張瑜鳳／百工圖：點名單與黑名單

同學聚餐的最佳地點是哪裡呢？當然是自己同學開的店。Ｄ同學是斜槓人生代表，會煮咖啡又會做甜點，他經營的氣質咖啡廳便成為眾人最常造訪之處。畢業超過三十年的我們，講起各行各業的甘苦，一票人最羨慕的就是擔任教職的同學。

「每年都有寒暑假，超級棒。」雖然大部分同學都已經資深到年假有三十天以上，還是很嫉妒老師們可以享受這樣的時光。

「你們以為改完考卷、成績單交出去，就可以拍拍屁股走人？」Ｃ教授咬牙切齒地回覆大家，「現在的大學教授，要處理的學生事務不會比幼稚園老師少！」

我先聲援Ｃ同學，「真的，我也在大學兼課，非常清楚。」

早八（上午八點）的課幾乎都會被學生抱怨太早，下午的課又會想睡覺；講太多課業內容則是太枯燥，岔出去聊一點人生感觸又被嫌離題太混；作業不能太多、考試不可以太難，偶爾還要處理學生遇到的感情家庭人生困擾問題。

「想想我們以前上課還要點名，現在都在拜託學生來上課。」Ｃ教授說，「如果一開始就表明『點名三次未到，一律死當』，可能還會被學生抗議。」

上課出席，不是學生的本分嗎？又不是去餐廳消費，挑三揀四之後還可以寫評論，給幾顆星。

當百工黑名單，遇上顧客權益

「餐廳也常有奧客來鬧，還好我早就在門口標示『不接待六歲以下孩童，禁止攜帶寵物入內。如有喧鬧，恕不接待。』」大家一驚，紛紛降低聲量，「沒關係啦！今天包場，儘量吵。」Ｄ同學慷慨表示。

「你可以依據契約自由原則訂立規矩，我們從事運輸業，可沒這麼簡單。」Ｅ同學曾在航空業服務，「如果發生旅客對於空服員肢體或言語暴力、拒絕配合安全指示等行為，可能就會被列入黑名單。」

根據國際航空運輸協會（IATA）最新數據報告顯示，乘客不守規矩事件發生率在疫情後反而上升，根據來自全球五十多家航空公司的24,500份事件報告，2023年平均每480個航班發生一起事件，比起2022年，平均每568個航班才發生一起事件，的確是較常發生。「航空公司將旅客列為拒載名單，並不是剝奪旅客行的權利，而是基於保護公司、員工的立場做出的決定。」Ｅ同學解釋。

「聽說被列入黑名單的旅客，是等到下一次搭機報到前，才會在櫃台發現自己被拒載。」某同學提出疑問，「會不會有旅客『有名』到所有業者都拒載呢？那不就永遠搭不上飛機？」

我是不清楚航空公司之間有無互通消息，如果業者聯合起來，透過壟斷手法一律拒載，會不會影響了消費者「行」的權益？就像觀眾在棒球場發生暴力攻擊事件，所有球場是否可以對此人下達「禁看令」？

公司行號若違法，政府列入註記

「我知道醫院應該無法拒絕奧客進入，」Ｆ醫師無奈地回答，「以前常被朋友詢問的問題就是『如果送進來的病人是連續殺人犯，你還要救他嗎？』」這種靈魂拷問，還真是折磨人心。

我回答：「依據《醫療法》規定，醫師的法定職責就是醫護與救人，犯罪嫌疑人被判有罪無罪，是法官的責任。是吧？」

「許多制度都有『黑名單』。」我補充，好比教育體系的「各教育場域不適任人員通報及查詢系統」，就是用於各級學校、機構聘任人員時，查詢有無因違反《教師法》相關情事被解聘、停聘、不續聘、資遣或免職之記錄。以往許多所謂的「狼師」會輾轉於各學校間，造成許多學生的傷害，就是因為資訊不流通，無法事先嚴防。

「還有，因為駕駛車輛而發生事故，會基於違法狀況不同，產生『吊扣執照』、『吊銷執照』的差異。」情節嚴重者，好比抗拒執行交通勤務之警察之稽查而引起傷害或死亡者，甚至是在警鈴已響、閃光號誌已顯示或遮斷器開始放下，仍強行闖越鐵路平交道者，除了吊銷執照之外，終身都不得再考領駕照。

講到這裡，大家不禁沉默下來，已經有太多慘痛的事件，但為什麼仍不斷地發生呢？

我好像不怕大家心情差，繼續講下去。

「凡走過必留下痕跡，一時衝動付出的代價，可能永遠被註記，這種黑名單，是無可彌補的黑洞，一旦成立，影響深遠。」我說。

除了自然人，公司廠商也會被列入黑名單。例如依據《政府採購法》第101條，機關發現廠商有違法（好比借牌投標、偽造變造文件投標）或重大違約事件等，會通知廠商並刊登公報，一旦被刊登於政府採購公報，該廠商在特定期間內不得參加投標、作為決標對象或分包廠商。這些都在行政院公共工程委員會管理的「政府電子採購網」（web.pcc.gov.tw）查詢得到。

「再講下去，大家恐怕都沒有食慾了！」Ｄ同學果然是盡責的老闆，端出現烤的鬆餅，淋上滿滿的蜂蜜與奶油，同學們一陣歡呼。

「這是私房菜單，被我列入VIP的客人才享受得到唷。」

大家紛紛鼓掌，不約而同地說：「請將我列入你的『紅名單』內，我們每一次都要吃到！」

●關鍵思考：註記為「黑名單」會造成影響權益的結果，必須在公共秩序與私人權益之間取得平衡。