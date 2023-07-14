富豪瘋搶的百年房屋暗藏祕密，巴黎街景不為人知的悲慘世界

（內容／胡琮淨，編輯撰稿／一刻鯨選）

雖然法國在7月14日迎來國慶，但據《法新社》報導，法國政府在政令中宣布，為預防節慶期間發生擾亂公共秩序事件，禁止商家在國慶週末販售煙火。

這項政令的考量，正是因為法國目前面臨近18年來最嚴重的暴動。

時間拉回2023年6月底，一名非裔男子疑似因拒檢緣故，遭警方近距離射殺；當消息透過媒體曝光時，立刻點燃民眾不滿情緒，紛紛走上街頭示威。但隨著怒火延燒的氛圍，許多脫序行為陸續發生，漸漸演變成近期的「法國暴動」事件；同時，法國暴動一詞，一度還登上Google的熱搜關鍵字。





法國人習以為常的「非日常」

其實把失控拿掉不談，像這樣走上街頭抗議，甚至集體罷工的舉動，遠在台灣的我們，或許久久才會遇到一次；但這些事情，在法國卻是見怪不怪，為權益發聲的精神，彷彿深植於法國人的基因。

受到啟蒙運動思潮的影響，18世紀，法國就透過「人權宣言」要求國家正視人民，緊接著，順著這股浪潮，法國大革命的發生，為法國人的抗爭精神立下基石，而攻佔巴士底監獄這一天，也變成法國國慶日。

不過，法國大革命之後，動盪與混亂仍壟罩在法國大街小巷。

法國市民在1789年7月14日攻佔了巴士底監獄。（〈攻佔巴士底監獄〉圖片來源／Wikipedia）





一點也不浪漫的花都

「在《悲慘世界》電影裡，你看到那副慘狀，就是當時巴黎的寫照。」建築美學家胡琮淨說，「就算後來巴黎被稱為花都，原因可能也沒有你想像中浪漫。」

進入19世紀，拿破崙三世透過選舉當上總統，隨後又以政變方式稱帝，使得法國歷經鮮血，依然走回獨裁統治的老路；不同的是，拿破崙三世明白當人民力量匯聚，很容易掀起滔天巨浪。

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「城市是權力的象徵。」胡琮淨分享，眼下拿破崙三世掌管的巴黎，是內在早已殘破不堪的城市，複雜、陰暗、狹窄的巷弄，成為暴亂分子最佳的躲藏地點，連帶產生嚴重治安問題，對於革命再起的擔憂，更讓他的帝位坐得不安穩。

此刻的巴黎，迫切需要整頓，於是，拿破崙三世找來城市規劃師奧斯曼男爵，打著「城市美化」的口號，展開規模浩大的都市更新計畫，這也就是日後「巴黎改造」的由來。





美麗背後的祕密

奧斯曼雖然手段強硬，但確實把任務做得徹底又成功。在他主導下，巴黎有了全新的火車站，並以各個廣場為核心，圓環路網呈現星芒狀，連通的是又直又寬敞的大道。

而剷除破舊的中世紀房屋後，新建的「奧斯曼建築」不僅有良好的空間規劃，外觀統一風格的樣式，也畫出了天際線，並為街景增添整齊感。

巴黎常見的圓環，就像這座城市血管一樣。（圖片來源／pexels）

煥然一新的巴黎，看似一切都很美好。可是一旦暴動發生，拿破崙三世很容易就能從各地派軍隊抵達巴黎，並且只要鎮守廣場，還可以用新的大道在市區暢行無阻。就算暴民想找建築物躲藏，奧斯曼建築那種中庭式住宅，正是甕中捉鱉的陷阱。

巴黎儼然化身帶刺玫瑰，擁有美麗的外表，但絕不容忍暴動發生。

不過，巴黎改造的成功，並沒有為拿破崙三世的統治之路留下保障，反倒因為花費過高，政府陷入財政危機。最終對外戰爭的失利，讓他被迫流亡外國，黯淡地在英國病逝。

命運大不同的是，至今巴黎人以他們美好的城市為傲，就連歷經歲月，看來古舊的奧斯曼建築，每當出現售屋消息，往往都吸引大批富豪前來排隊，想要入主其中。這恐怕是當時任誰都沒想到的結果吧！

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