張千惠／耳順前的京都初馬夢

轉了一個彎，看到鮮橘色平安神宮的大門，我不禁熱淚盈眶，心裡吶喊：「我辦到了！」不只「馬」到成功，而且「馬到『京都』」。跨越終點的晶片區時，我刻意高舉雙手，如大阪知名地標Glico看板上的跑者，向自己無傷順利完賽致敬。

由於東京馬拉松抽籤槓龜，在小兒子的推波助瀾下報名了京都馬拉松，確認信用卡繳費成功後，接著就是忐忑不安的情緒壓力，以及循環不止的自主訓練。

一位即將奔六的阿珠媽，在台灣也僅僅跑過幾場半馬，看了奧運選手全馬完賽紀錄保持者的時間，我的半馬還差好幾公里啊（嚇）！上網爬文看到京都馬的完成率比東京馬低，因為賽道並非一路平坦，有上下起伏，而且在最後35K進入市區後的魔鬼坡，是對跑者耐力最大考驗，還有八個關門點，瞬間頭皮發麻，怎麼辦？

外子勸說不然不要訂機票，住宿費就不會虧那麼多……大嬸我立馬回答：「不要。」

棄賽不是我的行事風格，怎能試都不試就打退堂鼓？如果真的坐上「回收車」，這也是參賽者不得不才有的福利。

在賽前三個月，除了以賽代訓安排了三場半馬比賽，每星期的跑量亦隨著天氣、自我狀態調整；每當穿上跑鞋在校園或河岸來來往往，讓運動手表記錄我的距離、跑速、心率……沒有跑友陪伴下，平常一個人練習是辛苦的，負面情緒衝上腦門時，我便以「等我，京都馬！我來了！」替自己打氣。

被排在西京極綜合運動公園Ｊ區出發的我，跨越晶片感應區時已過了十一分鐘，可以想見參與的跑者人數。賽道透過精心安排，會經過七大世界遺址：途經仁和寺看到「勇往前進一步一功德」布條，心中感到激昂澎湃；嵐山的渡月橋，勾起了舊遊往事；在府立植物園中驚鴻一瞥美麗的藝伎表演，還有高校生的管樂吹奏助陣，以及沿路居民的加油聲，讓賽道不僅是距離的推進、景色的變換，也充滿著精神糧食。主辦單位的補給品也從白開水、運動飲料，到草莓、小番茄、抹茶餅乾、年輪蛋糕……讓我心裡明白賽程進入後半段。

感謝老天爺給了一個跑步的好天氣，比賽過程中沒有抽筋，成績超出我的預期，以5小時29秒完賽。「完成上班期間沒機會嘗試的活動，或是完成腦海中覺得這輩子做不到的事情，對自己而言，就是壯舉。」所以，今年小年夜這「匹」初馬（海外版），在我心中的價值不僅是所謂的壯舉，也是人生夢想清單。

我驕傲仍有追夢的勇氣，為自己將滿一甲子的人生故事中，留下這美麗的篇章。