最後一個孩子也確定離家念書後，我照例進行了史詩級的教材回收。

隨著巨量課本、評量、作業簿的消失，屋子開始出現了新空間。隨之而來的，是許多放置多年、不再需要的物品，魔法般地一個個現身。

我彷彿愛麗絲，突然踏進了兔子洞。原來屋子裡有那麼多各式各樣、琳瑯滿目的物件，滿滿地堆在書房的角落；那麼多卡通與動漫的周邊商品、絨毛娃娃，樂器如烏克麗麗、直笛，體育用品如桌球拍、羽球拍，還有兩個女孩青澀年代喜歡的各類衣飾配件……這些占據了屋內巨大的空間。更令我驚訝的是，這麼多、這麼大的範圍裡，沒有一件是屬於我本身而可以被留下的。

原來，這麼多乘載歲月與喧囂的東西，也像用完的教材一樣，再也不需要了。 原來，房子就像一座沙漏，裝滿了沙，每一天反覆勤懇地計算孩子的時間，卻不知道，當孩子離開房子，沙漏的沙子也跟著清空，變成一座沒有沙的沙漏。

一座沒有沙子的沙漏，能做什麼呢？除了閒置積灰之外，還能做什麼呢？

其實有無限種可能。譬如打開蓋子，裝入水，插上鮮花，就是獨具風格的花器；放入五顏六色的糖果，就是兼具藝術感與實用性的糖果罐；滴入香精蠟油，便是迷人浪漫的氛圍神物；甚至，就這麼打破沙漏，讓不再需要的框架與限制消失，徹底走出藩籬，與世界相融。

沒有沙的沙漏，可以是沙漏，也可以是任何模樣。

我對著自己靜靜微笑。