辛夷／燈亮著，我們各自生活

人們總說，「夫妻間的恩愛，是父母送給孩子最好的禮物」，那樣的畫面我也曾相信。兩個人並肩而坐，語氣柔和，彼此照應，孩子安穩長大，像在光裡生活。

只是後來才明白，有些屋子裡燈始終亮著，人卻各自站在影子裡。

結婚之初，我以為兩個人會慢慢磨合。畢竟，看法不同本就是理所當然，甚至得以互補、交換彼此沒有的部分。那些書裡的話說得篤定：理解對方，而不是配合對方；不必完全契合，只要在可容許的範圍內妥協；因為是自己選擇的人，就認了吧。

我曾把這些話一條條收進心裡，但日子從來不只是兩個人的練習題，還有長輩，有責任，有那些你無法拒絕、也無從解釋的牽引。本該並肩的路，慢慢擠進更多聲音與方向。有人告訴你應該怎麼做，有人替你定義什麼才是對的，久而久之，連「我們」該往哪裡走，都變得模糊。

他總篤定自己是對的，而我學會說服自己相信那是對的。話假使沒說出口他不會察覺，說出口了也未必被接住。有些話便停在喉嚨，變成日常裡無聲的習慣。偶爾想起人們說的「吵架不是壞事」，反而覺得，當連爭執都變得微弱時，問題更難被看見。

我們仍然一起生活，分擔責任，安排孩子的學校、三餐與未來。外人看來也許並無異樣，畢竟所謂夫婦就是為了分擔責任。這句話太合理，合理到足以掩蓋許多說不出口的部分。

有人說，隨著年歲漸增，能與自己共享人生的人只有另一半。這句話聽來溫柔，卻也帶著重量。當所謂的「共享」，只剩下日程與義務，當同一張餐桌上的話題只圍繞著孩子與長輩，才忽然明白，距離並不需要分開才能成立。

我也曾想，若婚姻只是這樣的日常，當初是否還會做出同樣的選擇？但人生沒有回頭的段落。偶爾看到別人形容理想中的夫妻，好比一起騎著單車，風景更迭，忽雨忽晴，卻始終一起前行。我會在那樣的句子前停一下，像看一幅畫，然後繼續往下過自己的日子。

也不是全然未學到什麼。至少明白不去否定對方在意的事，也不再期待對方理解所有在意的事；學著把一部分的自己留給自己，一部分給孩子，一部分給這個家。至於剩下的空白，就讓它存在，不再急著填滿。

我開始把日子往別處安放。

有時追劇，短短幾集的故事，有起承轉合，有心動與靠近，也有被理解的瞬間。看著看著，像替自己借來一點流動的情緒，提醒自己還能感受，還會心動。那些角色的眼神與對白，讓這間有些過於安靜的屋子多了一點聲音。有時上課，心理課也好，寫作課也好，或是大學裡關於詩與散文的課程。聽老師拆解文字，或聽人談心的紋理。

原來有些話能被自己好好說出來，就已經足夠。也慢慢明白，我可以學著理解自己，安撫那個長久以來沒有被好好照看的內在。

縱使在同一個屋簷下相對無言，日子仍在前行。而那些課堂與文字，像一條條細小的支流，讓原本停滯的水面，有了緩慢的流動。

也許現實沒有改變太多，但心開始有了方向。在這座幾乎沒有回聲的房子裡，我仍保留一扇向外的窗。我知道自己還在呼吸，還願意往前看。而那片遠方，不一定要有人同行，也可以自己走去。