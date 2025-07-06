史官、國師與乩童？聽楊照揭示司馬遷的斜槓人生

（內容／楊照，編輯撰稿／一刻鯨選）

楊照在「《史記》百講」有聲課程裡談到一個非常有趣的話題，讓我們了解到一個歷史課本裡很少提到的知識：

在後人眼裡，史官向來執掌記事，可在商代，天文曆算、巫筮占卜，通通屬於史官的主業。這其中發生了什麼，為什麼史官的職掌會有如此大的變化？

史官、國師與乩童

這種史官主掌人事記錄，其實是周朝人的觀念。在此之前，在商朝人看來，史官負有觀天象、占吉凶的重要責任，是溝通天地、人神的橋樑。在這種觀念影響下，到了西漢，史官仍兼掌星曆卜算之職。星曆卜算，指的是通過觀察天文現象，計算其運行規律，用來制定曆法，同時還能占卜吉凶。

正因為這種職務的曖昧性，司馬遷可以親身目睹並記錄下漢武帝時期種種怪力亂神、求仙問道之事，才有了《史記》裡著名的〈封禪書〉。

我們赫然發現原來在商代，史官的功能其實非常的複雜，每個史官擁有這麼多的技能，簡直像開展一個「斜槓人生」一樣，這些史官如果活在現代社會，一定很有競爭力，完全不用害怕失業！

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《史記》書影 （圖片來源：維基百科）

史官的斜槓人生

現代社會的專業分工非常的細密，國家的歷史由國史館負責，也有專業的歷史學者從事嚴謹的史學研究，民間還有非常多的多文化工作者來記錄、傳遞、普及歷史知識。

天文曆算方面，現在則有許多科學家在氣象局或大學機構裡觀察研究，星座專家們也盡責的在媒體發表你的愛情何時降臨、財運如何轉旺，水逆的時候還照三餐溫馨提醒：萬事注意兼心念向善。

至於通過宗教儀式或卜算來溝通鬼神，無論是諸天神佛還是各路好兄弟，相信都能在台灣找到合適的代言人。面相、手紋、紫微斗數、算掛、姓名學，在算命老師的鐵口裡，洩漏的天機何止三生三世呢。

你能想像，上面說的這些，都是史官的工作嗎？

介於巫與史之間的司馬遷

商朝人深刻地相信，人們生活的世界是一個連續性的世界，活人世界跟死人世界中間是沒有絕對的斷裂的。那麼，兩個世界中間一定要有人負責溝通，這個角色是「巫」，而「巫」類似今天的乩童，也是史官的任務之一。因此史官除了記事，又要從天文曆算中窺測天與人之間的奧秘，還要從巫筮占卜中溝通鬼神。

漢武帝封禪泰山所立無字碑 （圖片來源：維基百科）

因此，「史」的來源，其實是有那樣一種介於神人之際，或者是把神人之際所溝通的訊息記錄下來的背景跟淵源的。到《史記》的作者司馬遷身上仍然繼承了這樣的傳統。

當時，漢武帝相信封禪可以使人不死，讓活著的人以為自己可以變成神仙，這來自於強烈的絕對貪念，也因此才有了許多跟封禪相關的事物。司馬遷身處其中，不僅將當時的情況記錄下來，也留下他個人深刻的批判與反思。

楊照在「《史記》百講」有聲課程裡，提供了豐富的知識內涵，並把被譽為「史家之絕唱，無韻之離騷」的《史記》演繹得知性飽滿。楊照深入司馬遷的歷史世界裡，挖掘他幽微至大的史學視野與昂揚的人文精神，帶領我們穿越兩千年捕捉歷史上人性的高光時刻。

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