玄關的洋甘菊

插花老師在一堆法國 洋甘菊裡，挑選著花束，要給我帶回去練習。眼見花叢被重複撥開又閉合，老師的身軀彷彿沒入花田間，來回走動。洋甘菊紛紛震顫不已。我的目光試圖梭巡，一下就頭暈。

老師大笑，抓起其中一束說，明明插在水裡，居然生根，就它吧。

等我騎車帶回家，發現脆嫩的根都斷光了。想起臨走前，老師提醒道，洋甘菊雖然看似柔弱，但花朵的部分很耐放，只要把所有的葉子都修掉，可以放很久。

我放下花，一邊喝水休息，一邊思考；修掉葉子的話，洋甘菊會更顯單薄；若是保留葉片，就算縮短花期，也沒關係。於是把明顯乾癟的褐葉修掉，整束看起來依舊好大一叢，且香香的。

沾沾自喜的我收好花剪，同時驚覺沒練到插花的手感，沒傷到任何腦筋，煩惱要捨棄哪些部分，即使多看幾眼，也毫無想多修剪之處。確認完，我把洋甘菊放在玄關入口處，就去處理其他瑣事。

每隔一兩天，會需要換水。洋甘菊的根莖強韌，纖維粗壯有力，修掉新增的枯葉時，也必須確認已經確實剪斷。有時發懶，不想拿花剪，又看到有葉子褐黃垂軟，下意識伸手去拔去折，竟能像剝皮一樣，從葉片處往下拉掉長長一條纖維。

然而，花剪要深入交錯不已的葉片間，修掉幾片葉子也不容易，就算是拿小剪刀，依舊眼花撩亂。一下錯刀，就剪到還綠著的葉子；明明沒下錯刀，仍然不小心剪到旁邊綠著的葉子。乾脆都不剪，只保留換水的心力。

天氣晴朗的早晨，幫洋甘菊換水時，特別提振精神，一方面是花香持久，令一方面空氣中細緻清甜的香味讓人放鬆。把花束放回注滿水的瓶子裡，重新攏一攏，疏開那些交疊得像快打起來的葉子與花莖。

還沒攏好，就有嫩綠色的「花粉」從中噴飛，穩定降落在水槽旁的垂直壁面。我往那團「花粉」看去，發現有頭有腳有翅膀，二話不說，用玻璃罐裝起來。

花上隱藏的盲椿

伴侶幫我翻了老半天的圖鑑，不斷嘟囔說椿象很難啊，且這種類特別小隻，說不定沒有足夠資料。最後判斷是盲椿，可以繼續飼養觀察。

我是在理花時驚擾牠，牠一下猛飛出來，原本捨不得而保留了許多的綠葉，也許是昆蟲理想中最適合混淆視覺的藏身處。

我嘗試剪掉幾片葉子尋找其他生命，意外感受到清爽的風情，乾脆全剪。

伴侶忽然又大叫我看，他發現花朵上有另隻盲椿，我們看著牠伸出口器刺吸花蜜，像蝴蝶一樣。

我們合力找出花上隱藏的盲椿。果然除了這兩隻，還有十幾隻，其中有不少誤判的，是牠們蛻皮後的空殼。此外，有些是若蟲，若蟲看起來更接近灰白透明，不容易發現。成蟲則翠綠鮮亮，只要一動，存在感很明顯。

以為抓完全部，隔天起床，我心不安，又去花前巡，一巡又發現個幾隻。下午去巡，又多一兩隻。晚上要入睡前想到，心血來潮再巡，又抓到一兩隻。

家裡有很多吃完果醬的玻璃空罐，每個罐子裡都住著幾隻盲椿。伴侶關心盲椿蛻殼成長，也關心食物供應，要我再剪一些新鮮的花給牠們刺吸。提醒我說，之前放進去的那些花，都已經黃掉，沒有食物了，牠們會餓。

我看著原本從插花老師手中拿來一大束的洋甘菊，變成高度不一的斷頭式切花。盲椿只刺吸花朵，光是剪掉有花的枝條，下方剩餘的是空蕩無趣的粗纖維莖幹，毫無夏日風情之感。原先的插花練習，變成自然觀察的現場。

觀察到最後，所有洋甘菊全數剪給牠們刺吸，我把殘存的莖幹扔掉，跟伴侶說，盲椿也該帶出去野放，家裡沒有花能餵養了，牠們會餓。

伴侶採回一朵長柄菊跟一朵大花咸豐草，確認盲椿都會爬上去刺吸花蜜後，我們找到一處大花咸豐草的花叢，把盲椿全倒出來，牠們很快消失在一片咸豐草間。伴侶極度滿足這趟飼養放生的完美之旅，我卻震驚於，為什麼不一開始就出門採集大花咸豐草回家養牠們。