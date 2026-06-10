水姑娘／最溫柔的距離

拜讀4月3日作者伍華英的〈終於可以換手了〉一文，讓我想起多年前，那個還帶著幾分膽怯的自己。

新屋剛落成，外子卻奉派出差，我獨自帶著兩個年幼的孩子搬進寬敞的透天厝。白天忙於工作、接送孩子上學，還不覺得異樣；一想到夜晚要面對空曠的屋子，心裡總有些不安。外子放心不下，便請住在附近的公公、婆婆來陪我住幾天。

兩位長輩雖然口頭應允，但只同意晚飯後再過來。孩子們看到爺爺奶奶，開心地笑鬧，屋裡多了熱鬧，也讓我的心安定許多。夜深後他們便上樓休息，一切看似平常，卻在無形中替我撐起了一份安心。

隔天清晨，待我起床走到客廳，發現餐桌上留著一張紙條。原來公公、婆婆一早已悄悄起身，他們深怕影響到我的作息，又散步回自己家去了。

當下我愣住了，心裡忽然湧起一股溫暖與感激。原來，他們不是來「住」，而是來「陪」。不打擾、不增加負擔，卻在我最需要的時候，靜靜守在身邊。

彼時年輕的我只覺得不好意思，甚至有些不知所措；多年後再回首，才真正明白那是一種多麼體貼的成全。婆婆沒有讓我多操一分心，也沒有跨過我生活的界線，卻用最溫柔的方式支持我走過那段不安的日子。

如今年歲漸長，開始懂得那份用心的重量。如果有一天，我也成為別人的婆婆，我想我會記得那張紙條。不急著介入，不急著付出，而是在需要的時候出現，在安心之後退場。

原來，最深的關心不是靠近，而是願意為對方留一點距離；最難得的情分，是彼此都能自在，卻又不曾缺席。