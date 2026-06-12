可樂糖／不需要無所畏懼的父母

父母在孩子面前，一定要很勇敢嗎？我曾經以為是的。

大人總說要堅強、要勇敢，好像害怕與退縮，是不被允許的。小時候的我很害羞，經常躲在父母身後，不敢與人打招呼。即使有人主動搭話，我也不知道該怎麼回應，只能用微笑帶過。老師曾經溫和地對我說：「看見妳默默地微笑，但可以試著多表達一些。」那句話我一直記得。

但在父母眼中，這樣的我，常被認為既膽小又不夠大方。很多時候，他們會用責備或激將的方式，希望我變得勇敢，卻很少告訴我應該怎麼做，也沒有時間陪著我慢慢練習。久而久之，我好像習慣把自己藏在不容易被看見的地方。別人的眼光常讓我呼吸變快、心跳加速，而那些「無膽」、「沒用」的評價，也一點一點留在心裡。

長大之後，我在職場上遇到一些願意給我機會的前輩。他們不只是要求我改變，也會告訴我方法。在那些嘗試的過程裡，我慢慢建立起一些信心。只是多數時候，我還是習慣安靜地做事；情緒低落時，也總傾向與人保持距離。

有一次，我帶著孩子參加團體活動，在一旁等課程結束。中途其實想去上廁所，但抬頭看見裡頭有不少認識的人，心裡忽然一緊，最後又默默走了回來，對孩子說不去了。

孩子看著我，忽然問：「媽媽，妳是不是有社交恐懼？」我還沒來得及回答，他又接著說：「我覺得我也有一點，但沒關係。」

那一刻，我愣住了，彷彿有什麼被看見了。沒有批評，也沒有嘲笑，孩子只是很自然地說出他的觀察，甚至帶著一點理解。那句「沒關係」，讓我慢慢放鬆下來，好像不用再那麼努力把自己藏好。

我這才慢慢發現，也許父母不需要一直表現得無所畏懼。當我們願意讓孩子看見自己的不安，也讓他們知道我們仍在學著面對、沒有放棄，那本身或許就是一種很真實的勇敢。

生命陪伴生命，或許就是這樣。不是誰一定要走在前面，而是在彼此理解之後，仍願意一起慢慢往前。