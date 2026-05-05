莫茲婷／當孩子伸手偷：他拿走的不是東西，而是未被滿足的愛（下）

如何陪孩子走出「惡魔手」的陰影？

面對孩子的偷竊，我們需要的不是一位「法官」，而是一位能看見「蟲蛹」脆弱的「照料者」。

1.接納行為背後的「情緒真相」

不要第一時間貼上「小偷」的標籤。試著具體說出孩子心中的不安：「拿了不屬於你的東西，你現在一定時時刻刻都很緊張，對嗎？」當父母能共感那種孤獨或壓力，孩子才不需要用謊言來自我防衛。

2.建立「誠實」的修復機制

在昨日宋文郁〈誠實的蟲蛹〉一文中，作者的母親在發現偷竊行為後，陪著孩子去道歉、歸還，甚至有時候是賠償。這個過程至關重要，它讓孩子學習承擔責任，同時體驗到：「誠實面對」是結束恐懼與孤獨唯一的路。

3.回頭檢視「愛的供給」

如果孩子偷的是愛、是關注，請反思：我們是否只在孩子「表現好」或「闖禍」時才看見他？試著在日常中給予關懷與陪伴，讓孩子明白，他不需要透過「犯錯」來索求愛。有時候根據孩子的需求，給予適量的零用錢，也是回應孩子需求的方式。

讓愛治癒心中的空虛

偷竊行為，其實是孩子與世界相處時的一次「斷軌」。身為父母，我們不需要急著處罰那雙「伸錯了的手」。

每一個被抓包的瞬間，都是一次重新連結的機會。當我們能牽起孩子焦慮的手，讓他知道：「誠實需要勇氣，且爸爸媽媽的愛，永遠比你的錯誤更巨大。」 當我們能用足夠的愛與耐性，守護孩子每一次的「羽化」，他們便不再需要透過掠奪來填補空虛。因為他們終將明白：那份被愛與被信任，原本就屬於他。