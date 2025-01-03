津沙馬祖釀製「老酒」的歷史 與黑面媽祖信仰有關？

文字╱攝影­ 王曉鈴，取自《鄉間小路》2024年12月號

老酒主要材料是糯米、紅麴菌與水，津沙村裡有兩口百年青石古井，相傳就是甘甜的井水，為津沙老酒贏得盛名。我住了兩晚，老酒麵線也吃了好幾碗，吃飽沒事就在村子散步繞圈圈。這津沙，是石厝群聚落，保存許多像印章般的老房子，不管鑽進哪一條石厝小巷，總是會走到村裡信仰中心天后宮。

津沙以釀製老酒聞名，村裡常見排列的酒甕。

「津沙境天后宮」是南竿三大天后宮之一，與金板境和馬祖境天后宮風格不同，還留著早年戰地建築的樸拙感，洗石子地板上，有「鳳戲牡丹」以及「獅子滾繡球」，都是生動有趣的吉祥圖案，我目光一直停留在腳下的可愛「獅子」，剛好廟方帶客進香，我逮到機會就詢問。

「這都是以前戰地部隊的阿兵哥做的！」津沙境天后宮主委陳志華說，天后宮最早建於清道光年間，遭祝融後，光緒十九年（一八九三）重建，此後經歷八十多年，期間馬祖在時代背景下變成戰地，某天，地區司令官發現老廟失修坍塌，便號召村民捐資重建。

津沙境天后宮的建築與洗石子地板，是戰地時期阿兵哥所做。

「不光如此，當時全村男女老幼都一起參與建廟，去海邊撿石頭、挑沙子，好讓阿兵哥蓋廟，我那時還小，也有去撿過石頭。」陳主委說，防衛指揮部調派了有美術底子的阿兵哥來幫忙，如今廟裡漂亮的彩繪裝飾、龍柱以及洗石子圖案，都出自他們之手。在大家齊心協力之下，一九七八年新廟落成。

津沙境天后宮還有一則特別的事蹟，就是媽祖自己要求變黑臉。陳主委指出，原本他們的媽祖神像跟金板境、馬祖境天后宮一樣，都是粉面媽祖，在重建時，雕塑司阜夢見媽祖顯像黑面，經長老請示後，得知是媽祖授意，便改為黑面，是馬祖少見的黑面媽祖。變成黑面媽祖之後，同樣靈驗的保佑著村民。

津沙供奉馬祖少見的黑面媽祖。

廟裡擺了幾罈新做的老酒，也讓我好奇。陳主委指出，只是暫放，沒特別用意，但是村民相信媽祖能保佑釀酒成功。因為釀老酒看似方式相同，但大同中有小異，家家戶戶都有獨門配方，不外傳，這個祕密只能跟媽祖說。

本文作者 王曉鈴

艋舺人，路過寺廟拜拜是日常。資深旅遊記者，採訪途中拐彎看廟是經常。研究宗教文化，思考土地農事與神同行是正常。著有《日本珍奇廟》、《從弘法寺到天后宮：走訪日治時期臺北朝聖之路》等。

●本文節錄自《鄉間小路》雜誌2024年12月號：森光之路，未經同意，請勿轉載。

鄉間小路 2024年12月號

出刊頻率：月刊

出版時間：2024-12-01

