April Chiu／練習離別

兒子開心地提著禮物上車，是幼兒園的Emma老師送他的生日禮物，由漂亮的包裝紙包裹，還黏著一張卡片：To Marshall。看著兒子雀躍的神情，我轉頭為他拍下一張照片，微笑地想，晚一點要把照片上傳到電子聯絡簿，與老師分享並道謝。

一張令人感傷的卡片

沒料到，駕駛座上的我，趁著空檔把卡片打開來，讀完後心頭卻沉甸甸的，但我先忍住了情緒，打算在能空出雙手時，再告訴兒子這個消息。

我只先問兒子：「Emma老師今天有跟大家說什麼嗎？」「沒有。」「那你今天有抱抱Emma老師嗎？」他笑著大聲回答：「有！」我也就稍微放心了。

回到家，我們一起打開卡片，我坐在兒子身邊，仔細向他說明文字背後的意義。

原來，今天是Emma老師在幼兒園最後一天，因為身體病痛之故，必須開始在家休養，由於接下來無法陪兒子過生日，便提早準備了禮物和卡片。

她在卡片末尾寫著：「好難過今年沒辦法陪Marshall過生日，祝福Marshall平安健康、快樂長大。」字裡行間能感受到她對孩子滿滿的愛。我們蹲坐在地板上，原本收到禮物的雀躍，渲染上了些許灰黑，卻依然溫熱，好矛盾的感覺。

過去，Emma老師休假回來時，總會準備不同的小禮物送給兒子，請他回家再打開。兒子喜歡恐龍的時期，她準備了哥吉拉娃娃；喜歡樂高的時期，則準備了樂高甲龍鑰匙圈。雖然Emma老師總說，剛好看到、剛好家裡有、剛好有買到，但正是那每一次「剛好」，讓我們感受到她對兒子的疼愛與掛念，真的很溫暖。

五歲前夕的成長練習

一邊念著卡片上的文字，一邊看著開始理解的兒子，他逐漸沒了笑容，卻還是勉強地撐著嘴角，我決定先將他擁入懷裡。兒子這才開口問：「Emma老師以後不會再來學校照顧我們了嗎？」「嗯，看起來今天是Emma老師最後一天去學校了。」

直到此刻，兒子終於放聲大哭。

五歲前夕的這天，兒子必須練習面對第一次無預警的告別，很錯愕、很不捨，像是失去一個溫暖的港灣。我們一起哭泣、擁抱，再擦拭眼淚，然後抱得更緊一些。

後來，我們一起回想了這幾個月的日子，兒子說他每天都有好好上課，沒有讓Emma老師操心，還有當小幫手；而在這最後一天，我們也是一如往常，一大早充滿朝氣地對她說：「Good morning!」放學時快樂地揮手：「Goodbye, Emma!」

「你看喔，Emma老師在這裡有寫說，你要繼續認真學習、健康快樂長大。我們要健健康康、快快樂樂，Emma老師就會很放心、很開心的唷！」接著再花點時間聊聊他的感受，「如果想說什麼、想問什麼，或是想要抱抱，都可以隨時跟媽媽說，好嗎？」

我心想：不急，慢慢來，我們再一起練習面對、體驗離別，然後一起成長。

日日夜夜全心地過，面對離別，才能坦然接受。世事難料是日常，珍惜當下才是唯一的解答。

親愛的寶貝，我們可以好好的。