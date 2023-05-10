瓶說書 EP.48｜工作到現在，你有成為自己想要的樣子嗎？心理學大師蘇珊．佛沃寫給在愛情中快要殉道的你｜《癡迷》
談書人：丁慧瑋（寶瓶文化編輯）
壓抑、焦慮、害怕、嫉妒、絕望、孤獨……
你像個溺水的人，用盡最後力氣呼喊：「為什麼不愛我……」
──執迷愛戀──
囚禁了「執迷者」，與他們眼中「唯一的完美情人」。
滿溢的愛被拒絕，讓你崩潰，寧可緊抓著痛苦，這是你僅剩與世界的唯一連結……
這種感受不是愛，而是「執迷」──
給深受「執迷愛戀」煎熬，令人心疼不捨的你。
▍多少次，你這麼以為？
「我找到了唯一的完美情人！」「他是怕傷害我才騙我的，因為他愛我。」「她真的很愛我，只是她自己還沒發現。」
▍多少次，你自我鞭撻？
「我怎麼會施暴？！」「我竟然讓這種事發生在自己身上！」「都是我的錯，我就是離不開他……」
▍因極度缺乏愛，而極度渴望愛。
執迷愛戀看似激情又浪漫，卻是當局者迷，因為害怕被拋棄而狂熱需索，認定對方是「唯一的完美情人」，深陷焦慮、壓迫的糾纏，甚至激化成恐怖情人。
執迷愛戀，囚禁了執迷者與他們眼中唯一的完美情人，無論「執迷者」或執迷者的「目標」，皆需要從這段變形關係中脫困。國際知名心理學大師蘇珊．佛沃博士透析「執迷者」的四種狀態、「目標」的三種困境，從缺愛的兒時根源著手，重塑執迷的想法、感受與行為，拼回生命碎片，療癒愛的創傷。
脫離執迷，並非放棄愛。相反地，將帶你遠離傷害和混亂，找回自尊，拯救自己，並終於相信──你值得完整地愛與被愛。
▍四個特徵，教你區分這是苦戀，還是屬於強迫式思考、可能傷人也自傷的「執迷愛戀」：
1.非常痛苦，滿腦子都是對方。
2.對執戀的對象有難以滿足的渴望，渴望擁有對方或是被對方擁有。
3.被拒絕或者得不到（肉體上或精神上）。
4.被拒絕和得不到的結果是開始行為失常。
●本書能帶給你什麼幫助？
．如果你發現自己是執迷愛戀者，或者懷疑自己可能是，我們希望幫助你擺脫痛苦、煩亂和焦慮。
．如果你是某個執迷愛戀者的「目標」，本書可以告訴你，你不是一個人，我們將幫助你回到生活正軌。
．放棄執著並不意味著放棄激情。放棄執著，意味著放棄痛苦、焦慮、混亂、羞辱、嫉妒和占有欲……做了本書的練習後，從長遠來看，可以拯救你自己。
●本文為寶瓶出版社授權刊登於聯合新聞網「琅琅悅讀」頻道，未經同意，請勿轉載。
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