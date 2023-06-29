鍾老故居、書屋、宗祠！走讀書香客庄7景點 打通閱讀全穴脈
採訪撰文｜許佩玟；攝影｜彭皓昀、劉承堯
走讀霄裡閩客邊界的客家文化
天河書屋
座落元智大學校園裡的獨立書店，有師生參與的選書展、關係出版的天河創思專區、獨立出版或書店串門子等各式各樣擴展知識的展出與講座活動。書屋創辦人陳巍仁透露，天河所在的元智大學校門口，就是昔日帝國製糖會社的中壢崁子腳製糖工場，走進校園的書屋之前，可以先在校門口緬懷一下。
至德堂
位在中壢與八德交界的崁子腳下，為霄裡地區最大的客家家族吳屋的宗祠，幾經修繕改建，仍保有傳統客家地理風水的講究，前有半月池、後有化胎等，同時也展現客家宗族的凝聚力。至德堂在霄裡文化廊道上，推測吳家先祖在此落腳，與一旁天然湧泉帶來的豐沛水源不無關聯。
石母祠＆浣衣池
讓孩子拜石母娘娘為契母，以佑平安長大。農曆4月8 日是石母娘娘生日，契子契女都會回來拜石母慶生，近年改為母親節同一天或前一個周日祭祀，祭品是用黑糖、香草、菜脯與粄做成「滴答粄」，極具在地特色。祠前有一天然湧泉形成的浣衣池，不時可見附近民眾來洗衣、取水，既是當地的一處社交場域，也是霄裡文化廊道上的一處地景。
霄裡玉元宮
玉元宮主祀玉皇大帝和三官大帝，為霄裡客家七姓共同信奉，建廟已逾200 年，廟裡的石柱、龍柱、木聯上可見客家七姓捐獻蓋廟的留名紀錄；為元智大學通識部發展在地文化課程所梳理出來的「霄裡文化廊道」上的其中一處文化資產。據陳巍仁指出，這條文化廊道可視為閩客文化的分隔線，以南是客家，以北是閩南。
杜潘芳格文學紀念館
客家女詩人杜潘芳格的紀念館，座落在桃園北區客家會館內，以「光」發想設計，來自她的一首詩〈有光在該位个時節〉。透過展出的手稿、照片及她使用過的書桌、書櫥等珍貴文物，可以認識這位於2007 年獲頒客委會「客家貢獻獎－傑出貢獻獎」的女詩人其創作與生命史。
走讀文學龍潭
鍾肇政文學生活園區
此園區係由國寶級臺灣文學作家鍾肇政的舊居展開，可以感受、想像鍾老在此生活與創作多部經典鉅作的環境，結合周邊的市場、龍元宮、武德殿、龍潭大池等組成在地的日常風貌，可以走讀認識鍾老眼中、筆下的龍潭。
武德殿
位在龍潭的武德殿是桃園僅存的兩座之一（另一座在大溪），為訓練日本軍警武藝之所。這座日本社殿式樣的建築，整體為和洋混合風格，格局方整，屋頂為日式「入母屋造」，在館舍內播放鍾肇政紀錄片，與前項鍾肇政文學生活園區日式宿舍群，構築成紀念鍾老的文學園區。
●本文摘選自桃園市政府客家事務局季刊《尋客》第34期〈走讀書香客庄，打通閱讀全穴脈〉。加入 琅琅悅讀 Google News 按下追蹤，精選好文不漏接！
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