臺南最具代表性東洋畫家：生於臺灣的秋山春水──＃名單之後150

文/ 王子碩（聚珍臺灣總監）

秋山春水 入選 臺展第 2、4、5、6、7、8、9、10 回；府展第1回

特選 臺展第8、9回

臺展賞 臺展第8、9回

無鑑查 府展第1回

秋山春水，〈淡水〉，114.6×41cm，膠彩畫，國立臺灣美術館館藏

秋山春水，〈仕女〉，123×42.3cm，膠彩畫，國立臺灣美術館館藏

出身臺南，而且在臺府展中入選次數最多的東洋畫畫家是誰？答案可能出乎你意料，是一位名為秋山春水的畫家。在他的臺府展生涯中，幾乎年年都有畫作入選，總計臺府展入選畫作有10幅，為出身臺南東洋畫畫家之冠。

這樣等級的畫家，生平資料卻十分有限。在1919年3月，報紙上的臺南地方近事欄，形容秋山春水為「隱藏在當地(臺南)唯一的青年畫家」，以辦展覽會的方式賣畫籌錢，請大家贊助他再次去東京拜師學藝。

〈秋山繪畫展覽會〉，《臺灣日日新報》，1919-03-27（日刊3版）。

隔年1920年7月的報導中，秋山春水到底去東京跟誰拜師有了線索。報導中提到秋山春水目前在荒木十畝、鏑木清方兩位日本畫大師門下研究，為了文展的畫作主題，選擇回到臺南，並由有心支持的後援人士辦展幫他籌學費。

〈春水作品展覽會〉，《臺灣日日新報》，1920-07-16（日刊4版）。

之後秋山春水持續於嘉義、臺北舉辦畫展，1925年11月於臺北博物館（今臺北二二八公園臺灣博物館）的展覽中，報紙上有如下的評論：「秋山春水是個僅二十出頭的青年，光從他拜十畝氏為師這點看來，就可知他對寫生充滿熱情。他的強項是生在臺灣、住在臺灣，能夠充分理解臺灣的亞熱帶氣息，這點令人感到高興；美中不足的是，他比較不重視對於物體的掌握，可說是他的弱點。從整體用色方面和取自本島的題材如「河岸」、「古城跡」(描繪的人物飄著濃濃的內地人味，恐怕是因為沒有抓到表現特徵的方法)，以寫生畫來說，是繼古城江觀氏之後的大作。….」，由報導也可推測，秋山應該是1905年左右於臺南出生的灣生。

〈秋山春水氏 個人展覽會〉，《臺灣日日新報》，1925-011-22（夕刊2版）。

1928年秋山春水前往中國南方遊歷寫生，作畫持續精進，留下許多壯闊景色的畫作，同年以〈太陽を射るもの〉（射日）、〈朝〉兩幅作品入選第二回臺展。

秋山春水 ，〈太陽を射るもの〉（射日），第二回（1928）臺灣美術展覽會

秋山春水 ，〈朝〉，第二回（1928）臺灣美術展覽會

〈太陽を射るもの〉以壯闊的山水為背景，詮釋勇壯的臺灣原住民射箭雄姿，〈朝〉則以臺灣常見的牛車襯托枝幹與根姿態優雅的巨木，這些以臺灣印象為題，在秋山春水筆下以東洋畫詮釋，令人留下深刻印象。時事漫畫家國島水馬還特別在針對該期臺展的臺日漫畫專欄，以〈朝〉為藍本畫了一幅〈白菜と茄子〉漫畫，以小茄子來對比巨大白菜加以調侃：

國島水馬 ，《臺日漫畫 臺展號 第八卷 – 白菜と茄子》，《臺灣日日新報》，1928-10-29（日刊5版）。

此後他充分發揮其「生在臺灣、住在臺灣」的特長，大量以臺灣風俗、原住民題材為主題作畫並頻繁入選。其顛峰之作：1934年第八回臺展的〈谿間之春〉、1935年第九回臺展的〈出草〉，均獲該屆特選及臺展賞。

秋山春水 ，〈谿間之春〉，第八回（1934）臺灣美術展覽會

秋山春水 ，〈谿間之春〉，第八回（1934）臺灣美術展覽會

〈出草〉一圖以原住民背著刀具拉弓為視覺焦點，輔以同行者剽悍形貌，再以東洋畫手法呈現細緻山林面貌，十分吸引人。熱愛臺灣的名畫家立石鐵臣評論此畫認為人體素描掌握確實，在該屆展出作品中顯得很特別（註1）。但獲得肯定的秋山春水，隔年以原住民舞蹈為題材的〈歡喜之夕〉入選，卻招來畫家大高文濤認為人物千篇一律、構圖安排沒有美感之惡評（註2）。

秋山春水，〈歡喜之夕〉，第十回（1936）臺灣美術展覽會

從以上一系列報導中形塑的秋山春水，是一位出身臺南，積極進取學習的青年畫家。家境可能並不富裕，常需要辦畫展賣畫賺取學費，自力前往東京拜師學藝。他的努力得到肯定，辦展常獲得有力人士的支持。畫作大量以原住民作為題材，頻繁入選臺展。這樣年輕有為的青年，在1937年日中戰爭全面爆發後，迎來可能是人生最大的命運轉折—成為從軍畫家。

從軍畫家的命運轉折

前往中國戰地的秋山春水，以他細膩的筆法詮釋戰地風情，1938年陸續於臺灣日日新報刊載作品。

「行至江南戰線 從軍畫家秋山春水 北站激戰的殘跡」 上海北站附近到四川路一帶，以土囊臨時堆起的碉堡，或是利用民家的入口築成的碉堡，每幾戶就有一座。砲彈或機關槍的彈痕，就像是電影裡那樣慘烈的市街戰殘跡處處可見。」《臺灣日日新報》，1938-05-10（日刊10版）。

之後於府展第一回以無鑑查發表戰地作品〈大陸と兵隊〉。畫中描寫軍人在戰場上的情境，軍犬與卡車旁稍作休息的士兵們。如此軍事情境以東洋畫來呈現，形成奇特的視覺風格。令人好奇的是，在此之後秋山春水猶如人間蒸發，幾乎年年入選的他，就此消失在府展行列中，之後也不再有其他消息。這位臺南代表性的東洋畫家，許多待解的謎還有待更多史料來發掘。

秋山春水 ，〈大陸と兵隊〉，第一回（1938）府展

＃名單之後150 註釋： 1.〈第九囘臺展相互評 西洋畫家の觀た 東洋畫の批評〉，《臺灣日日新報》，1935年10月30日，日刊6版。 2.〈東洋畫部瞥見 時代の流れを把握せよ〉，《臺灣日日新報》，1936年10月25日，日刊7版。

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