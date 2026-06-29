赫連擁／父母會嫉妒子女嗎？

二月刊出〈當言語嫌棄成了一種愛〉後，經由「琅琅悅讀」轉發臉書，有讀者留言：「我是不會把嫉妒解釋成扭曲的愛啦！有點自欺欺人。」

這句話，探照到了尚未被我深究的角落。

我在那篇文章裡，討論華人家庭裡常見的語言現象：責備被視為鞭策，否定被理解為期待，許多人在這樣的語境裡長大，把「被嫌棄」解讀成「被在乎」。這種轉譯，有其文化根源，被視作傳統，人們似乎習以為常。

然而那則留言提醒了我：如果我們急著把傷人的話語都放進「為你好」甚至「愛」的容器裡，會不會忽略了情緒的複雜性？

於是閃現另一個問題：父母會嫉妒子女嗎？

當欣慰與刺痛交織

這問題是刺耳的，因為我們習慣把父母放在道德的高位。父母應該無私、應該把子女的成功視為自己的延續。然而，父母首先是人。只要是人，就會比較、失落、不安。當子女擁有父母年輕時沒有的資源、機會與選擇權時，那種「如果當年我也可以」的念頭，或許會一閃而過。倒不是希望孩子失敗，而是對自己未竟人生的輕聲嘆息。

然而，如是嘆息若尋不到出口，就很有可能轉化成挑剔與貶低。時間久了，甚至會演變成一種看似「見不得對方太好」的唱衰。

還有一種情緒與位置有關。當子女在專業領域取得成就，收入甚至名聲超越父母時，家庭內部的權力結構悄然改變。誰在養家？誰被仰望？誰掌握話語權？若父母未曾準備好面對角色的鬆動，那種不安可能不會透過承認的形式出現，而是以「我只是為你好」的結論籠統表達。

更深一層的，是投射。許多父母把理想寄託在孩子身上，孩子成為某種「延伸的自我」。在此結構裡，孩子的成功理應帶來純粹的驕傲，但現實往往更複雜。當孩子的光芒真正蓋過父母，對比出了父母不足的部分。那一瞬間，驕傲與失落並存，欣慰與刺痛交織。若缺乏對自我的覺察，失落感就可能偽裝成批評。

區分情緒是一種成熟

承認嫉妒的存在，並不是為傷害開脫。嫉妒本身不是愛。它可能導致冷嘲、否定，甚至讓子女長期陷於自我懷疑。若我們把嫉妒直接命名為愛，那確實是一種自欺。但若我們完全拒絕承認嫉妒有可能存在於親情之中，也同樣失去理解的機會。

更貼近真實的說法大概是：愛裡可能混雜嫉妒，而嫉妒會扭曲愛的表達。

這種說法既殘酷又毫不浪漫。因為一旦承認嫉妒存在，就必須面對一個事實：有些傷害，不只是文化語言的習慣，還是情緒失衡的結果。那意味著，我們不能再輕易用「只是嘴硬」來解釋父母的語境，並藉此安撫自己。

走筆至此，不得不回望，過去我之所以努力替那些嫌棄尋找文化脈絡，也許是因為那樣比較不痛。若那是愛的變形，我還能與之對話；若那裡面摻雜了嫉妒，就必須承認，有一部分的否定並不純粹來自期待，而是比較。

也正因如此，我發現區分情緒是一種成熟，用意不在批判或指責。當我們不再把所有傷害都歸類為愛，愛反而獲得了更清晰的形狀，不必再承擔嫉妒的陰影；嫉妒也不再強披愛的外衣。

對子女而言，學會辨認什麼是愛、什麼只是愛的語言、什麼是未被處理的情緒，而非混合解釋，也許關係才有機會從錯置中鬆動。

父母會嫉妒子女嗎？也許會。

那不代表他們不愛，只代表他們也是在有限人生裡掙扎的人。