三月瘋媽祖，女神信仰源自清朝的政治操作

（內容／駱芬美，編輯撰稿／一刻鯨選）

走在街頭巷尾，隨處可見的廟宇已是我們習以為常的街景，祭祀的神明，除了土地公、城隍爺，大眾最熟悉的或許就是媽祖。

台灣人多愛媽祖？從媽祖廟的數量便可窺探一二，光台灣就有高達510座以上，這些廟又以大甲鎮瀾宮、北港朝天宮、白沙屯拱天宮的遶境活動，最具宗教代表性。

如今每年媽祖遶境，都吸引超過百萬人次參與（圖片來源／聯合報報系資料庫 攝影／記者于志旭）

其中，大甲鎮瀾宮的遶境進香，讓台灣出現「三月瘋媽祖」的獨特現象，也被Discovery列入「世界三大宗教盛事」之一。

不過，在《被誤解的臺灣史》一書，作者史學博士駱芬美指出，「媽祖信仰」其實是清朝統治時期刻意操作的結果。





明鄭的官方海神

過去，鄭成功藉由海上武力崛起，戰勝荷蘭人後，為了革除遺留在台灣的基督信仰，在宰相陳永華建議下，積極興建了39座漢人寺廟，當中以玄天上帝跟關聖帝廟最多，但就是沒有媽祖廟。

這是因為玄天上帝除了是海神，還是明朝皇室的守護神。對於自認明朝臣子的鄭成功來說，玄天上帝在他心中的地位非常重要。

此後，玄天上帝便成為官方的主流信仰。直到今日，玄天上帝廟依然存在，只不過多半集中於澎湖、嘉義以南。

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媽祖顯威 晉升天后

話說回來，同為海神的媽祖，信仰也並非不興盛，由於多次顯神蹟，保佑航行，宋元兩代都有朝廷褒揚、賜封的紀錄。明朝時，使臣出海前必須祭拜媽祖；再到清康熙，媽祖更上層樓，成為「天后」。

「可是靠騎射得天下的清朝，怎麼會特別注意到媽祖呢？」駱芬美分享，關鍵在於攻打台灣。

首次發現媽祖威力，是和明鄭水師對決時，突然的海風逼迫對方撤退，更讓鄭經誤判形勢，被清軍抓到機會攻奪廈門。

當時，台灣官方信仰玄天上帝，但清朝發現民間仍有媽祖信仰存在，於是以「克復廈門，神靈協助」為號，展開心理攻勢，果真讓明鄭水師副總督一口氣率領兩萬人、戰船三百艘投降。

不久後，朝廷起用施琅，他充分運用媽祖信仰的力量，將其跟戰功畫上等號；但弔詭的是，施琅在征台過程中，卻從未跟康熙提起此事，直到平定台灣後，這才主動上奏說明。

《被誤解的臺灣史》中，駱芬美提供了兩位學者的看法：石萬壽認為，施琅是明鄭降將，加上態度強勢，導致康熙對他印象惡劣，為求避免殺生之禍，故將功勞歸於媽祖助戰；宋光宇則主張，媽祖神佑的傳說在征台期間就很流行，只是施琅把功勞歸給康熙「天威」，所以沒特別說出於媽祖神佑。

位在台南的大天后宮，昔日為寧靖王府，在清朝統治後成為第一座官署建立的媽祖廟（圖片來源／Wikipedia）

無論如何，清朝的確開始升級媽祖地位，不僅由官署立廟來攏絡民心，更在民變事件中，藉由媽祖顯靈的神蹟，大打心理戰術，強化清朝統治是順應天意的象徵。

《被誤解的臺灣史》打破過去的大眾認知，帶來最精彩的歷史翻案。即使台灣媽祖信仰的起源，最主要是出於政治因素，但無論拜的是玄天上帝還是媽祖，百姓所冀望的無非就是順利出航、平安歸來，並且透過宗教信仰，帶給心靈一股安定的力量。

歷史不只是過去的故事，更是影響我們今天的關鍵。駱芬美在 《被誤解的臺灣史》 中全面剖析，顛覆你的認知！

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駱芬美《被誤解的臺灣史》有聲書 （圖片來源:一刻鯨選）