吳明珠／一碗鴨肉麵圓滿了旅程

這一年來，我利用假期走訪了數個國家，包含鄰近的日本北陸，及遠程的德國、瑞士、英國。

在歐洲旅遊，除了要克服長途飛行的不適與時差，飲食習慣也是一大考驗。歐洲餐桌上的主食，大多為馬鈴薯泥、大塊的肉類或魚類，湯則是南瓜、玉米等黑糊糊的濃湯，雖然吃起美味，但總覺得缺少了青菜水果。

其中，我最難習慣的是「湯」。平常在家都會煮一大鍋蘿蔔排骨湯、香菇雞湯，冷冷的天氣裡來上一碗，馬上全身熱呼呼的，好舒服。無奈歐洲國家沒有這個習慣，愈到旅程尾聲，愈感覺腸胃空虛，很想念家鄉的熱湯。

記得從英國抵達台灣是傍晚六點多，驅車返家的路上，我便先到鴨肉麵店報到。在店門口聞到台式油蔥的香味，再看到熱氣蒸騰的大鍋，老闆娘快手切小菜的模樣，這才像是落地了。

大碗鴨肉湯麵端上來，先淋上一小匙豆瓣醬，再叫一盤香氣十足的黑白切，全部完食後，撫著圓滾滾的肚子，說有多滿足就有多滿足。自此以後，只要出外旅行，回程必定先到那間鴨肉麵店報到，接著才是回家。彷彿它是行程中的最後一站，有了它才算圓滿。

我喜歡這樣的想像，如文章中最後的句點，畫下圓滾滾的一筆，翻頁之後又是新的篇章。