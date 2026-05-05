莫茲婷／當孩子伸手偷：他拿走的不是東西，而是未被滿足的愛（下）

聯合報／ 莫茲婷

如何陪孩子走出「惡魔手」的陰影？

面對孩子的，我們需要的不是一位「法官」，而是一位能看見「蟲蛹」脆弱的「照料者」。

1.接納行為背後的「情緒真相」

不要第一時間貼上「小偷」的標籤。試著具體說出孩子心中的不安：「拿了不屬於你的東西，你現在一定時時刻刻都很緊張，對嗎？」當能共感那種孤獨或壓力，孩子才不需要用謊言來自我防衛。

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2.建立「誠實」的修復機制

在昨日〈誠實的蟲蛹〉一文中，作者的母親在發現偷竊行為後，陪著孩子去道歉、歸還，甚至有時候是賠償。這個過程至關重要，它讓孩子學習承擔責任，同時體驗到：「誠實面對」是結束恐懼與孤獨唯一的路。

3.回頭檢視「愛的供給」

如果孩子偷的是愛、是關注，請反思：我們是否只在孩子「表現好」或「闖禍」時才看見他？試著在日常中給予關懷與陪伴，讓孩子明白，他不需要透過「犯錯」來索求愛。有時候根據孩子的需求，給予適量的零用錢，也是回應孩子需求的方式。

讓愛治癒心中的空虛

偷竊行為，其實是孩子與世界相處時的一次「斷軌」。身為父母，我們不需要急著處罰那雙「伸錯了的手」。

每一個被抓包的瞬間，都是一次重新連結的機會。當我們能牽起孩子焦慮的手，讓他知道：「誠實需要勇氣，且爸爸媽媽的愛，永遠比你的錯誤更巨大。」 當我們能用足夠的愛與耐性，守護孩子每一次的「羽化」，他們便不再需要透過掠奪來填補空虛。因為他們終將明白：那份被愛與被信任，原本就屬於他。

●作家宋文郁〈誠實的蟲蛹〉、諮商心理師〈當孩子伸手「偷」：他拿走的不是東西，而是未被滿足的愛（上）〉，請上「琅琅悅讀」搜尋「宋文郁、莫茲婷」：https://reurl.cc/zQMLz6

專家解析 莫茲婷 教養難題 親子之間 宋文郁 父母 偷竊

莫茲婷

我是一名諮商心理師，無論是孩子還是成人，都親切地稱呼我為「莫莫老師」。儘管在這個領域已耕耘了二十多年，依然保持滿腔的活力和年輕的心態。對我來說，諮商過程不是我完全懂你，而是我願意貼近你的心，與你一起探索、尋找生命中的出口。這是一段我們共同走的旅程，每一步都充滿了可能性與希望。 FB：格瑞思心理諮商所

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