我讀研究所時，常喝的飲料店頂讓了。

原本慈祥的茶嬤，換成了另一位阿姨。她厭世，在我說出「一杯紅茶，微糖去冰」時，很不耐煩地回應：「現在甜度固定！」

就連找錢，也都忽視我伸出的手，逕自放於桌上。

我把錢收進口袋，不知道自己哪裡惹到她，更不知道，原本的店主去了哪裡。唯有手裡的茶，連同這條以前常來的老街，還有幸留在眼中。但才一入口，舌尖便被厚重的甜膩給淹沒。

不是熟悉的焦糖，也不見茶香。過往寄託過的情感——那適當的，能消解因論文而感到煩躁的清甜，是何時消失了呢？我頓時亦陷入了另個難題：要喝完，還是要倒掉？

但即便困惑，我仍選擇再喝一口。

這次，我刻意讓茶水在嘴裡停留許久。除了甜，還是甜。過多的糖漿，完全蓋過原本應有的決明子味，僅剩下廉價的甜，在嘴裡散成懷舊的謊言。

現實是如此脆弱。我想起上次來買飲料時，看著茶嬤以顫抖的手裝盛飲料，雖想過這茶應是喝一次少一次，卻沒料到，那便是最後一次。

放不下手裡的茶，回憶有時候如此沉重，就像我只要放假有空，就會走訪過去的愛店。當吃到同樣因頂讓而有些走味的餐點時，我每次都告訴自己，這是最後一次。而每次，都還有下一次。

再訪那些頂讓的店家，我偶爾仍會心懷希望，彷彿我跟著頂讓更多的自己，即便反胃，只要多忍耐，一切就不會走遠。但偶爾卻也有例外，是我為了重新確認茶味，再次來到那飲料攤時，那攤位雖變得更加破舊，但阿姨卻照樣不理人，連我說出的謝謝，都被理所當然地忽視。

在她眼裡，客人究竟是怎樣的存在呢？

手上那杯茶，在舌尖無路可退。所有甜膩的瞬間，最終都只留下艱澀。似乎活著，就是要品嘗這輕盈的艱澀，而活著也總是要練習失去。