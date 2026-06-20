林佳樺／【我來教你！網路徵文總評】在生活的縫隙與光影裡，練習命名

進入決審的25篇作品有職場心得或人生哲理，有使用獨特意象來敘事抒情，也有細細回溯多年前的人與事，各具特色。閱讀過程，我會注意題材的特別，期待能在平凡中看到不凡；語言與意象的精準是基本要求，寫出情感的深度與複雜為佳。有幾篇作品在結尾以總結式的金句作結，少了點餘韻，非常可惜。

列舉幾篇印象深刻之作：

〈那支正紅色的口紅〉以塗上口紅作為戴上嚴師的面具，這位老師私下走在校園裡，手臂是摩擦著走廊碎石牆垣，洩露了內心的脆弱，結尾的反轉與心理描寫細膩。

〈臨摹〉偽造簽名與童年模仿父母簽名並置，結尾以「一筆一筆艱難地繪製」的動作，流露良心的掙扎與職場倫理的灰色地帶，不說道理、無金句式結尾，卻映出沉重的畫面。

〈文字給我〉一文極具新詩語言質地，作者工作的挫折透過「文字收容」將主題昇華。

〈一切的可塑性〉將人比作「有記憶性的土」，職場上的任何「歪斜」都可能成為永遠的印記，作者說：「因為你也與土一樣，一旦曾經扁過，那就永遠可能會是扁的。」這個比喻充滿對職場人際的犀利洞察。

〈喀嚓聲〉中「喀嚓」這個擬聲詞運用巧妙，是影片倒帶聲，也是緊張心跳聲和某種確認聲，敘事張力與氛圍的營造很是出色。

〈喘息時光〉描寫進劇場一開工就整天黑，抽菸是難得可以看到太陽的時候，作者吸第一口菸時感覺到「肺部被大力抓緊」的痛與快感，將孤獨寫得細膩。

〈五斗米〉不談勵志，而是帶著疲憊的自嘲，不說職場如何讓我們成為更好的人，而是說：系統會吃掉我們的認真，而辛苦的工作者唯一能做的，是「確認自己還沒壞掉」。「折腰」意象有層次，一是在體制中多做、被罵、被當成理所當然，這是職場新鮮人無法逃避的彎腰；一是為了所愛之人把「自己整個交出去」，這是自己願意的彎腰。作者沒有否定前者，而是將後者作為前者的解方。

〈看印〉中將去印刷廠看印時，對「紅一點、藍一點、再黃一點」的細微決斷，寫出了專業工作的精髓，作者描述獨自看印的焦慮、與師傅反覆調整顏色的過程，以及最後正式下印的瞬間，那是精神高度緊繃的經歷，當工作結束後作者踏出廠房，一看表，竟然時間不過走了兩格半（約兩個半小時），隱喻著身處困難時，每一秒都像是定格，然而走過之後再回首，那不過是生命中的微小刻度，極具張力。

這些心靈因某個人事物的觸發而明白踩到了什麼坎，那些坎有的從此成為黑洞，有些冒了些雜草或開出小朵花、照進一些光，又過了好長的日子，寫作者回望時，想將文字當成小鏟，挖舀或剖開曾落在坎中的困窘、頓悟，或者看似自我和解的瞬間。書寫者不避諱笨拙、失誤、道德的灰色，挖掘整理這些不完美與慌亂，為它們書寫、命名，每篇中「被教」的轉折點都是生活備忘錄。

※ 提醒您：抽菸，有礙健康