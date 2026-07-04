最近因為OTT平台連番上架了許多九○年代的經典日劇，令我興起懷舊之情。雖說是經典，但許多情節早已不復記憶。看著當年皮膚狀態仍完美無瑕的偶像明星，詮釋著當代的情愛，反映出流逝在記憶中的生活細節。

其中我最為印象深刻的，是劇裡常常出現以電話鈴聲作為轉場的段落。在還沒有智慧型手機的年代，電話在愛情中擔任至關重要的角色，無論是要電話、等電話、接到電話跟沒接到電話，編劇都能創造出各式各樣扣人心弦的戲劇轉折。

演員的戲也常常表現在講電話上，細微的停頓，嘴角的顫抖，眼角的泛淚，整齣戲不用太多大場面，只要蹲在家裡講電話就能夠表現得十分精采。最虐心的，莫過於錯過電話，導致誤解無法解開。人心的不確定性，使得這些失聯的空白造成無法避免的衝突，最終還是得相信自己的心。

現代人不太用電話，都用手機，隨時都在貼文拍美照與世界連結，電信業者也以「沒有距離」作為利多，可其實我們以為的「別人」，都只揭露了他想被看見的一面。媒體方便了，但是對話卻變少了，甚至以表情符號替代了對話。

跟人對話的時候，語境與細微情緒的變化，皆是情感的流動，這些經驗幫助我們與人建立連結。而那些等待電話的失落與空白，則是一種剛好的距離，給我們思考與消化的空間。簡單的日常，竟成了日劇雋永的奧祕。

人畢竟是情感的動物，透過五感與世界接觸，以時間和經驗來累積智慧，或許現代人就是太有效率了，情感反而跟不上，就少有經典時刻了。