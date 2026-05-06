知道東園街竟然有一間公路局博物館，不免要找時間去看看，原來就在去年剛奪得威廉波特世界少棒冠軍的東園國小附近。

至於非要前往公路局博物館參觀的理由，帶有懷舊的緣故──我們一家可說是公路局世家呢。我的父親、大哥、四哥、五哥與五嫂，還有兩位較大的侄兒皆曾在公路局服務，若說我是靠著吃公路局的飯長大的，也一點都不為過。可惜，公路運輸業漸漸沒落，昔日公路局轉投資的國光客運位於南部的八條路線，如今已改由統聯客運經營，北部的國光客運也虧損連連，苦撐營運。

但博物館還是得去看一看，喚回一點兒時的回憶。早年民國四、五○年代，汽機車甚少，各縣市的公車路線也不發達，台灣的公共運輸幾乎是靠著公路局的運輸部門撐起全國交通。公路局是台灣省政府交通處的一個部門，還負責修路、監理等眾多業務，但彼時大家出門，都會說「我是搭公路局來的」，公路局儼然就等同當今公車或客運的代名詞。

父親長年在公路局台中南門保養場當技工。技工是公路局保養車輛的最高職級，上面還有班長，但僅是多一個管理加給而已。後來大哥、五哥及兩位侄兒也進入公路局，從學徒做起，慢慢升為技助，再升上技工，算是藍領階層。大哥在草屯保養場還配有宿舍，我和弟弟多次從台中騎腳踏車到他家吃飯玩耍。四哥由於是高中畢業後才去考公路局的站務員，算是白領階級，先後在豐原站和台中站當過站務員。

我六○年代到台北讀大學，往返交通，都搭過公路局的金龍號、中興號和國光號等，車票都是四哥幫我先預訂的。當他在台中站時，最大的負擔就是年節期間，託他買車票的親友實在太多，頗為困擾。比起在台北鐵路機廠服務的三哥，總說不在車站服務無法拿到車票，連我這位弟弟也拿他沒辦法。

在我的少年回憶裡，印象最深刻的便是父親在南門保養廠的溪邊種青菜，我常常跟將要下班的父親一起去拔空心菜，再把腳踏車搬到保養廠裡要回市區載客的公路局客車上，開到中正路時，便把腳踏車和空心菜一起搬下車返家，客車則繼續開到車站正式載客。

彼時乃公路局盛世，除了兼當一點台中市區公車的功能，許多人上下班就靠著公路局客車，連跨縣市的路線也是公路局在跑。四哥在豐原站當站務員時，母親總會替他做好晚餐的便當，用布巾包裹保溫，讓我騎腳踏車送至中正路開往豐原的公路局站牌下，請託車掌小姐轉交。為四哥送便當的時光持續了好幾年，直到他調回台中站才停止。

民國六十五年，我當完預官要到台北上班，也是搭乘當時新出廠的第一代冷氣客車「金龍號」，想必現在很多人沒聽過吧？後來才陸續有了中興號和國光號。

不過，在高速公路通車後，由於相關政策影響，讓遊覽車坐大，導致公路局客運沒落，後來部分退休員工出資組成「國光客運公司」，最後仍因私家車崛起，欲振乏力。

在公路局博物館裡，我瀏覽著各種史料檔案、不同時代的公路局車輛，以及過往那些金馬號、金龍號與中興號等車掌小姐的倩影，不禁有趣地想起，五哥就是和彼時擔任車掌小姐的五嫂相識相戀而結婚的。當時的車掌小姐，地位可有如現在的空姊，相當受到歡迎。而今五哥和五嫂的子女，分別當上醫師、校長和營養師，無人再進入公路局任職。

我們這一家與公路局的緣分，也因此而結束了。