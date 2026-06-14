李羚榛／剛剛好的安全感

Q：小羊醫師好，我有一對同胎賓士貓。妹妹仙草無論怎麼「蹂躪」她的臉，都一臉享受，與我深情對望。哥哥黑丸卻常露出：「你還好嗎？這是怎樣？」的表情。他並且沒事就把自己藏進按摩椅的椅套裡面，請問貓會笨到把自己悶死嗎？（宇文正）

A：親愛的宇文小姐，謝謝妳的逗趣提問。

到底黑丸這樣藏，會不會有安全上的疑慮呢？

其實，大多數的貓咪在正常環境條件下，不會將自己悶死。當牠們感到不適，會首先調整姿勢，或乾脆離開那個地方。不過，有些椅套不但布料較為厚實，且結構複雜，若黑丸長時間待在裡頭，仍需觀察有無體溫升高、呼吸急促，或誤入內部導致卡住的情況。

我曾遇過一隻貓咪，因對家中特定成員感到壓力，長時間躲在床下不吃不喝，以致好幾次嚴重到發燒，需要醫療介入。因此，當我們面對那些明明不舒服，卻仍堅持要躲藏的貓咪時，我會建議先釐清周圍的環境壓力，以了解是什麼讓貓咪玩起躲貓貓，不敢出來。

有些主人會告訴我，他們一看到貓咪躲起來，就覺得非常焦慮，會用各種雜物將這些隱密的所在擋好擋滿，與貓咪上演一場攻防戰。

但事實上，對於健康無虞的貓咪來說，不論是躲進被窩或床下，都是正常的本能行為。透過躲藏，牠們除了能讓耳根清淨外，最重要的，這還是一種調整距離、讓身心邊界變得更舒服的充電方式。所以，我們並不需要主動阻擾，或將貓咪硬抱出來，更不用請牠們好好振作、努力過生活。

說到這種充電，讓我想起自己曾有一條小被被。自幼時有記憶以來，睡前我總會把它蓋在臉上，透過毯子柔軟貼著臉的觸感，在黑暗中感到無比安心。妳看，這是不是好像縮在椅套裡的黑丸？利用隱密又熟悉的空間，得到內心的安穩。

話說回來，有個問題，我在診間被問過好幾次，就是貓咪這種藏起來的休息，一到了冬天，時間就變得更長，是否與其他動物的冬眠有點相似呢？

其實，這兩者是完全不同的，但卻很有趣。以土撥鼠的冬眠為例，牠們就像中了魔法的白雪公主，全身進入極低代謝的狀態，彷彿叫不醒。而北極熊的類冬眠，又不像土撥鼠睡得這麼沉，比較像是身體調成省電模式，讓牠們仍保有對外界的反應。相比之下，貓咪雖然一天可以睡上十幾個小時，但多半處於淺眠，這讓牠們聽到一點動靜就能快速醒來，更容易應對周圍的變化。

所以，在椅套裡的黑丸並沒有沉沉地大睡，而是在牠的小基地裡作著牠的白日夢。

我想，妳應該會好奇，為什麼同胎的仙草，不會跟著躲啊藏啊的？

很多人不知道的是，同一胎的小貓們，不一定來自於同一隻貓爸爸。母貓在發情期間，可能與不同的公貓交配，產生不同的遺傳組合，我們才會常常見到同窩小貓群裡，有黑、白、花、斑等各種顏色，好像在打開一個驚喜盒。

不過，即使來自相同的父母，小貓之間的氣質和行為差異依舊存在。因為基因所影響的，並不是單一行為，而是整個神經系統的敏感程度。而這套系統也會在環境、壓力調節、成長經驗、社會化程度、對獎勵的反應中，一點一點被塑造出來。正因如此，人類的兄弟姊妹，即使是雙胞胎，也不會長成一模一樣的個性。

說到底，這些行為的多樣性沒有好壞之分，黑丸與仙草只是用各自的方式，衡量生活裡的安全與快樂。就像我們選擇半糖少冰或無糖多冰的手搖飲一樣，在貓星球裡，牠們也是在為自己找一個剛剛好的安全感。