張瑜鳳／百工圖：加盟創業避坑指南

年齡奔六的五年級同學會，大夥兒相約學校附近的獨立書局兼咖啡廳，見面聊天的話題，除了各種養身祕方、痠痛緩解的特效藥外，大概就是兒女之事了吧！

「孩子畢業後，以為可以不管他們了，」同學Ａ說，「結果開始煩惱，他們找得到工作嗎？要不要出國？該談戀愛結婚了吧？」「然後就是還不快生孩子？爸媽幫你帶。」Ｂ同學回應，「房子要買附近的嗎？頭期款有沒有著落？」大家搖搖頭：「當初爸媽嘮叨我們的事，現在我們變本加厲還給孩子們。」

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「也不能這樣說啦！」Ｃ同學分析，「畢竟前幾代奮鬥的成績，還是能被子孫繼承和發揚光大的。」「那是因為你家好兒子繼承父業，把你們家的招牌擦得更亮了呀！」大家紛紛讚許，又再度向他請教解決失眠減肥等問題的良方──畢竟Ｃ同學的中醫診所可是相當有名氣，他的兒子也穿起白袍，行醫濟世。

「不過，也不是每種家業都能代代相傳，」Ｄ同學感嘆，擔任牙醫的她，工作家庭兩頭燒，手臂痠疼的職業病一直無法根治：「我的孩子就說才不要跟我做一樣的事。」我轉頭給了她一個理解的眼神，這句話我在家裡已經聽過幾百遍了。

「我兒子最近想開咖啡廳，」Ｅ同學是美食家，也算家學淵源，「但年輕人創業 ，我擔心他沒有知名度，找店面、原物料進貨、宣傳等一連串的事，還真的滿煩惱的。」

各行各業競爭激烈，爸媽若再拿吃過的鹽撒在孩子正在吃的米上，一定會被嫌棄的，我看我們就少說幾句吧。

「站在巨人肩膀上可以看得更遠，」Ｅ同學說，「我後來建議兒子，或許先向知名的店家學習，用加盟的方式開店，也是一個不錯的方法。」

資金換SOP的加盟創業新手村

的確，加盟本質上是種用資金換取時間與經驗的商業模式。無論是餐館、書局、麵包店、甜點店、加油站、街頭隨處可見的便利商店、孩子的補習才藝班，甚至買賣房屋的仲介公司……可以說，消費者幾乎是在不同行業的加盟店之間，安放了日常生活的運行。

「說得也是，走進有一定知名度的商店，感覺比較有保障。」大家紛紛點頭。

同樣掛著招牌，有些是直營店，有些是加盟店，加盟者與業主間的法律關係也有些許不同，外觀上雖然不易分辨，但是這些知名商家長久以來累積的商譽，就是顧客信任的最大原因，對於消費者而言，若有買賣爭議，大部分還是適用《消費者保護法》的規定。

加盟制度對創業者而言，可以跳過摸索期，借力使力，利用消費者對品牌已有基本的信任，無須從零開始，加盟業主總部通常已將標準作業程序（SOP）、產品研發、技術轉移制度化，新手也能快速上手。而且原料供應鏈具有優勢，由總部統一採購、配送，通常能取得比個體戶更穩定的品質與更具競爭力的進貨價格，後續舉辦聯合促銷活動、研發新品、經營輔導，在創業路上就會有更多的支援。

Ｅ同學說：「其實我兒子也詢問過好幾間咖啡連鎖品牌，加盟初期便要付出高昂的營運成本，包含加盟金、權利金、教育訓練費等。」

那是當然的，有些還約定以營業額的固定成數，作為續約金的費用，還有強制進貨最低數量，或者合約期滿競業禁止的條款。

「各有缺點啦！加盟就是缺乏經營自由度，比較沒有個人風格。」Ｅ同學也不得不承認。

「所以大家要多支持獨立經營的店家，」大家一致同意，「要尊重並珍惜這些特色小店。」

加盟之前，別被獲利廣告迷了眼

加盟業主的優勢，包含快速展店、爭取市場占有率與品牌影響力，對上游供應商的議價能力大幅提升，進而賺取原物料價差或供應鏈利潤，又可以持續收取加盟權利金、行銷管理費及物料供應利潤，建立穩定的現金流。

隨著店數變多，業主總部需要投入品質稽核的程序，處理總部與加盟店間的利益衝突，雖然有合約與法律約束，但經營know-how、配方或商業機密，仍可能被加盟主學走，改頭換面變成競爭對手。

「加盟者若想提前解約，還會有高額違約金，」我提醒大家：「如果總部或其他加盟店爆發食安風暴或負面新聞，自家店面的業績也會直接受到牽連。」

「就像是學生發生醜聞或違法事件，被肉搜的結果，他就讀的科系就會被炎上，實在沒必要這樣獵巫。」在電機系擔任教授的Ｆ同學也不禁發出不平之鳴。

「不會啦，學校每次推出榮譽校友，貴系畢業生總是榜上有名，」我說，「只要法律系畢業的人違法，總是被痛罵『知法犯法』。」

知法的義務，應該不只法律系的人吧。就像加盟業主，必須在簽約前給予加盟者合理的時間，加盟者可別忘記仔細審閱契約，重點包括各項費用明細（加盟金、教育訓練費、資本設備、裝潢工程、權利金、原物料購買費用等），還有智慧財產權授權（例如商標權、專利權及著作權等使用範圍與限制條件）。

「同一商圈內也不可以太多間加盟店，」Ｆ同學說，「校園內應該要有不同的便利商店，才可以每天選擇不同的午餐便當。」

「看起來加盟制度要面面俱到，到底有誰可以保證一定回本、保證月賺百萬？」Ｄ同學看著因搜尋相關訊息而跳出的廣告，大聲抱怨。

如果加盟業主在招募加盟時，宣稱「保證回本」、「年賺百萬」、「○個月回收」等字眼，要注意《公平交易法》第21條的規定（虛偽不實或引人錯誤之表示或表徵），如果宣稱的獲利數據，沒有客觀實績或統計根據，將會面臨不實廣告的裁罰。

「看起來，只有一種加盟制度可以完全放心。」我說。

「那是什麼？」大家都想知道答案。

就是我們的重聚同學會啊！母校是最大的加盟主，只要發起重聚的活動，校友們絕對毫不猶豫加入，「相約作伴好還鄉，重聚活動讓您回春」，這是絕對掛保證的，不是嗎？

●關鍵思考：加盟經營，請務必參考「公平交易委員會對於加盟業主經營行為案件之處理原則」。