科技冷漠時代必讀！「禮貌」是美德，在人際關係上還有這種影響力

大家好，我是詹慶齡，在故事借閱所，讓我們借一本好書，探索自己，閱讀世界。

我們身處在文明高度發展的社會，然而，你自認是個文明人嗎？這個問句乍聽之下有點挑釁，不過仔細想想，我們生活周遭是否充斥著許多無禮的言行？小至跟別人面對面的時候，眼睛不看對方，只專心盯著自己的手機螢幕，大範圍一點的，可能在職場當中與同事動輒相互粗暴對待，或者曾經在不該發郵件或訊息的時間，無意間騷擾別人或者被別人打擾，這些都是這本書《禮貌的力量》所關注的不禮貌行為。

如果按照原文直接翻譯的話，它的中文書名可以被翻譯作《掌握文明：職場的禮儀》，但是譯者將它解釋為《禮貌的力量》非常高明，讓讀者從書名就能擷取到內容的精髓，首先，禮貌是文明的重要表徵；其次，有禮貌的收穫和沒禮貌的損失恐怕比我們想像的都還要巨大，如果不是有意識地自我覺察，我們很可能在無意之間因為失禮製造有毒的人際關係，進而導致整個群體績效下跌。這可不是危言聳聽，作者列舉了許多企業的實際案例，發現個人的言行會感染組織整體，形成特定的文化氛圍，對每個成員造成潛移默化的影響，最可怕的是，造成整個組織時間與金錢的重大損失。

為了釐清禮貌的言行究竟會讓人喪失地位或權力，還是鞏固優勢？作者與研究團隊進行了許多場對照實驗，結果完全顛覆了馬基維利那句名言「使人恐懼比受人愛戴更能鞏固地位。」相反地，受人敬重比起讓人害怕反而能夠得到更多的權力，創造更有績效的職場環境，禮貌的正面力量不言可喻。然而多數人似乎不太明白這個道理，總是我行我素，作者認為當代社會的不禮貌言行普遍，主要是由於現代人自戀的比例升高，加上全球化、職場壓力和世代差異，讓我們越來越在乎自己而不關心別人，並且多數時候，我們自己是渾然不覺的，本書一開始就點出一項事實：人會做出惡意行為，大多不是出於惡意，而是源於無知。

那麼，我們該如何避免自己因為無知而渾然不覺地造成傷害呢？這正是本書的宗旨，先以實地的觀察和科學研究闡述小小的言行可能激起的正面和負面的漣漪，進而提出實用守則，幫助讀者創造良好的人際關係和高效率職場。整體來說，雖然科學精神貫穿全書，但它完全沒有築起學術論文的高牆，反而因為所舉的實例和輕鬆幽默的書寫，使得全書可看性極高，尤其在每個篇章開頭，作者都會引用一段聖哲和思想家的語錄破題，瞬間就能發人深省並且讓人迫不急待地想往下翻閱，看看接下來的內容會怎麼呼應前述的道理。

例如當他拋出「你是文明人嗎？」這個問題時，引用的是大文豪托爾斯泰的名言「大家都想著改變世界，卻從沒想著改變自己。」就讓我不禁莞爾，確實，自我為中心的特徵之一，就是歸咎他人，從這樣的引言就可以知道作者想要闡述的簡單道理，不過就是提醒我們不要忘了內自省的重要，時時鞭策自己。至於有禮待人能得到什麼好處呢？作者所引用的是東方聖哲老子的話「聖人不積，既以為人，己愈有；既以與人，己愈多。」相信大家也都懂得這個簡單的道理，利他等於利己，一加一大於二。很多時候，一個淺淺的微笑，就能傳達給對方溫暖，在一個普遍友善、尊重的環境裡，群策群力的生產效能往往能夠事半功倍。

作者還舉了NBA天王麥可喬丹為例，1992年美國夢幻男籃隊勇奪巴塞隆納奧運金牌，當時的國家隊副教練回憶起他與喬丹初次見面時，這位籃壇巨星請他陪練的謙虛和禮貌，以喬丹的地位，他大可以在陣中耍大牌，然而他深知團隊戰力的重要性，連喬丹都能放棄本位不以明星球員自居，可以想見當年美國夢幻隊奪得金牌為何像探囊取物那麼輕鬆了。心態致勝，禮貌無價，借閱這本《禮貌的力量》讓我們成為更有力量的文明人。

●本文推薦閱讀書由讀書共和國出版品牌：讀書共和國／一起來出版 《禮貌的力量：掌握最強生存思維！逆轉有毒關係、改造人生與職場的新科學》，授權於琅琅悅讀刊登，未經同意，請勿轉載。