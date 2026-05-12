張雅惠／消失的10分鍾

雖然塔希已在2019年成了小天使，但同事間只要聊起這隻拉布拉多犬，免不了提到那難忘的事件。

作為一隻導盲犬，塔希每天穿上導盲鞍，引領我到校工作。由於行進時必須高度專注，牠承擔著不小的精神壓力，所以我常請明眼人陪同，在校園大草地上卸下塔希的裝備，讓牠自由奔跑。

那天風和日麗，林姊與我帶塔希到草地上活動。起初牠只在我身旁繞，像小孩子去到新環境，只肯依偎在媽媽身旁那樣。不久，塔希開始會跑遠一些，再趕緊跑回。接著，距離愈來愈遠，速度也愈來愈快。與此同時，林姊也不斷向我描述著奔馳的塔希，牠臉上燦爛的笑容，還有長長尾巴像螺旋在空中不停轉著。有時，塔希跑累了，便在草地上啃起小草，又或者走到樹下，吹著涼風。看著牠如此享受角色轉換後的愜意，心裡安心許多。

由於塔希即便偶爾跑出草地，也會隨時返回，幾趟後我們就沒特別留意，直至林姊意識到塔希已不見蹤影。我倆立刻邊喊邊移動腳步──以往這樣做，塔希就會從某處冒出頭，但這次呼叫數次仍沒有現身。

我們緊張了。到管理學院旁草叢找，也去行政大樓後方矮木叢中看，又去附近餐廳裡尋。恐懼爬上心頭，我想起曾經有好多人稱讚牠宛如狗明星的高顏值，腦海冒出一個想法：塔希會不會被綁架了？慌亂中，林姊打電話給校安中心求救，整個辦公室的人與校內保全紛紛出動尋狗。

十分鐘不到，警衛大哥就在第四教學大樓穿堂找到了塔希，並且把牠送回辦公室。據說那時牠正輕快地搖著尾巴，嗅著地上來路不明的便當。

林姊與我馬上衝去辦公室，而塔希一見著我倆，也飛奔過來，並且用牠的頭拚命蹭我的腿，一副「你們怎麼現在才來」的模樣，好像不是牠自己跑遠。那瞬間我真想揍牠，卻伸手把牠抱得更緊。

那次以後，我學會了放塔希自由前，先準備好牠最愛的零食。

一生乖巧順從的塔希，難得調皮，卻收進我心底，成為對牠最深的思念。