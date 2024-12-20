「芝山巖合祀」中的臺灣教師：吳松妹──名單之後#147

文/ 盧穎（國立中央大學藝術學研究所碩士）

吳松妹 入選 臺展第2回

日治時期，美術的發展與教育系統是緊密相關的，許多參加臺、府展的畫家，主業大多是老師。這次的主角吳松妹（1901-1931），他先當了公學校老師，1918年受僱於新屋公學校，後來因為興趣在臺北師範進修期間接受繪畫指導，學習水彩及油畫，於1926年時獲得圖畫正教員的資格。（註1）

吳松妹的繪畫

吳松妹在第二回臺展中展露頭角，風景畫〈枯木風景〉及〈茄苳溪海岸〉皆獲入選。從僅存的黑白照看來，其風景畫的構圖十分類似，再與留下畫作的〈郊外〉相較，可見吳松妹的構圖及線條有一定的脈絡可循，頗有日本學院派西畫風景的意韻，似乎可以想像臺展入選的兩件作品，顏色可能也是比較濃厚的類型。

圖2. 吳松妹，〈茄苳溪海岸〉，1928，油畫 圖片來源：《第二回臺灣美術展覽會圖錄》

圖3. 吳松妹，〈郊外〉，1920年代，油畫。 圖片來源：翻拍自賴明珠，《台灣美術地方發展史全集——桃園地區》，2004年，第88頁。

如同鄉的邱創乾、簡綽然、呂春成等人，他們在石川擔任審查委員的「新竹州展」上，也都有優異的成績表現，1928年，吳松妹即以〈秋〉一作入選第一屆新竹州展。（註2）不幸的是他在31歲時便因病去世，對於他的繪畫將會如何發展，只能保留遺憾。

1932年的芝山岩祭典

吳松妹身後留下的不只他的繪畫，還有他曾經作為教師的身份，吳松妹在1932年的「芝山岩祭典」中留下了名字，以及生平略介。吳松妹過世時任新屋公學校訓導，（註3）住加上入選臺展、作為圖畫教員的經歷，讓他成為芝山岩合祀的15名功勞者之一，事跡為世人所關注。

圖4. 吳松妹。圖片來源：《臺灣日日新報》，1932-02-01

芝山岩祭典是為了紀念對殖民地（臺灣）教育有所貢獻的教育者所舉行的祭典，其由來起因於日治初期的一樁抗日事件。1986年日本政府初接管臺灣之際，有六位在芝山岩學堂任教職的老師，在芝山岩的一場抗日行動中遭殺害，當時的學務部長伊澤修二稱呼他們為六氏先生，並展開了一系列的造神運動，其中，辨識樹立「芝山岩精神」，成為在臺日本教育者的精神核心。（註4）

圖5. 約1937年，芝山岩祠。 圖片來源：維基百科（詞條：六氏先生），網址：https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Shizangan.jpg。

1930年，六氏先生墓地附近有芝山岩祠落成，臺灣教育會決定每年2月1日為例祭日，舉行芝山岩祭典，發揚芝山岩精神。於此地合祀的已故教育者，也成為一種臺灣教育的守護神，兼容臺、日籍殉職教師，讓臺灣的學子或教育者緬懷在杏壇耕耘，對文化教育奠基有功的先人。

芝山岩精神

除了表揚教育功績之外，芝山岩精神其實隱含著殖民政府同化臺灣民眾的意義。當時伊澤修二以為教育而殉難，而非遭難來定調六氏先生的事蹟，強調其鞠躬盡瘁的精神，為其豎立紀念碑並入祀於靖國神社。此舉降低了臺日分化的衝突，同時以教育主張，成為共同價值的凝聚，以及殖民教育的正統性。因此繼後的臺灣教育會，持續的推廣此精神與祭祀活動。（註5）

芝山岩祭典有點類似現在的教師節，紀念教師的貢獻，既然是以教育為基礎，為什麼當今已鮮少被人提起？最主要是到了日治後期的皇民化運動，芝山岩精神一度結合皇民化的概念，衍伸出一種為天皇犧牲、忠君愛國的意義。直到國民政府接管臺灣後，由於神社代表的日本文化，以及官方重新定調芝山岩事件為抗日義舉，當地的紀念碑多遭拆除，祭典當然也不復存在。

從芝山岩精神到抗日義舉，同樣的事件因為執政者的不同而有相異的解讀方式。如今的六氏先生墓碑，則是1995年，原為芝山岩學堂的士林國小，於百年校慶時重修的。

「名單之後」的窗

這些歷史轉折，意外地在整理臺府展畫家的故事中重新浮現。除了臺府展的入選名單，為什麼吳松妹會出現在芝山岩合祀的名單中？曾經入選臺府展的畫家，大多是在業餘從事繪畫的，他們的職業或者人生經歷，或許比專業畫家更多元，透過他們的繪畫或是生平，彷彿打開了一扇扇認識他們活躍時代背景的窗。

這也是【名單之後】這個計劃另一個迷人的地方吧！

圖6. 蔡永，〈靈石的芝山岩社〉，1930，油畫 圖片來源：《第四回臺灣美術展覽會圖錄》

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