬於湖南大學的一部分持續招收學生運作中。

談起造訪過嶽麓書院的名人，最知名的當屬南宋乾道三年來到學院講學的理學大家朱熹。彼時儒學代表學派由東南三賢各自主導，分別為朱熹的閩學、張栻的湖湘學派、呂祖謙的婺學。朱熹到訪時正由張栻主持嶽麓書院，兩人一同於書院內論學，即為出名的朱張會講。走入書院正門，寫著「惟楚有材，於斯為盛」的對聯隨即映入眼簾，上下句分別出自《左傳》與《論語》，期盼著湖南人才鼎盛面貌。深入學院深處，則可以看到由康熙與乾隆御賜的「學達性天」、「道南正脈」等牌匾。一眾學子們從嶽麓書院走出去後，也沒有辜負學院教誨，許多人都成為當時代獨領風騷的人物之一。知名如曾國藩與左宗棠，還有辛亥革命的先驅黃興等。

現今的嶽麓書院周遭，圍繞著湖南三所知名院校：湖南大學、中南大學與湖南師範大學。遊覽書院除了能感受學子們生活氛圍，更可以一嘗道地的庶民小吃，像是邵建華師傅梅菜扣肉餅、老頭子糖油粑粑與臭名遠揚臭豆腐等。

清朝皇帝康熙與乾隆御賜的匾額

嶽麓書院內的園林相當典雅

從彼岸返回：解密漢朝生命觀

塵封經年的漢朝墓室透進微光，沉睡千年的辛追夫人重見天日。在湖南博物院內，三湘四水的璀璨故事妥善收藏其中。1972年，湖南長沙芙蓉區發現的馬王堆漢墓震驚世人，保存完好的濕屍有別於埃及木乃伊的乾屍。辛追夫人出土時肌肉依然附著於骨骼之上，經歷數代未腐壞，這座漢式墳墓裡頭蘊藏著漢朝人的升天幻想以及對於永生的渴望。

馬王堆陪葬品處處可見漢朝人的生命觀

馬王堆陪葬品處處可見漢朝人的生命觀

馬王堆漢墓發掘的精美陪葬品，更是後人了解漢朝工藝的重要窗口。墓葬總共分為三個墓穴：一號墓為辛追墓、二號墓為利蒼（辛追之夫）墓、三號墓為利豨（辛追之子）墓。透過二號墓找到的利蒼玉印與長沙丞相銅印，確認了馬王堆為漢初吳氏長沙國丞相利蒼及其夫人與孩子之墓。墓室中挖掘出700多件漢式漆器、500多件精緻絲織衣物、超過50篇的簡帛文獻，加上奇蹟般的防腐技術，都展現出漢朝人生活方式與生命觀。辛追夫人墓室中最引人矚目的陪葬品，當屬精細的素紗單衣。這件右衽直裾素紗單衣僅有49克，漢朝文獻描述其薄如蟬翼、輕若雲霧，是中國歷代文物中最薄與最輕的服裝珍品。反映出西漢時期高超的養蠶、繅絲與織造工藝水平。

利豨墓中娛樂用博具

辛追夫人的素紗單衣

超群的紡織技術也在瀟湘地區流傳下來，當今中國四大名繡：江蘇蘇繡、湖南湘繡、廣東粵繡、四川蜀繡中，已成為非物質文化遺產的湘繡也名列其上。走入長沙八一路附近的湖南湘繡博物館，眾多90後的湘繡技師入行已逾十年。湘繡是以長沙地區為中心的刺繡產品總稱，以傳統中國畫為藍本，題材豐富、構圖嚴謹、色彩濃郁、針法多變，最常見的主題是老虎。從卓越的湘繡技術，即能一窺長沙人文薈萃之貌。

湖南名人黃興的故居

嘗一口網紅奶茶品 一口青春能量

現下的湖南年輕人繼承著悠久文化底蘊，不僅以文創發揚家鄉，更以靈活頭腦開創出一片嶄新商機。位於長沙市內的湖南衛視，千禧年後接連打造出一檔檔熱門綜藝，像是《快樂大本營》、《我是歌手》、《爸爸去哪兒》與《花兒與少年》等節目。這幾年湖南衛視更進一步建造出七彩盒子文化園區，園區被譽為湖南版夢工場，裡頭涵蓋專業攝影棚、美術館、劇場等各種設施。積極發展文創產業的湖南，年輕人們在此逐夢的同時也在為他人造夢。

無獨有偶，近幾年火爆全中國的新中式茶飲茶顏悅色，更是湖南年輕人盡情揮灑創意的成功典範。看似平淡無奇的奶茶店，卻引燃大眾造訪長沙的熱潮。茶顏悅色由長沙本地年輕人在2013年創立，最初僅在長沙設立門市，堅持不在湖南省外開設分店的策略，吸引無數人奔赴長沙只為一杯奶茶。充滿創意的茶飲設計與穩扎穩打的經營思維，使其不到十年就成為湖南全新標誌。

自古以來湖南人才輩出，如今年輕人更以充滿創意的文化特色向外走出去。站在湘江上的橘子洲頭，看著湘水滔滔不絕向前流。江水如同湖南人奮勇向前行的精神，讓瀟湘文化盛世永不止息。

非物質文化遺產湘繡代代相傳

非物質文化遺產湘繡代代相傳

非物質文化遺產湘繡代代相傳

舌尖上的湖南

以辣聞名的湘菜，有別於川蜀地區的麻辣口感，湘菜一入口，辣味入心口。除了傳統湘菜美食，還有各種長沙小吃與香甜奶茶等待旅人一探究竟。

文和友（海信廣場店）

走入文和友希望街，一瞬間以為穿越回上世紀。古樸的6層大樓中霓虹燈閃爍，裡頭除了文和友招牌龍蝦館與長沙伴手禮，還有電玩室、麻將中心、歌舞廳、理髮店、洗腳城、錄影廳、觀光纜車與各式長沙小吃等，五光十色的空間令人眼花撩亂。六樓餐廳中，香辣的長沙美食像是文和友招牌蟹、長沙口味蝦、泡椒鴨掌筋、乾鍋肥腸等，全都挑戰著饕客辣度極限。

文和友（海信廣場店）

文和友（海信廣場店）

西湖樓

位於湖南衛視不遠處的西湖樓，從遠方就能看見其宏偉建築。西湖樓號稱為長沙版小故宮，除了城牆之外，裡頭還有西湖樓古風街、庭園樓閣等。餐廳以正宗湘菜迎客，剁椒魚頭、冬筍炒臘肉、黃貢椒生炒驢肉、衡山煨油豆腐與吊鍋花豬肉等，口口都能感受到長沙嗆辣風味。

西湖樓

西湖樓

西湖樓

火宮殿

長沙坡子街上的火宮殿，屹立此地已經超過四百多年，火神掌管著一切用火事宜，因此廟宇周圍美食店林立。若想嘗嘗正宗長沙滋味，在火宮殿餐廳絕對能滿足嗜辣者胃口。乾鍋雞鹹香嗆辣；長沙臭豆腐外焦內嫩、香脆可口；必嘗的湘風小吃糖油粑粑口感Q彈、甜而不膩。在火宮殿，可以一次滿足饕客追求的湘辣口感。

火宮殿

火宮殿

太平老街

在長沙最古的老街上除了能品味經典的各式小吃糖油粑粑、長沙臭豆腐、醬板鴨與紫蘇桃子等，更有數家茶顏悅色坐落於此。位於老街內的茶顏悅色太平糧倉店，是其在長沙最大旗艦店。除了可以嘗到其他分店沒有的獨特奶茶口味，子品牌鴛央咖啡、小神閒茶館與各種零食小點等，全都能於此一次購得。

太平老街

太平老街

●文章授權轉載自《旅讀or》雜誌第155期：歡迎加入太白粉，未經同意，請勿轉載。

旅讀 第153期

出版頻率：月刊

出版日期：2025-01-01