嫺人／50歲後的人生用這5種心態：我的被退休是職場危機，但不是人生危機

聚會時朋友說：「和職場時期比，妳好像變了個人。」我想起來，剛入職場時，我是與世無爭的「無尾熊」。隨著年紀和職位都上升，曾有老闆說「妳不夠強悍」，為了符合職場的期待，後來測性格時，我變成了「母老虎」。直到職場最後一年，快滿四十九歲，經歷了部門輪調的低潮，我黯然選擇「被退休」。

前陣子讀到一篇美國的心理學文章說到，有些人在中年時，甚至到五十歲後還大轉彎，這不是落難，反而是幾十年來第一次有勇氣和自己誠實對話。

這非常醒腦地重新解釋了我的當年，原來我的「被退休」，表面上是職場危機，但卻不是我的人生危機，那是我第一次誠實面對內在的聲音：為了收入而做的角色扮演，到此為止。

經過退休前兩年的不適應，現在是退休的第九年，跨越五十代，正在奔六的路上，青春當然不可逆，也有空巢期等挑戰，但確實是過了不錯的幾年。

最近看到另一篇心理學文章，作者寫到，她觀察五十代過得好的人，具備七種共通的心態，改寫為我的經驗，和步入人生下半場的朋友們分享：

1.不要再演了：

出書後上媒體打書，有幾次挺出肚腩，自己看到都嚇一跳。朋友也會提醒我，但我現在很快就會釋懷，如果要體重控制，不是為了外表完美，而是為了健康。仔細想來，外貌、成就、財富，都有一天要和我們說再見。五十歲後的務實，是我能活得自在的原因。

2.不再對每件事都有反應：

退休後我雖然斜槓，但隨遇而安，不再捲入競爭。社會的標籤永遠都在，但我可以不要有反應。對展示財富、成就、子女的談話圈、社群紛擾，我當自己是社會現象的觀察者，隔絕噪音，把寶貴的注意力留給對我重要的事。

3.接受有瑕疵：

年輕時必須建立職場人設，也要跟著社會的尺度奔跑。必須擁有人生勝利組的職涯？奉我為太座的老公？能誇耀的子女？這就像穿著白色的禮服，噴到一滴咖啡漬就容易心疼不已。被退休事件讓我學著不再小心翼翼，對自己、對家人都是；要不是因為「被退休」的「汙漬」，我的人生怎麼會變得有點有趣。

4.接受「懶惰」的新解：

傳統觀念是要勤勞、不可以懶惰，不過，近年行為科學家對「懶惰」重新詮釋：當一個人長期處於高壓、決策疲勞或情緒勞動中，認知能力會過載。懶惰與逃避，其實是身體內建的節能保護模式，適時懶惰，是為了能持續。

退休初期，我有點罪惡感，想到同齡人能繼續發光發熱，我是不是太早放棄，很俗辣？但如果在價值觀不對齊的環境裡繼續情緒勞動，也可能換來身心崩潰。

5.容納平淡，甚至有點不舒服：

朋友說我和在職場時不一樣，可能我的職場角色扮演演得很到位，讓我看起來野心勃勃；我現在會搭大巴參加平價團一日遊、在馬德里住像密室逃脫的平價旅館，不符以往的規格。我著迷的人生素材，不是五星級的舒適，而是平凡人的平凡日子，有時平淡、有時不舒服，迷了路又找到路，這才是真實人生。

啊，說好要分享七點，怎麼只寫了五點？請接受和人生一樣篇幅有限，停在未完成，也還是寫（活）過了。下次再敘！