約會吃什麼？文青風咖啡館佐新客家料理「姐婆JIAPO 焢肉飯專門店」滿滿的浪漫滋味

採訪撰文｜黃明毅

攝影｜劉承堯

Model｜楊宗燁＆宋心慈

——傳統與創意交織的新客式料理——

在眾多的客家料理中，客家小炒、焢肉、梅干扣肉，應該是最為人熟知的客家菜色。

「姐婆JIAPO」重新定義了這些美味的客家餐點。採用肥瘦適當的三層黑豬肉，不使用市售的滷包，僅僅搭配簡單、新鮮的食材，經過長時間熬燉，交織出透亮深淺褐色光澤，就像故宮國寶「肉形石」，細品後嘗得出新鮮食材的原型原味。而有別於一般燉煮方式的梅干扣肉，姐婆JIAPO 採用了肥瘦各半的新鮮黑豬肉，先製成肉燥，再與古法晒製的梅干菜一起蒸煮。切成與肉燥相同大小的梅干菜丁，除了更加容易料理、入味之外，重點是更好入口，簡單且單純的調味，讓肉燥的油脂與梅干菜特有味道、香氣交融，形成了只有在姐婆才嘗得到的獨特風味。

此外，還有採用黑毛豬五花汆燙，鎖住鮮甜肉汁的白切肉，可與客家特有的桔醬一起食用；以及搭配生菜、柚子油醋沙拉醬的客家口味醃製鹹豬肉，這些都是姐婆創意滿滿的新客式料理。

道地的客家庄菜餚哪裡吃？來「姐婆JIAPO焢肉飯專門店」享受客家特色美食，大飽口服吧！（圖／桃園客家專刊）

姐婆獨特風味的梅干肉燥。（圖／桃園客家專刊）

故宮國寶等級的招牌家傳三層黑豬肉焢肉。（圖／桃園客家專刊）

—客味雙人套餐 約會美味好選擇—

如果美食選擇太多，不知道如何下手，可以選擇客味十足的大份量雙人套餐，兩道大份量主食、四份小菜、兩杯飲料，以及甜點客家花生麻糬，讓情侶們吃飽、吃好、吃巧，又吃得開心。

大份量雙人套餐：兩道大份量主食、四份小菜、兩杯飲料，以及甜點客家花生麻糬，讓你吃飽、吃好、吃巧，又吃得開心！（圖／桃園客家專刊）

一碗凍讚雙響飯，不只可以嘗到有著故宮國寶等級的招牌家傳三層黑豬肉焢肉，還有不油不膩鹹香的梅干肉燥，搭配吸飽油脂的晶瑩剔透米粒，可以享受整個美味香氣在口腔中噴發；將刈包與米飯創意結合的虎咬豬飯，融入姐婆獨特的客家風味──三層黑豬肉焢肉，配上刈包原有的酸菜、花生糖粉，以及滿滿的香菜，一口肉，一口配菜，一口米飯，咀嚼中呈現出多層次的美味口感。

小菜部分則是店內熱銷的客家炆筍乾、滷油豆腐、涼拌小黃瓜，及滷白菜；附餐飲料則推薦由新鮮檸檬汁與冬瓜茶黃金比例調和的檸檬冬瓜，以及採用手工磨製、具獨特香味的北埔擂茶加入新鮮牛奶調製的招牌北埔擂茶牛奶。

使用全糯米傳統手工古法製作，不添加糯米粉的人氣小點客家麻糬，保有傳統吃法，食用時用筷子切斷整片麻糬，或黏起或包裹著顆粒分明的花生糖粉，放入口中軟糯Q 彈的口感讓人留戀，嘗起來甜甜的滋味讓人忘情，可以說是越吃越涮嘴，除了增加了分食時的互動體驗樂趣，亦為這一頓美食畫下甜蜜的句點。

如果你還在思考怎麼跟情人度過這個周末，那現在就開始規劃，帶著你的男女朋友一同享受一個滿滿客家美味氛圍的約會吧！

—鮭魚返鄉 姐婆的手藝傳承—

位於青埔靜巷內的姐婆，可以說是極具特色的創意客家料理餐館；店面的外表和內部裝潢設計，使用大量的原木與白色色調，店內播放著客家流行音樂，走著現在流行的文青風，但是骨子裡的意念，是將傳統導入創意概念的新興客式料理，展現在顧客的眼前。

年輕人鮭魚返鄉，推廣新客式料理：一方面想將傳統客家手藝料理傳承下去，一方面也為了讓更多年輕人愛上客家菜色的美味。（圖／桃園客家專刊）

兩位創辦人，一個是來自桃園楊梅的在地客家人，一個是來自淡水的外省二代，因為一次回夫家的省親，而深深的愛上這些傳承自外婆手藝的客家家常菜，進而激起了原本長期在台北開設西式早午餐咖啡廳的兩人，興起鮭魚返鄉創業，推廣新客式料理的念想；一方面想將傳統客家手藝料理傳承下去，一方面也為了讓更多年輕人愛上客家菜色的美味，所以將傳統客式料理創新，打造了這家新式客家料理餐館。

而店名「姐婆」則是客家語中對外婆的稱呼，正呼應了店裡主打的客家料理，都是源自於外婆拿手菜的傳承。

約會資訊 地址：桃園市中壢區永能路9號

電話： 03 287 2305

營業時間： 11:30-20:30

（店休資訊以店家臉書公告為準）



●本文摘選自桃園市政府客家事務局季刊第31期《尋客：談情講愛當浪漫》〈文青風咖啡館Ｘ新客家料理〉