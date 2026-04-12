apple／離婚後，還能是朋友

我們維持著一年至少見一次的約定，前後出現在這間以彩虹飯、咖啡和舒芙蕾聞名的店裡。

高中好友依然面貌姣好，雖過知天命之年，仍舊是美魔女等級的人物。多才多藝的她原本在航空界服務，退休後經營數間民宿至今，算是我心目中的女強人。

就座點好餐，我們天南地北地閒聊。當她無意間講到前夫，提到平時雖然沒有聯繫，卻會因為昔日共同飼養的狗產生交集。當孩子們偶爾想念狗時，前夫便會帶著狗出現在她們的家，順便吃頓飯，彼此互動和樂，不提過往、不生嫌隙，彷彿曾經的不愉快統統消失；她說，一如當初離婚之時，和電視劇演的一樣，即將成為前夫的先生買了杯溫熱的咖啡給她，接著兩人坐下，理性和平地在協議書上簽字。

聽她娓娓細訴，我認為她和前夫現在這樣的狀態很不錯，雖然雙方的身分再也回不去，卻可以用另一種付出和陪伴，讓關係不惡化地繼續存在，同時前夫的父職也並未受到影響，未嘗不是好事。

也許，人們總要經歷那些疼痛後才能明白，特別是感情，相愛不容易，好聚好散更不容易。變了味的感情無須勉強，捨得放下、願意放手，才能讓自己，也讓他人少些怨懟、少些牽掛地重新開始，也能夠避免再次造成遺憾與錯誤。

人與人相交，到了不得不絕斷之時，不撕破臉是一項智慧，也是一種考驗。尤其離婚後的男女，各自世界即便不相干，還能保持適度距離，沒有真正棄守對方；曾經一起組織過家庭的成員，沒有變成陌生人，或許就是一種幸運與幸福了。