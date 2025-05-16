518國際博物館日／大英博物館被詐騙了？這顆水晶骷髏頭居然是假貨

（內容／郭怡汝，編輯撰稿／一刻鯨選、遍路文化）

「世界級的博物館裡面也會展出假的東西喔！」

博物館科普粉專「不務正業的博物館吧」創辦人郭怡汝舉例分享大英博物館的展品「水晶骷髏頭」。這個以透明水晶製成、有著驚悚的骷髏頭造型的藏品，就是催生許多好萊塢電影和冒險故事的重要元素之一，其中最知名的便是《印第安納瓊斯──水晶骷髏王國》。

事實上，它並沒有如電影中所說的擁有什麼神秘能量，也不是馬雅文明或是外星人的遺物，而是一件不折不扣的假貨！

相傳水晶骷髏頭跟墨西哥的古代文明「阿茲特克」有關，傳說只要收集到13個跟真人頭骨一樣大小的水晶骷髏頭，就可以知道人類文明起源和滅亡的奧祕。

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「墨西哥流行」的推波助瀾

十九世紀，墨西哥脫離西班牙的統治成功獨立建國，當時有許多墨西哥考古文物陸續出土，一時也讓它成為國際社會的焦點，不少歐洲人和博物館開始對當地的古文明感到好奇。

不管是阿茲特克活人獻祭的傳統、出土文物上的骷髏頭圖案，或是四處流竄的傳說，都讓人深信「水晶骷髏頭」就是阿茲特克人的寶藏。

大英博物館的「水晶骷髏頭」是19世紀末從珠寶商人Tiffany&Co. 的創辦人手上購入，據傳是由一個西班牙軍官從墨西哥帶回來的。 水晶骷髏頭（Crystal Skull） （資料來源：遍路文化）

由於過去的博物館對文物和古董的來歷還沒有嚴謹的考證態度，再加上當時的「墨西哥流行」，大英博物館知道他們如果不買下這顆既稀有又兼具異國情調的水晶骷髏頭，一定馬上就會被其他博物館或有錢人買走。它就這麼成了大英博物館中的熱門展品，許多民眾都慕名前來，只為了親眼看看這個傳説中的寶藏。

百年後的驗明正身

過了一百多年，隨著科技的進步和研究成果的累積，博物館得以用最新的科學技術去進一步分析文物，結果發現，這顆水晶骷髏頭圓潤的表面是用金屬的機械工具來磨製，而且牙齒的部分似乎還用上了珠寶切割機，很有可能是19世紀一些以製作複雜石英工藝品聞名的德國地區工匠所製作的。

除此之外，這顆水晶骷髏頭的外觀並不像任何一個中美洲文明的藝術風格，加上水晶原料推測是來自巴西，但過去完全沒有這種礦物從南美洲交易到中美洲的考古證據，因此它應該是19世紀末在歐洲完成的工藝品，而不是來自墨西哥古代文明的文物。換句話說，博物館被詐騙了，這顆水晶骷髏頭是假的。

即便如此，仍不減這顆水晶骷髏頭的受歡迎程度，大英博物館有別於大部分博物館的作法，持續展出這件藏品，還把它的故事寫在旁邊的解說牌上，讓觀眾去認識這個一開始被認為是古老文物，到現在確認是一件近代精美工藝品的轉變過程，賦予它新的教育功能。

郭怡汝打趣地表示：「畢竟假貨以前也花了很多錢，如果只是收進庫房是也蠻可惜的啦！」

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