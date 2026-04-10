周小速／當家裡只剩我時

「媽媽，哥哥出國了，你一個人在家OK嗎？」遠在西班牙的小兒子，在電話的那一頭問著。

由於跨國工作，兩個兒子需要國內外兩邊住，於是一年之中，總有大半日子，家中只剩下我與一隻老狗。這畫面若光憑想像，的確有些老來淒涼之感，也難怪孩子掛心。

但事實完全不是那麼一回事。

我每天隨心所欲，在開心的時間醒來，喜歡的時間用餐，只接自己想接的電話，出自己想出的門。遇到任何不喜歡的人事物或邀約，底氣滿滿，直接回絕。

回想過往在職場和家庭身居要角的年歲，家中經常高朋滿座。每場聚會，我都像腎上腺素噴發般地熱情交談，一心想讓至親好友賓至如歸。但那時的我，真的比現在快樂嗎？

我深知一個人若要幸福，絕不可能斷絕社會連結，只是這個連結，不再是我以前認為的既有框架或固定的圈子。求學會畢業，職場會變動，社交圈更是隨時會汰換（或者被汰換），連家人間的互動都未必是舊有的模式時，所謂的人我關係勢必更加多元化與個別化。

首先，得先重新與自己相處。當一個人有辦法獨自生活，就當作沒有家人沒有朋友，一切從零開始，此時此刻遇到的所有人事物，都是你新的人際關係。不執著於要相處多長，也不刻意分親疏遠近，人生都過大半了，排名分類已無意義。只要享受當下，任何一場談話都是學習與分享。

舊有的人際關係，即親朋好友，若能長相左右最好，但通常不太可能，所以要抱著「見一次賺一次」的心態，珍惜每次的一期一會。若當真因環境或內在變化，不若以往親近時，也不會太難過。想著總有那麼一天，愛或不愛，都得永別。在那一天來臨之前，一切隨緣就好。

在人生的後半段，我想拿開以前紛擾的社交雜音，重新認識自己。在社會連結的形式上，即使不知道自己要什麼，至少要知道自己不要什麼。

這樣安然自在的餘生，獨享也好，共享也罷，都自在幸福。