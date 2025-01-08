台式漢堡「刈包」靈魂主食換小管？澎湖版咀嚼出青春的海味！

文字／攝影 呂宛霖，，取自《鄉間小路》2024年12月號

夜晚的臺北街頭，人潮如織，燈火輝煌。萬華的刈包攤子前排著長龍，師傅手法嫻熟，將白軟的刈包皮掀開，抹上花生粉，夾入鹹甜適中的滷肉和爽脆的酸菜。那熱騰騰的香氣撲鼻而來，我咬下一口，滿足感瞬間蔓延至全身。然而，正當這熟悉的滋味帶來愉悅時，一股淡淡的鄉愁，卻如潮水湧上心頭。澎湖，外垵，還有那顆青春歲月裡難以忘懷的黑糖刈包，突然清晰地浮現在腦海。

記憶中的澎湖夏夜，迎面而來的風總是帶著鹽水的溼潤，與幾分不安分的少年氣息。大學暑假和國中好友騎著機車，沿著蜿蜒的海岸公路直奔外垵。那是我們的祕密基地，有著恍如隔世的寧靜。抵達一片荒草後的三仙塔，爬上高處，俯瞰漁港的燈光在海面上搖曳，像是無數跳動的星辰。疲憊與歡笑交織在一起，天南地北聊著近況直到肚子餓得咕咕叫，我們才相視一笑，騎向那間半夜就開始營業的早餐店。

黑糖刈包的香氣是外垵夜晚的靈魂。一顆手掌大的刈包，包裹著濃郁的黑糖甜香，裡頭的餡料則是簡單卻大塊的滷肉，油滋滋地冒著光，搭配香脆酸菜，口感層次分明。咬下一口，溫暖的甜味混合著鹹香與酸爽，在嘴裡炸開，整個人像被溫柔的海風包圍。那是青春的味道，簡單卻飽滿，像我們在三仙塔上談笑的日子，肆意且無憂。

黑糖刈包夾著爆量的滷小管，配上煎蛋與香辣酸菜，一口咬下迸出新宇宙，卻仍能讓人感到熟悉。

長大後再訪，那熟悉的早餐店依然守候在漁港邊。燈光微晃，門前多了幾張桌椅，歲月的痕跡烙印在牆壁和招牌上。店家已不在半夜營業，我再一次點了一顆黑糖刈包，卻發現餡料選擇變多，掙扎著捨掉記憶中的滷肉，選擇了風味獨特的小管。新鮮的小管經滷製後保留了彈韌的口感，配上一枚金黃煎蛋，簡單的搭配卻意外美味。黑糖甜香依舊，而外皮的鬆軟與餡料的鮮美相輔相成，吃進嘴裡，依然讓人感覺到滿足。不同的滋味，卻帶來同樣的溫暖，有種家鄉依舊在那裡等著我的安全感。

外垵不僅有青春記憶中的黑糖刈包，還藏著許多值得一再回味的美食。港口邊的炸粿攤子，油鍋裡的金黃炸粿總是香氣撲鼻，與當地人一同坐在涼亭中趁熱咬下，舌尖燒燙的感覺喚醒昨日記憶；新開的日系麵包店，鹽味可頌和奶油麵包都帶著點懷舊的甜味，那古早味的綿綿口感，像是時光凝結在舌尖，輕輕一舔，便融化成了回憶。

澎湖的味道，是黑糖刈包的甜，是港口燈光的暖，是青春肆意的笑聲和海風溫柔的輕撫。

從外垵三仙塔一望漁港，悠美的風景至今仍深深印在遊子的腦海中。

本文作者 呂宛霖

土生土長澎湖人，大學起滯留臺北，途中短暫旅居神戶、倫敦，喜歡體驗世界各地不同的美食文化、熱愛下廚。現役編集者，比起寫作更喜歡閱讀。

●本文節錄自《鄉間小路》雜誌2024年12月號：森光之路，未經同意，請勿轉載。

鄉間小路 2025年1月號

出刊頻率：月刊

出版時間：2025-01-01