前陣子，我特地拜訪或去電幾位九十歲以上的長輩，像在時間的長廊裡行走，一扇扇門隨之打開；迎面而來的不只有相聚的熱鬧，還有歲月沉澱後的安靜光芒。

叔叔仍如往常細細詢問我的近況，兒女工作如何、全家人身體是否安康，認真而專注。他說話不急不徐，彷彿把時間放慢了。談起往事，那些動盪年代、艱困生活與奮鬥歷程，在他口中依然清晰如昨；歲月帶走了他的體力，卻讓生命的紋理更加深刻。

老姊忙著為久未返家的兒孫準備飯菜。她的動作已不再俐落，仍堅持親自掌廚。洗菜、切料、慢慢翻炒，每一道程序都帶著多年累積的習慣。她說：「孩子回來，總要吃點家裡的味道。」那一桌菜不只是食物，更是她仍能付出的證明。

多年未見的老長官，精神依舊矍鑠，談笑間仍可見當年的氣度與風範。他曾經歷年輕時自力奮鬥的歲月，現在語氣平和，彷彿只是敘述一段早已安放好的往事，帶著不張揚卻深沉的力量。

太太的叔叔向來沉默寡言，偶爾說出的寥寥數語卻句句誠懇。他沒有耀眼的經歷，也不擅言詞，但那份厚道與踏實，讓人感到安心。與這樣的人相處，會明白人格不必高聲宣示，安靜本身就是一種重量。

最令我感動的，是一位高齡近百的忘年之交。多年來，他幾乎每天都傳來早安與晚安的問候，那看似簡單的一則訊息，其實像盞小燈，提醒彼此仍在這個世界上，也仍彼此牽掛。

我發現自己易與年長者親近。也許是因為在他們面前，可以不必急著證明什麼。從他們身上學到的，不只是知識，而是一種看待人生的方式──寬厚、節制、沉著，卻不失溫度。他們像一面鏡子，映照出歲月最終可能抵達的模樣。

然而，老去並不總是優雅。叔叔提起自己洗澡時無力起身，竟坐在澡盆裡許久才勉強站起；老姊在家中撞到椅背，肋骨受傷，恢復花了好幾個月；太太的阿姨坐在輪椅上，行走時顫顫巍巍；老長官夫人閃到腰時，行走坐臥不便，他仍勉力悉心照顧，鶼鰈情深可見一斑。看著這些曾經撐起家庭的人，如今或需要他人攙扶，心中不免泛起一陣酸楚。原來衰老不是突然發生，而是在不知不覺中悄然靠近。

但我同時也看見另一種風景。年近百歲的黃老哥仍能走路、爬山，甚至出國旅遊，他的存在彷彿在提醒著我：老並不必然等於衰敗，也可能是另一種自由。當責任逐漸卸下，生命反而顯得輕盈而開闊。

關於敬老，或許不必宏大，不是節日裡的口號，也不只是物質上的供養，而是日常的陪伴與理解。願意傾聽他們反覆述說的往事，願意在他們動作遲緩時放慢腳步，願意在他們感到孤單時多停留一會兒。這些微小的舉動，往往比任何形式都更真實。

「家有一老，如有一寶」並不只是俗諺，而是生活裡的深刻體會。當世界愈來愈快，人心愈來愈浮，長者們反而像座穩定的燈塔，不張揚，卻始終守望。面對老去，我們無法阻止，但可以選擇如何陪伴。也許有天，我們也會坐在同樣的位置，等待熟悉的腳步聲。因此，善待老人，便是在善待未來的自己。

願每位長者都能被溫柔對待，願每個家庭都懂得珍惜眼前的白髮，願我們在匆忙的人生途中，記得回頭看看那些仍在等候的人。