老余頭／【2026第六屆台灣房屋親情文學獎‧佳作】巨人的縫補

凌晨三點的板橋，窗外的雨聲像是要把世界淹沒，但房內女兒的哭聲比雨聲更急促。

「你別動，讓我來。」老婆聲音沙啞，透著明顯的煩躁。

我那雙平時能架開醉漢、單手搬起廢棄沙發的巨掌，此刻尷尬地懸在半空。我是總幹事，白天調解糾紛游刃有餘，但在這三坪臥室，面對我最愛的兩個女人，我這一百九十一公分、一百四十公斤的軀體，笨拙得像頭誤闖瓷器店的大象。

僵持間，房門被推開了。

站在那裡的是大兒子。才國小五年級，身高卻已竄到一百六十公分，踩著US 7號拖鞋。雖一臉稚氣，但站在那裡的身影，已隱約有了少年的輪廓。

他沒揉眼，也沒睡意，反而努力板著臉，試圖展現冷靜，像個半夜被急召的「實習生」。他手裡沒拿玩具，而是一個溫水保溫杯，腋下夾著全新尿布。

「媽媽，水。」他儘量壓低聲音裝沉穩，「妳喉嚨啞了。尿布我也拿來了，是不是該換了？」

我看著這串「小大人」舉動，暗自驚訝。他觀察了媽媽的疲憊，預判了妹妹的需求，甚至想模仿父親的角色解決問題。但在三天沒睡飽的老婆眼裡，此刻多餘的人事物皆是壓力。

「哥哥！誰教你起來的？」焦慮讓老婆語氣變得尖銳，「明天要上學，快回去睡，這裡不需要你！」

兒子僵住。他準備好的救援方案，第一關就被駁回。

小大人不能哭。他咬著唇，冷靜的面具垮下，肩膀瑟縮。拿著沒人要的水和尿布，他此刻比任何時候都像個不知所措的孩子。

我嘆了口氣，走過去按住他一百六十公分的肩膀。「走，兒子。」我接過東西放在桌上，「媽媽不是罵你，是累壞了。我們先撤退。」

父子倆被趕到客廳，聽著哭聲漸弱至靜止。

良久，老婆走出房門。她像剛打完仗，黑眼圈深重。但當目光落在沙發上那垂喪身影時，緊繃的線條瞬間柔軟。她走過去，拿起那杯被拒絕的溫水，一口喝乾。

「哥哥。」她輕喚。

兒子抬頭，眼神帶著防備。

老婆張開雙臂坐下。兒子猶豫一秒，像小時候那樣埋進她懷裡。一百六十公分的大長腿在沙發上伸展不開，卻縮得像隻小貓。

「對不起，媽媽剛剛太兇。」她輕拍他的背，「謝謝你的水，救了媽媽一命。」

「我是怕妳喉嚨痛。」兒子悶在懷裡說。

「媽媽知道。」她閉上眼，「你長大了，媽媽很感動。但你是哥哥也是小孩，現在的任務是睡覺長高，責任先交給爸媽，好嗎？」

兒子吸吸鼻子點頭，嘴角忍不住上揚。

我看著這一幕強悍保母變回歉疚母親；裝大人的小五生變回被疼愛的孩子。這就是家。有衝突誤解，卻總能用一杯溫水、一個擁抱，把裂痕重新縫補。且縫過之處，往往更堅固。

●巨人是誰？一手能架開醉漢、一百四十公斤的父親，當家作主為母則強的母親，還是一百六十公分、有著巨人肩膀的少年，都是，微不足道地處理夜啼嬰兒的小事，卻是這巨人之家的大事，這巧妙對比的創意既契合徵文主題，也增強縫補的力道。 ──林黛嫚