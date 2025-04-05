AI產圖也難仿，達文西藝術之巔──蒙娜麗莎的微笑密碼

（內容／洪禮明，編輯撰稿／一刻鯨選）

《西洋繪畫500年》有聲課程揭祕，蒙娜麗莎爆紅的幕後推手達文西（Leonardo da Vinci），在他的其他人物畫作裡也隱藏著類似的微笑密碼！不相信？看看他畫的《聖母聖子和聖安妮》、《施洗約翰》的人物笑容（見圖），是不是跟蒙娜麗莎的微笑極其神似呢？ 《聖母子與聖安妮》（The Virgin and Child with St. Anne） （圖片來源：維基百科）

在揭曉神秘微笑的謎底之前，容許我賣個關子，先來聊聊達文西的大師級構圖法。《蒙娜麗莎》是半身正面像，從頭部到腰部完整呈現半身的形體，並且採端坐姿、雙手自然交疊。你可能會想說：「這種構圖很普通吧？」事實上，《蒙娜麗莎》可能是義大利「最早」的一幅半身正面畫像。 古羅馬帝國貨幣 （圖片來源：維基百科）

會這麼說，是因為在更早之前的肖像畫只習慣畫側面、頭部，上半身也只截至胸部為止；你應該有印象，古羅馬帝國錢幣上的人物都是以側面示人。但是到了文藝復興時期，會訂購肖像畫的都是位高權重的人，他們覺得正面半身的畫像比較能夠彰顯自己的身分、地位和特質，不會顯得那麼呆板、制式化。

所以《蒙娜麗莎》可以說是樹立了新的肖像畫典範，以至於後來在西洋藝術史上，這種構圖比比皆是，你也才會覺得現在看起來再自然不過了。

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達文西微笑密碼

李奧納多·達文西（Leonardo da Vinci） （圖片來源：維基百科）

回過頭來談談達文西的微笑密碼，其實這和他首創的「暈染法」（也叫作「暈塗法」）有關。主要是透過層層油彩的堆疊，讓明暗之間沒有太清楚的分野，整體畫面就會呈現出一種柔和感，特別是在畫人物的時候，嘴巴輪廓模糊，左右也不太勻稱，使得嘴角看似微揚，產生一種似笑非笑的神祕錯覺。

心理學家佛洛伊德（Freud）將這種笑容理解為達文西對他母親的一種感性懷念（達文西是母親沒有婚約關係生下的子女），而也有的書籍會將這種笑容形容成天真的、誘惑的、或甚至是悲傷的笑容。

走進耳邊的美術館

相信許多人為了瞧瞧《蒙娜麗莎》，曾親臨法國羅浮宮，到了現場才發現萬頭攢動，和《蒙娜麗莎》中間永遠隔著一片人海，對展品也缺乏多面向的認識，以致於走馬看花、匆匆而過。

大英博物館前館長尼爾·麥格雷戈（Neil MacGregor）曾說：「用文物說歷史是博物館存在的理由。」從這句話來看，藝術欣賞必須三管齊下：瞭解藝術品的歷史演進過程和其中的文化意涵、以及藝術美感三個面向。

《西洋繪畫500年》有聲課程內容便結合上述三大元素，透過理性的結構思維與感性的美學體驗，將博物館帶到你的耳邊！由資深藝文導覽洪禮明引領聽眾欣賞《蒙娜麗莎》、《星夜》、《拾穗》、《維納斯的誕生》等20幅經典名畫，介紹米開朗基羅、高更、莫內、畢卡索等19位藝術巨匠的生命故事，讓聽眾沉浸在500年的西洋繪畫之旅。相信聽完這堂課，以後到博物館參觀，不會再擔心有「入寶山而空手回」的遺憾。

米勒（Jean-Frandik Millet）作品《拾穗》（The Gleaners） （圖片來源：維基百科） 波提切利（Sandro Botticelli）的神話畫《維納斯的誕生》（The Birth of Venus） （圖片來源：維基百科）

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洪禮明《西洋繪畫500年》有聲課程 （圖／一刻鯨選）