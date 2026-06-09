在鄰近仰光河的波德堂佛塔一帶，我目遇了寺院中的巧趣雕塑，那是以在地傳統童玩為設計原型、喚作「緬甸不倒翁」的吉祥物：只見它鑲置於寶柱頂端，通體宛若一枚直立的紅鵝蛋，圓滾滾的臉面安著細柔眉眼，額間幾綹髫髮歪垂，兩頰各抹上一道斜長胭脂，彷彿從電玩遊戲裡出走的甘草角色，不意闖進浮屠林立的極樂世界。

無論如何按捺旋轉，緬甸不倒翁總是屢仆屢起，昂揚的姿態既承載了孩提時代的純真，其形象也在歲月磨洗下逐漸轉化，成為人民反抗強權的精神象徵：堅毅，無畏，在困境之中勉力前行。

走過世界性蔓延的疫疾時期，緬甸近年來猶仍遭受各種天災人禍的襲擾，從民族內戰到百年強震，接連的厄運宛若毒龍之爪，始終緊扼住這座古老的國度……然而此刻，千陽依舊燦朗，河岸吹來的風夾纏熱帶特有的潮潤氣息，拂過了金塔之巔，也拂過穹頂下一張張黝黑的臉龐。

寺院廣場間，幾名志工依舊熱心地協力施食，群眾支起長長的隊伍，井然有序地等待趨前請領。我望向寶柱頂端，緬甸不倒翁也依舊屹立如昔，微翹的唇角噙帶著盈盈笑意，如同天光般溫煦垂撒，照見每一處幽暗的角落，直至金剛不壞。