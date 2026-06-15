林政武／長壽之外，更要活得好

在母親八十多歲的生命裡，「長壽」曾經是一種值得驕傲的祝福。但最近，她對這句祝賀的回應，卻讓我重新思考「活得久」與「活得好」之間的距離。

母親退休後，每星期固定到社區樂齡中心上課。那裡像一個小型社會，大家一起學習、聊天，也分享彼此的人生。有天同學們為她慶生，依照習俗齊聲祝福：「祝妳呷百二！」氣氛熱絡而溫馨。沒想到母親卻笑著搖頭說：「我不要活到一百二十歲。」一句話讓現場瞬間安靜。

母親解釋，如果她活到一百二十歲，那我這個兒子至少也得活到九十歲，否則她就成了無人照顧的獨居老人；但若我真的活到九十歲，恐怕也需要有人照顧，又該怎麼照顧她？這番話合情合理，令人無法反駁。

幾個月前，大舅的遭遇更讓這個問題變得具體而沉重。年近九十的他，原本身體硬朗，因意外跌倒接受開顱手術。術後雖然保住性命，卻陷入長期昏迷，僅剩微弱反應。從加護病房轉到普通病房後，情況沒有明顯的改善，最終只能送往養護中心，由專人二十四小時照護。每月數萬元的費用，對大舅一家是筆不小的負擔，更遑論心理上的壓力與無力感。

母親看在眼裡，早已有了自己的答案。她鄭重交代，假使未來遇到類似狀況，在醫療無法保證恢復生活品質的前提下，不必勉強手術，也不要插管維生，「順其自然就好」。她不願成為一個「活著卻失去尊嚴的人」。

這樣的想法，其實正呼應了近年來逐漸被重視的觀念：長壽不應只是生命的延長，更應包含生活品質與尊嚴。日本作家松原惇子所寫的《長壽地獄》便指出，在高齡化與醫療進步的交織下，許多人被「延長生命」，卻同時陷入經濟壓力、照護困境與孤獨之中。當「活著」變成一種負擔，長壽便不再是祝福，反而可能是一種考驗。

回頭看我們習以為常的祝壽詞「呷百二」，或許是一種時代留下的善意，但在今日社會結構與醫療現實之下，這份祝福顯得有些過於單純。當家庭規模縮小、照護資源有限，每一個「長壽」的背後，都可能伴隨著沉重的責任與抉擇。

母親的一句話，讓我開始重新理解「祝福」的意義。與其一味追求歲數的延長，也許我們更該關心的，是在有限的人生中，能否活得清醒、自主、有尊嚴。